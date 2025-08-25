Juan José Hidalgo blinda el futuro de Air Europa con la entrada de Turkish Airlines

Juan José Hidalgo es un empresario español clave en el sector turístico, presidente de Air Europa y fundador del grupo Globalia. Recientemente ha firmado un acuerdo trascendental con Turkish Airlines, que permitirá a la aerolínea turca adquirir cerca del 26% del capital de Air Europa, reforzando así la presencia internacional de la compañía española y garantizando su independencia frente a los grandes grupos europeos.

Orígenes humildes y trayectoria

Hidalgo nació en Villanueva del Conde, Salamanca, en 1941, siendo el mayor de nueve hermanos. Desde pequeño trabajó en diversos oficios para ayudar a su familia, como en la panadería, el bar familiar y el campo. A los 19 años emigró a Suiza, donde trabajó ordeñando vacas, de albañil y pintor, y luego transportó emigrantes españoles en su coche, hasta montar su propia empresa de autocares, el germen de su futura expansión empresarial.

El crecimiento empresarial y Air Europa

En 1972 abrió la primera oficina de Halcón Viajes en Cáceres, y poco después fletó su primer avión chárter a Zürich. En 1991, lideró el grupo de inversores que adquirió Air Europa y, en 1993, la aerolínea comenzó a operar vuelos regulares domésticos, rompió el monopolio de Iberia y se consolidó como una de las mayores compañías españolas, con más de 50 aviones y 4.000 trabajadores.

El acuerdo con Turkish Airlines

El pasado 19 de agosto de 2025, Hidalgo anunció el acuerdo con Turkish Airlines: la aerolínea turca invertirá cerca de 300 millones de euros para adquirir entre un 26% y un 27% de Air Europa, mediante un préstamo convertible en acciones y una compra directa de títulos. Este movimiento permitirá que Turkish tenga un miembro en el consejo de administración de Air Europa y abrirá la puerta a un proceso de sinergias comerciales y expansión en Latinoamérica y Asia. Hidalgo destaca que este acuerdo ofrece una “tranquilidad absoluta” y garantiza la viabilidad y el futuro de la empresa, el mantenimiento de los 5.000 empleos y la independencia frente a los grandes conglomerados europeos.

Curiosidades y anécdotas

De niño, Hidalgo ordeñaba vacas y trabajaba en el campo antes de convertirse en uno de los empresarios más ricos de España.

Su primera incursión en el mundo del transporte fue alquilando un avión de Aviaco, arriesgándose a pagar justo antes del despegue sin apenas garantías.

A lo largo de su vida, ha mantenido relaciones con figuras internacionales como Hillary Clinton, Fidel Castro y el Papa Francisco.

Se considera el hombre más rico de Castilla y León y ha sido reconocido por su capacidad de resistencia y su olfato para los negocios, superando obstáculos y reinventándose en cada crisis.

Impacto y legado

Hidalgo insiste en que la alianza con Turkish Airlines “es buena para España y Europa”, potenciando el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como único hub europeo con la presencia simultánea de dos alianzas internacionales: Star Alliance (Turkish) y Sky Team (Air Europa). Su historia personal y empresarial es ejemplo de perseverancia, innovación y capacidad de adaptación, convirtiéndolo en una figura clave de la aviación y el turismo en España.