Pronóstico del Tiempo: calor extremo marca el último fin de semana de agosto ese sábado 30 de agosto de 2025

El último sábado de agosto llega cargado de contrastes térmicos que dividirán España en dos realidades meteorológicas completamente diferentes.

Mientras gran parte del territorio nacional se prepara para soportar una jornada de calor extremo con temperaturas que rozarán los récords estivales, la cornisa cantábrica experimentará un alivio térmico considerable que marcará el inicio de la transición hacia el otoño.

La situación atmosférica de este sábado viene determinada por la persistencia de un potente anticiclón que mantiene las condiciones de estabilidad en la mayor parte del país, favoreciendo cielos despejados y un ascenso térmico que alcanzará niveles preocupantes en determinadas regiones.

Temperaturas extremas en el sur peninsular

El valle del Guadalquivir se convertirá en el epicentro del calor más intenso de la jornada, donde los termómetros podrían dispararse hasta los 43-44 grados centígrados, sin descartarse que en algunos puntos se alcancen los 45 grados. Estas cifras colocan a provincias como Sevilla, Córdoba y Jaén en niveles de alerta extrema por las altas temperaturas.

La situación no será mucho más benévola en el este peninsular, donde ciudades como Zaragoza, Huesca, Murcia y Granada verán como sus termómetros escalan hasta los 40-42 grados centígrados. Zaragoza, concretamente, registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 17 grados, lo que representa una temperatura ligeramente más moderada de lo inicialmente previsto para la zona.

Contraste térmico en el norte

Mientras el sur y centro peninsular se abrasan bajo el calor sofocante, el Cantábrico experimentará un cambio drástico en sus condiciones térmicas. Las temperaturas, que durante los días previos habían alcanzado los 40 grados, descenderán considerablemente para situarse por debajo de los 30 grados. Este descenso proporcionará un respiro muy necesario a comunidades como Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Condiciones específicas en las principales capitales

Madrid vivirá una jornada típicamente estival con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 17 grados. Estas cifras, aunque elevadas, resultan más moderadas comparadas con las temperaturas extremas que se registrarán en otras zonas del país. La capital mantendrá cielos despejados durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que aparezcan algunas nubes de evolución durante las horas de máximo calentamiento.

Fenómenos meteorológicos esperados

A pesar de la estabilidad atmosférica predominante, las tardes traerán consigo el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular. Estas formaciones nubosas, características de las jornadas de calor intenso, podrían generar algún chubasco muy aislado en zonas montañosas, especialmente en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico.

Estos chubascos vespertinos, aunque de carácter local y breve duración, podrían aportar algo de alivio térmico en las áreas afectadas, sin embargo, su cobertura será muy limitada y no modificará sustancialmente el panorama general de calor extremo.

Impacto del calor en la población

Las autoridades sanitarias mantienen sus recomendaciones de precaución ante estas temperaturas extremas. Es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición solar durante las horas centrales del día y buscar espacios climatizados siempre que sea posible. Los grupos de riesgo, especialmente personas mayores y niños pequeños, deben extremar las precauciones.

Pronóstico extendido para los próximos días

Día Fecha Temperatura Máxima Temperatura Mínima Condiciones Sábado 30/08/2025 30°C (Madrid) / 45°C (Andalucía) 17°C Soleado, chubascos aislados en montaña Domingo 31/08/2025 28°C (Madrid) / 43°C (Andalucía) 16°C Estable, descenso en el norte Lunes 01/09/2025 26°C (Madrid) / 40°C (Andalucía) 15°C Inicio del descenso térmico Martes 02/09/2025 25°C (Madrid) / 38°C (Andalucía) 14°C Temperaturas más moderadas

Tendencias para el final del verano

El domingo mantendrá características similares aunque con algunos matices importantes. Se esperan nuevos descensos térmicos en el Cantábrico mientras que en el extremo sur peninsular podrían registrarse subidas puntuales. El calor intenso continuará siendo la tónica dominante en la mayor parte del territorio nacional.

Recomendaciones para el fin de semana

Ante este panorama de temperaturas extremas, resulta imprescindible planificar las actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. Las playas del Cantábrico se presentan como una alternativa atractiva para quienes busquen escapar del calor sofocante que dominará el interior y el sur peninsular.

Los desplazamientos por carretera deben realizarse con especial precaución, verificando el estado del vehículo y llevando agua suficiente. Las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 18:00, serán las más críticas en términos de estrés térmico.

Perspectivas para septiembre

Aunque este sábado marca el final oficial del mes de agosto, las características estivales se mantendrán durante los primeros días de septiembre. La ola de calor actual se prolongará al menos hasta el lunes, aunque con tendencia a la moderación gradual de las temperaturas.

Este episodio de calor extremo forma parte de la tendencia general del verano 2025, que está resultando ligeramente más cálido de lo habitual según los patrones históricos. La temperatura media estival en España suele situarse en los 23 grados centígrados, aunque superar los 30 o 35 grados es común en amplias zonas del interior.

El sábado 30 de agosto se presenta, por tanto, como una jornada de contrastes donde el calor extremo del sur contrastará con el alivio térmico del norte, configurando un mapa meteorológico que refleja la diversidad climática característica del territorio español durante los episodios de altas presiones estivales.