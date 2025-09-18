Pronóstico del Tiempo: España bajo el sol y el calor este jueves 18 de septiembre de 2025

¿Quién dijo que septiembre era sinónimo de chaquetas ligeras y brisas frescas?

Este jueves 18 de septiembre de 2025 el tiempo en España invita más a la sombrilla que al paraguas.

La jornada se presenta predominantemente soleada y calurosa, con temperaturas propias de pleno agosto en muchas zonas, especialmente en el centro y sur peninsular.

Si alguien pensaba adelantar la temporada de jerseys, tendrá que esperar unos días más.

Las palabras clave hoy son estabilidad atmosférica, altas temperaturas y cielos despejados.

Los modelos meteorológicos coinciden: la península ibérica está bajo el dominio de un potente anticiclón, que deja poco margen para sorpresas, salvo alguna excepción puntual en áreas muy localizadas.

Madrid y la meseta: calor sin tregua

En la capital, Madrid, el termómetro alcanzará los 36 °C durante las horas centrales del día, mientras que la mínima no bajará de los 21 °C. No es el mejor día para dejar el ventilador en casa ni para programar actividades al aire libre a mediodía. La sensación térmica será elevada debido a la baja humedad relativa, y apenas se esperan nubes en el horizonte.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura: protagonismo absoluto del calor

El sur peninsular y buena parte del interior vivirán una jornada digna de récord. En ciudades como Sevilla, se prevé una máxima también de 36 °C y mínimas suaves. En los valles del Guadalquivir y Guadiana, así como en puntos del interior de Castilla-La Mancha y Extremadura, no se descartan valores cercanos o incluso superiores a los 38 °C. Solo por la noche, cuando refresque algo, será posible dormir sin remordimientos por haber dejado la ventana abierta.

El norte y el Mediterráneo: calor notable pero menos extremo

Aunque las temperaturas serán algo más suaves en la vertiente cantábrica y Galicia, allí también se notará el ascenso térmico: máximas entre 28 °C y 32 °C, especialmente acusadas en el interior del País Vasco, Navarra y La Rioja. El área mediterránea experimentará mínimas elevadas (por encima de los 20 °C en muchos puntos) y máximas que pueden rozar los 34 °C en áreas prelitorales.

Islas Baleares y Canarias: más sol, algo de calima

Las Baleares disfrutarán de cielos despejados con máximas entre 30 °C y 33 °C, acompañadas por brisas suaves. En las Islas Canarias, además del ambiente soleado, persistirá la calima (ese polvo sahariano tan peculiar), lo que puede reducir ligeramente la visibilidad. Las temperaturas superarán los 35 °C en zonas bajas, especialmente en las islas orientales; por la noche no bajarán de 25 °C en algunos puntos costeros.

Lluvias (o su ausencia): solo para los muy optimistas

La probabilidad de precipitaciones es testimonial en toda la península. Únicamente el área del Estrecho podría ver alguna llovizna o niebla matinal poco significativa. En montaña (Ibérica oriental, Béticas) no se descarta alguna tormenta vespertina muy localizada—perfecta excusa para los que buscan emociones fuertes.

Viento: solo lo justo para agitar banderas

El viento será flojo o moderado según zonas. Destacan:

Viento levante moderado con rachas fuertes puntuales en el Estrecho.

Alisios moderados en Canarias.

Brisas costeras habituales en litoral mediterráneo.

En el resto, vientos variables o muy débiles.

Ideal para no despeinarse demasiado si se opta por paseos urbanos.

Pronóstico detallado para los próximos cuatro días

La siguiente tabla resume lo más relevante para quienes planifican a medio plazo (o simplemente tienen curiosidad por saber si podrán estrenar abrigo pronto):

Día Temperatura Máxima (Madrid) Cielo Precipitaciones Comentario Breve Jueves 18/09/2025 36 °C Despejado Nulas Calor intenso Viernes 19/09/2025 37 °C Soleado Nulas Sube aún más el mercurio Sábado 20/09/2025 35 °C Soleado Nulas Ligerísimo respiro Domingo 21/09/2025 33 °C Soleado con nubes Nulas Pequeño descenso térmico

Nota: Las previsiones muestran consenso entre modelos sobre el mantenimiento del tiempo estable hasta al menos inicios de la próxima semana. Hay cierta incertidumbre sobre un posible descenso térmico a partir del lunes/martes próximo por entrada de aire frío desde latitudes altas, pero aún es pronto para confirmarlo con precisión.

Un vistazo rápido al resto del país

Galicia : nieblas matinales aisladas; máximas entre 28–30 °C.

: nieblas matinales aisladas; máximas entre 28–30 °C. Cantábrico : cielos despejados; máximas sobre los 30 °C tierra adentro.

: cielos despejados; máximas sobre los 30 °C tierra adentro. Valencia – Murcia – Almería : mucho sol; mínimas altas; máximas entre 32–34 °C.

: mucho sol; mínimas altas; máximas entre 32–34 °C. Interior peninsular: ambiente seco; riesgo bajo (pero no nulo) de alguna tormenta seca vespertina.

Recomendaciones prácticas

Hidratación constante. El calor puede jugar malas pasadas.

Protección solar imprescindible. El índice UV será alto.

Ropa ligera, gorra o sombrero… ¡y gafas de sol!

Atención especial a personas vulnerables (niños/as, mayores).

Humor meteorológico del día

Si alguien te dice que ya huele a otoño… ¡que revise primero el termómetro! Hoy toca seguir disfrutando—o sufriendo—del verano extendido. Y recuerda: si tienes ventilador, cuídalo como oro; aún le quedan jornadas intensas.