Pronóstico del Tiempo: España se prepara para un miércoles soleado y caluroso este 17 de septiembre de 2025

Hoy España amanece con energía, lista para afrontar un miércoles donde el protagonista absoluto será el sol.

Si eres de los que buscan excusas para quedarse en casa, hoy lo vas a tener difícil: el tiempo meteorológico se empeña en invitarte a salir, aunque con precauciones por las altas temperaturas.

Los expertos advierten que el mercurio subirá con ganas, especialmente en la mitad sur y en áreas del interior peninsular, como Madrid, donde la máxima rondará los 35 grados. Así que si tienes pensado pasear por el Retiro, mejor lleva gorra… y una botella de agua.

El país se encuentra bajo los efectos de un potente anticiclón, lo que garantiza estabilidad atmosférica y cielos despejados en la mayoría de regiones.

La excepción será el extremo nordeste, donde se esperan algunas nubes y precipitaciones débiles, sobre todo en puntos del Pirineo y Cataluña.

Resumen nacional: sol por doquier y calor persistente

Cielos : Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península.

: Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península. Precipitaciones : Prácticamente nulas salvo posibles lloviznas muy localizadas en el nordeste.

: Prácticamente nulas salvo posibles lloviznas muy localizadas en el nordeste. Temperaturas máximas : Alcanzarán valores elevados, superando los 34 °C en muchas zonas del sur y centro. En Madrid , hasta 35 °C.

: Alcanzarán valores elevados, superando los 34 °C en muchas zonas del sur y centro. En , hasta 35 °C. Mínimas : En áreas mediterráneas y suroeste no bajarán de 20 °C; incluso de 25 °C en partes de Canarias .

: En áreas mediterráneas y suroeste no bajarán de 20 °C; incluso de 25 °C en partes de . Viento: Predominio de vientos flojos, salvo en Canarias (alisios) y algunos puntos del litoral mediterráneo (levante moderado).

Madrid y zona centro: verano tardío

En la capital, el tiempo sigue firme en su propósito de prolongar el verano. Se espera un día completamente soleado, sin rastro de precipitaciones ni nubosidad relevante. La temperatura máxima será de 35 °C, con una mínima nocturna que rondará los 19 °C. El viento soplará moderadamente desde el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h durante la tarde. El índice UV se mantendrá alto, así que si tienes piel sensible… hoy no es día para olvidarse del protector solar.

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, pero ojo con la exposición prolongada al sol. El humor meteorológico recomienda buscar sombra antes de intentar imitar a los lagartos madrileños.

Otras ciudades destacadas

Barcelona : Temperaturas algo más suaves, máximas cercanas a 30 °C. Posibilidad de alguna nube y ligera brisa marina por la tarde.

: Temperaturas algo más suaves, máximas cercanas a 30 °C. Posibilidad de alguna nube y ligera brisa marina por la tarde. Sevilla y Córdoba : Termómetros disparados, rondando los 38 °C en zonas del valle del Guadalquivir.

: Termómetros disparados, rondando los 38 °C en zonas del valle del Guadalquivir. Bilbao y Santander : Mañana fresca, máximas entre 25-27 °C. Nubosidad baja matinal dispersa.

: Mañana fresca, máximas entre 25-27 °C. Nubosidad baja matinal dispersa. Canarias: Jornada calurosa con presencia significativa de calima, especialmente en medianías; máximas superiores a 34 °C. Viento alisio moderado a fuerte.

Fenómenos meteorológicos relevantes

Calima persistente en Canarias, afectando especialmente a quienes padecen alergias o problemas respiratorios.

Ligera inestabilidad atmosférica por la presencia lejana de una depresión aislada sobre el suroeste peninsular que tenderá a desplazarse hacia Canarias durante los próximos días.

Posibles bancos de niebla matinales en áreas del norte y este peninsular.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (Madrid)

Día Estado del cielo Máx (°C) Mín (°C) Precipitación Viento Miércoles 17 Soleado 35 19 0% Suroeste moderado Jueves 18 Soleado 36 19 0% Calma Viernes 19 Tormenta aislada 34 21 30% Suroeste suave Sábado 20 Calima / Soleado 34 20 Baja Suroeste suave

Fuente principal: Meteored y AEMET

Tendencias para el resto de la semana

Los modelos meteorológicos indican que esta racha cálida continuará al menos hasta el fin de semana. A partir del viernes podría aumentar la inestabilidad especialmente en zonas del norte peninsular debido a la llegada de una masa fría desde Europa. Esto podría traducirse en lluvias localmente intensas y un descenso térmico notable si finalmente la pulsación alcanza nuestra vertical.

En general:

Se mantendrán las temperaturas por encima de lo habitual hasta finales de semana.

Atención especial al fin de semana por posibles lluvias fuertes en el extremo norte y archipiélago canario.

El resto del país disfrutará (o sufrirá) un verano tardío digno de terraza… o aire acondicionado.

Consejos prácticos para sobrevivir al calor

Evita las actividades físicas intensas entre las 14h y las 18h. Hidrátate bien, aunque no te apetezca. Usa protección solar con factor alto. Busca sombra cada vez que tu sombra desaparezca. Si tienes mascota, recuerda que ellos tampoco disfrutan del asfalto caliente.

¡Así se presenta este miércoles! El tiempo acompaña… pero no te fíes demasiado: nunca subestimes la capacidad de septiembre para sorprenderte cuando menos lo esperas.