Pronóstico del Tiempo: España vive este 9 de septiembre de 2025 un martes cálido y estable

Más información
La transición entre verano y otoño sigue su curso en España, pero este martes 9 de septiembre de 2025 parece que el verano aún se resiste a marcharse.
Los meteorólogos coinciden: el país vive una jornada de temperaturas elevadas y cielos mayormente despejados, aunque con tormentas puntuales en algunos rincones mediterráneos.
Si estabas pensando en sacar la chaqueta, mejor déjala en el armario y apuesta por ropa ligera.
Las palabras clave del día son: pronóstico del tiempo, calor, tormentas mediterráneas, temperaturas altas y cielos despejados.
Por ahora, septiembre sigue resistiendo al otoño con jornadas cálidas y mayor estabilidad que las habituales para estas fechas.
El tiempo invita a aprovechar los últimos coletazos veraniegos… pero nunca olvides mirar al cielo antes de salir.
Madrid: Sol a raudales y calor moderado
En la capital, Madrid, el tiempo será ideal para pasear, pero cuidado con las horas centrales. Se esperan máximas de 28 ºC y mínimas cercanas a los 15 ºC, con sensación térmica algo superior al amanecer. Los cielos permanecerán poco nubosos durante la madrugada y despejados el resto del día. El viento soplará flojo del norte, sin sorpresas ni sobresaltos meteorológicos. ¿Paraguas? Hoy, solo para recordar que existe.
Andalucía: Sevilla a pleno sol
En Sevilla toca buscar sombra: la máxima sube hasta los 32 ºC, la mínima baja a los 17 ºC y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. La ciudad disfruta de su típico clima mediterráneo continental, con calor seco y cielos limpios. Si te animas a salir, gorra y agua serán tus mejores aliados.
Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares: Donde la atmósfera se anima
El protagonismo meteorológico lo tienen hoy las tormentas. En zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pueden aparecer chubascos localmente fuertes e incluso alguna granizada puntual. Los avisos por lluvias intensas continúan activos y conviene seguir atentos al radar si tienes planes al aire libre. No es día para confiarse: un chaparrón puede sorprenderte cuando menos lo esperes.
Norte peninsular: Frescor y estabilidad
En Galicia, Asturias o Cantabria, el ambiente será más fresco, con temperaturas dentro de lo habitual para septiembre (en torno a los 20-23 ºC) y algunas nubes altas sin mayores complicaciones. Las lluvias serán escasas o inexistentes hoy, aunque no se descartan brumas matinales típicas del final del verano.
Canarias: En su línea
El archipiélago canario mantiene su tónica habitual con temperaturas suaves (máximas entre 26-28 ºC) y pocas lluvias. Las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma podrían recibir alguna precipitación débil, pero nada que altere el plan playero.
Resumen nacional
- Temperaturas por encima de la media en buena parte del interior peninsular y Mediterráneo.
- Cielos despejados o poco nubosos en casi todo el país.
- Tormentas localmente fuertes solo en regiones mediterráneas.
- Vientos flojos predominantes; brisas suaves en zonas costeras.
Tabla resumen de pronóstico para los próximos 4 días (Madrid)
|Día
|Estado del cielo
|Temp. mínima
|Temp. máxima
|Lluvia (%)
|Observaciones
|Martes 9
|Despejado
|15 ºC
|28 ºC
|0%
|Viento N flojo
|Miércoles 10
|Poco nuboso/Despejado
|14 ºC
|27 ºC
|0%
|Ligero aumento nubosidad
|Jueves 11
|Despejado
|17 ºC
|30 ºC
|0%
|Subida térmica
|Viernes 12
|Nubes altas
|18 ºC
|31 ºC
|0%
|Nubes altas sin lluvia
Fuente: AEMET, El Confidencial
¿Por qué septiembre es así?
Septiembre suele ser un mes “de transición” en España. Históricamente registra una temperatura media nacional de unos 20,6 ºC y precipitación media en torno a 45 mm, aunque este año todo apunta a ser más cálido y seco de lo normal según las previsiones estacionales. El clima sigue mostrando tendencia hacia otoños irregulares: menos lluvias continuadas pero más episodios intensos cuando llegan.
El arranque de septiembre está marcado por una “división térmica”: mientras el sur y el Mediterráneo disfrutan (o sufren) temperaturas superiores a lo habitual, Galicia y la cornisa cantábrica mantienen valores frescos e incluso por debajo de la media estacional.
Consejos para hoy
- Usa ropa ligera si estás en zonas interiores o mediterráneas.
- Lleva paraguas solo si te mueves por Cataluña o Baleares.
- Hidratación obligatoria en Andalucía; busca sombra siempre que puedas.
- Atención especial al índice UV, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas.
- Si viajas al norte, aprovecha para disfrutar del frescor matinal.
Los modelos meteorológicos apuntan a una continuidad del tiempo estable hasta mitad de semana, con ascenso térmico progresivo desde el jueves. El fin de semana podría traer nubes altas pero sin lluvias significativas; así que no hay excusas para disfrutar del aire libre… aunque sin perder de vista las alertas meteorológicas si te mueves por áreas propensas a tormentas.