El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 28 grados

Pronóstico del Tiempo: España vive este 9 de septiembre de 2025 un martes cálido y estable

Jornada estable y calurosa en casi toda España, con tormentas puntuales en el Mediterráneo y temperaturas por encima de la media

La transición entre verano y otoño sigue su curso en España, pero este martes 9 de septiembre de 2025 parece que el verano aún se resiste a marcharse.

Los meteorólogos coinciden: el país vive una jornada de temperaturas elevadas y cielos mayormente despejados, aunque con tormentas puntuales en algunos rincones mediterráneos.

Si estabas pensando en sacar la chaqueta, mejor déjala en el armario y apuesta por ropa ligera.

Las palabras clave del día son: pronóstico del tiempo, calor, tormentas mediterráneas, temperaturas altas y cielos despejados.

Por ahora, septiembre sigue resistiendo al otoño con jornadas cálidas y mayor estabilidad que las habituales para estas fechas.

El tiempo invita a aprovechar los últimos coletazos veraniegos… pero nunca olvides mirar al cielo antes de salir.

Madrid: Sol a raudales y calor moderado

En la capital, Madrid, el tiempo será ideal para pasear, pero cuidado con las horas centrales. Se esperan máximas de 28 ºC y mínimas cercanas a los 15 ºC, con sensación térmica algo superior al amanecer. Los cielos permanecerán poco nubosos durante la madrugada y despejados el resto del día. El viento soplará flojo del norte, sin sorpresas ni sobresaltos meteorológicos. ¿Paraguas? Hoy, solo para recordar que existe.

Andalucía: Sevilla a pleno sol

En Sevilla toca buscar sombra: la máxima sube hasta los 32 ºC, la mínima baja a los 17 ºC y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. La ciudad disfruta de su típico clima mediterráneo continental, con calor seco y cielos limpios. Si te animas a salir, gorra y agua serán tus mejores aliados.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares: Donde la atmósfera se anima

El protagonismo meteorológico lo tienen hoy las tormentas. En zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pueden aparecer chubascos localmente fuertes e incluso alguna granizada puntual. Los avisos por lluvias intensas continúan activos y conviene seguir atentos al radar si tienes planes al aire libre. No es día para confiarse: un chaparrón puede sorprenderte cuando menos lo esperes.

Norte peninsular: Frescor y estabilidad

En Galicia, Asturias o Cantabria, el ambiente será más fresco, con temperaturas dentro de lo habitual para septiembre (en torno a los 20-23 ºC) y algunas nubes altas sin mayores complicaciones. Las lluvias serán escasas o inexistentes hoy, aunque no se descartan brumas matinales típicas del final del verano.

Canarias: En su línea

El archipiélago canario mantiene su tónica habitual con temperaturas suaves (máximas entre 26-28 ºC) y pocas lluvias. Las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma podrían recibir alguna precipitación débil, pero nada que altere el plan playero.

Resumen nacional

  • Temperaturas por encima de la media en buena parte del interior peninsular y Mediterráneo.
  • Cielos despejados o poco nubosos en casi todo el país.
  • Tormentas localmente fuertes solo en regiones mediterráneas.
  • Vientos flojos predominantes; brisas suaves en zonas costeras.

Tabla resumen de pronóstico para los próximos 4 días (Madrid)

DíaEstado del cieloTemp. mínimaTemp. máximaLluvia (%)Observaciones
Martes 9Despejado15 ºC28 ºC0%Viento N flojo
Miércoles 10Poco nuboso/Despejado14 ºC27 ºC0%Ligero aumento nubosidad
Jueves 11Despejado17 ºC30 ºC0%Subida térmica
Viernes 12Nubes altas18 ºC31 ºC0%Nubes altas sin lluvia

Fuente: AEMET, El Confidencial

¿Por qué septiembre es así?

Septiembre suele ser un mes “de transición” en España. Históricamente registra una temperatura media nacional de unos 20,6 ºC y precipitación media en torno a 45 mm, aunque este año todo apunta a ser más cálido y seco de lo normal según las previsiones estacionales. El clima sigue mostrando tendencia hacia otoños irregulares: menos lluvias continuadas pero más episodios intensos cuando llegan.

El arranque de septiembre está marcado por una “división térmica”: mientras el sur y el Mediterráneo disfrutan (o sufren) temperaturas superiores a lo habitual, Galicia y la cornisa cantábrica mantienen valores frescos e incluso por debajo de la media estacional.

Consejos para hoy

  • Usa ropa ligera si estás en zonas interiores o mediterráneas.
  • Lleva paraguas solo si te mueves por Cataluña o Baleares.
  • Hidratación obligatoria en Andalucía; busca sombra siempre que puedas.
  • Atención especial al índice UV, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas.
  • Si viajas al norte, aprovecha para disfrutar del frescor matinal.

Los modelos meteorológicos apuntan a una continuidad del tiempo estable hasta mitad de semana, con ascenso térmico progresivo desde el jueves. El fin de semana podría traer nubes altas pero sin lluvias significativas; así que no hay excusas para disfrutar del aire libre… aunque sin perder de vista las alertas meteorológicas si te mueves por áreas propensas a tormentas.

