Honduras se prepara para recibir CATM 2025

Honduras celebró un foro especial con representantes del cuerpo diplomático, medios de comunicación, aliados estratégicos y líderes del sector público y privado turístico, cuyo propósito fue abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de la Centroamérica Travel Market (CATM 2025), el evento de promoción turística más relevante de la región, que regresa al país después de 12 años.

En un ambiente participativo, los panelistas conversaron sobre el valor que tendrá la sede en San Pedro Sula del 21 al 23 de octubre de 2025, destacando la oportunidad de proyectar a Honduras y al resto de Centroamérica como un multidestino competitivo, sostenible y culturalmente diverso. El foro permitió discutir de manera abierta el impacto esperado en el mediano y largo plazo, tanto en la atracción de visitantes como en la dinamización de la oferta regional.

Entre los protagonistas del intercambio estuvieron la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo, Yadira Gómez, y la subsecretaria de Promoción y Mercadeo, Reizel Vilorio; el secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), Boris Iraheta; el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica y República Dominicana (FEDECATUR), Efrén Pérez; el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Andrés Ehrler, y la vicepresidenta Nicole Marrder.

Durante la conversación, los líderes coincidieron en que el regreso de CATM a Honduras constituye una oportunidad única para fortalecer la imagen del país como anfitrión de clase mundial y para posicionar a San Pedro Sula como un hub turístico y de negocios con ventajas en conectividad aérea, infraestructura de eventos de primer nivel y cercanía a destinos como Tela, La Ceiba y el Caribe hondureño. Asimismo, se resaltó la importancia de los patrocinadores y aliados estratégicos que hacen posible la organización de este evento regional.

Asimismo, se presentó la campaña de CATM 2025: “Todo lo que necesitas es Centroamérica”, concebida como una oportunidad sin precedentes para fortalecer la imagen de la región como un multidestino turístico integrado, atractivo y diverso.

En línea con este concepto, se llevarán a cabo pre-tours en distintos destinos de Honduras, que permitirán a mayoristas y periodistas internacionales descubrir de primera mano la riqueza natural, cultural y de aventura del país anfitrión. Posteriormente, los asistentes participarán en post-tours en otros países de Centroamérica, reforzando la complementariedad regional y mostrando que en un mismo viaje es posible combinar experiencias únicas en dos o más países, promoviendo el multidestino de la región. De esta forma, la campaña trasciende el plano comunicacional y se convierte en una vivencia tangible de la diversidad y conectividad centroamericana.

La realización de CATM – Honduras 2025 es organizado por CATA, IHT, CANATURH Y FEDECATURH y, gracias al respaldo de aliados estratégicos y patrocinadores, cuyo compromiso ha sido fundamental para consolidar este encuentro como la principal plataforma de promoción turística de la región. Entre ellos destacan: Televicentro, BAC, Avianca, Espresso Americano, Publimovil, Tropic Air, TAG Airlines, Cervecería La 20, Xplore Rent a Car, Incontacto, Transportes del Sol, SECAPPH, Glifos, Buró de Convenciones de San Pedro Sula, IHCAFE entre otros.

CATM 2025 es una plataforma regional de promoción y comercialización turística que reúne a empresarios centroamericanos con mayoristas internacionales. En esta edición se prevé la participación de más de 100 mayoristas internacionales de Europa, Norteamérica, Asia y Sudamérica, alrededor de 150 expositores regionales, incluyendo cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y agencias receptivas, más de 2,000 citas de negocios B2B y la cobertura de más de 50 medios de comunicación internacionales.

Periodista Digital entrevistó a la Secretaria de Turismo de Honduras, Sra. Yadira Gómez, en la pasada edición de CATM celebrada en San Salvador.