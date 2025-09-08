Las 10 mejores rutas de senderismo para este otoño en España

El otoño convierte a España en un mosaico de colores donde los bosques se tiñen de dorado, los desfiladeros lucen sus mejores galas y las sendas se llenan de caminantes ávidos de frescura y paisajes únicos. Quien diga que el senderismo es solo para los “fitfluencers” de Instagram, no ha visto nunca una alfombra de hojas en la Selva de Irati ni ha sentido el vértigo del Caminito del Rey. A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, el turismo de naturaleza vive un auténtico auge: las escapadas rurales se han convertido en el plan estrella para exprimir los fines de semana y olvidarse del estrés urbano.

Desde los Picos de Europa hasta la Galicia más mágica, pasando por bosques navarros, valles pirenaicos y los cañones de Castilla y León, el otoño es la temporada reina para los amantes de las rutas senderistas. Esta selección cruza datos oficiales y recomendaciones de prensa especializada para reunir las diez rutas imprescindibles, detallando nivel de dificultad, distancia y el mes más fotogénico para cada itinerario. Además, la mayoría de estos recorridos ya cuenta con mapas GPX descargables y fichas técnicas para organizar la aventura al detalle.

1. Ruta del Cares (Picos de Europa, Asturias-León)

Hablar de senderismo en España y no mencionar la Ruta del Cares es como ir a una fiesta y olvidarse de la música. Este desfiladero, conocido como “la Garganta Divina”, serpentea durante 21,9 kilómetros entre cañones y puentes imposibles, uniendo Caín (León) y Poncebos (Asturias). La ruta es lineal, de dificultad media, perfecta para quienes buscan emociones fuertes y paisajes de postal. Octubre es el mes ideal, cuando los hayedos pintan el valle de mil tonos y la afluencia de turistas desciende.

Distancia: 21,9 km (solo ida)

Dificultad: Media

Mejor mes: Octubre

GPX y ficha técnica: Disponible

2. Ordesa – Cola de Caballo (Huesca, Aragón)

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un clásico que nunca pasa de moda. La ruta hasta la Cola de Caballo, pasando por la Faja de Pelay, regala siete horas de espectáculo natural: hayedos, cascadas, miradores y la imponente presencia del Pirineo oscense. Aunque la dificultad es alta y requiere cierta preparación, el esfuerzo compensa con creces. Entre septiembre y mediados de octubre, el cañón luce en su máximo esplendor.

Distancia: 17 km (ida y vuelta)

Dificultad: Alta

Mejor mes: Finales de septiembre a mediados de octubre

GPX y ficha técnica: Disponible

3. Selva de Irati (Navarra)

Considerada uno de los hayedos-abetales mejor conservados de Europa, la Selva de Irati es el edén de los amantes del bosque. El sendero circular del Embalse de Irabia (10 km) y el Paseo de los Sentidos (3 km) son aptos para todos los públicos, con dificultad baja y una explosión cromática inigualable en octubre. No solo es un festival para la vista, sino también para los sentidos: la humedad, el olor a musgo y el rumor del río lo convierten en una experiencia única.

Distancia: 9,5-10 km

Dificultad: Baja

Mejor mes: Octubre

GPX y ficha técnica: Disponible

4. Caminito del Rey (Málaga, Andalucía)

No apto para quienes sufran de vértigo, el Caminito del Rey es la ruta de los valientes. Suspendida sobre el desfiladero de los Gaitanes, la pasarela ofrece 7,7 km de pura adrenalina y vistas de infarto. Rehabilitada con todas las medidas de seguridad, se ha convertido en un emblema del turismo activo andaluz. El otoño, con temperaturas suaves y menos aglomeraciones, es el momento perfecto para atreverse.

Distancia: 7,7 km

Dificultad: Media

Mejor mes: Octubre-noviembre

GPX y ficha técnica: Disponible (entrada con reserva)

5. Fragas do Eume (A Coruña, Galicia)

Este bosque atlántico, uno de los últimos de su tipo en Europa, invita a perderse entre robles y helechos prehistóricos. La ruta clásica sigue el río Eume desde el monasterio de Caaveiro, alternando puentes colgantes y senderos llenos de misterio. Octubre es el mes dorado, cuando las brumas matinales y la humedad realzan el verde intenso del entorno.

Distancia: 8-10 km (varios itinerarios)

Dificultad: Baja-media

Mejor mes: Octubre

GPX y ficha técnica: Disponible

6. Las Médulas (León, Castilla y León)

Este paisaje de arenas rojizas, modelado por la minería romana, es Patrimonio de la Humanidad y un auténtico espectáculo en otoño. La ruta circular recorre miradores como el de Orellán y túneles excavados en la roca. Octubre y noviembre realzan el contraste entre el rojo de la tierra y el amarillo de los castaños centenarios.

Distancia: 8 km

Dificultad: Baja

Mejor mes: Octubre-noviembre

GPX y ficha técnica: Disponible

7. Bosque de Muniellos (Asturias)

La mayor reserva de roble atlántico de España es un santuario para senderistas y amantes de la biodiversidad. Solo se permite el acceso a 20 personas al día, por lo que hay que reservar con antelación. El recorrido circular de 20 km atraviesa bosques milenarios y lagunas de origen glaciar, con dificultad alta. Octubre es la mejor época, cuando los robles enrojecen el paisaje.

Distancia: 20 km

Dificultad: Alta

Mejor mes: Octubre

GPX y ficha técnica: Disponible (con permiso previo)

8. Saja-Besaya (Cantabria)

Este parque natural combina hayedos y robledales que en otoño parecen salidos de un cuento de hadas. La ruta circular de Los Hornos de Cabuérniga (15 km) es ideal para quienes buscan paisajes de transición entre montaña y bosque. Octubre y noviembre son los meses estrella, cuando el suelo se cubre de hojas y el aire huele a setas.

Distancia: 15 km

Dificultad: Media

Mejor mes: Octubre-noviembre

GPX y ficha técnica: Disponible

9. Camino Schmidt y Cascadas del Purgatorio (Madrid, Sierra de Guadarrama)

La Sierra de Guadarrama ofrece dos joyas otoñales: el Camino Schmidt, entre pinares y praderas, y la ruta a las Cascadas del Purgatorio desde Rascafría, que culmina en una espectacular caída de agua. Ambas son accesibles desde Madrid y perfectas para una escapada de día. Octubre y noviembre garantizan paisajes vibrantes y menos visitantes.

Camino Schmidt: 11,2 km, dificultad moderada

Cascadas del Purgatorio: 10,2 km, dificultad moderada

Mejor mes: Octubre-noviembre

GPX y ficha técnica: Disponible

10. Bosque de Carlac (Val d’Aran, Lleida, Cataluña)

Cierra la lista este rincón pirenaico, famoso por sus hayas retorcidas y el ambiente de leyenda que lo envuelve. La ruta circular de 10 km parte de Bausen y es de dificultad baja-media, ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes de postal. Octubre es el mes en que el bosque se transforma en un cuadro impresionista.

Distancia: 10 km

Dificultad: Baja-media

Mejor mes: Octubre

GPX y ficha técnica: Disponible

Tabla resumen de rutas

Ruta Distancia (km) Dificultad Mejor mes Ruta del Cares 21,9 Media Octubre Ordesa – Cola de Caballo 17 Alta Sept-Oct Selva de Irati 9,5-10 Baja Octubre Caminito del Rey 7,7 Media Oct-Nov Fragas do Eume 8-10 Baja-Media Octubre Las Médulas 8 Baja Oct-Nov Bosque de Muniellos 20 Alta Octubre Saja-Besaya 15 Media Oct-Nov Camino Schmidt 11,2 Moderada Oct-Nov Bosque de Carlac 10 Baja-Media Octubre

El otoño en España es puro espectáculo para quienes buscan rutas de senderismo con historia, cultura y naturaleza desbordante. Elijas la que elijas, la recompensa será mucho más que un selfie: paisajes inolvidables, aire puro y la sensación de haber descubierto, una vez más, la magia de caminar por la península ibérica.