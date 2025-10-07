Pronóstico del Tiempo: martes 7 de octubre de 2025

Este martes 7 de octubre de 2025 nos sorprende con un panorama meteorológico diverso y, para ser sinceros, algo caprichoso en España.

Mientras la brisa otoñal comienza a notarse y los armarios se preparan con chaquetas, el pronóstico del tiempo para hoy nos recuerda que el verano aún no ha dicho su última palabra, sobre todo en el centro y sur del país.

En Madrid, el termómetro alcanzará los 28 grados a lo largo del día.

Así que, si tenías planes de estrenar tu bufanda favorita, quizás sea mejor esperar un poco más.

El sol brillará con fuerza durante gran parte de la jornada, aunque no descartes que alguna nube curiosa decida aparecer en el cielo.

Contexto general: calor otoñal y lluvias en el Mediterráneo

El ambiente será más cálido de lo habitual en casi toda la península, especialmente en el centro, el interior sur y gran parte del valle del Guadalquivir, donde las temperaturas podrán llegar hasta los 31°C. En contraste, las regiones del norte y noroeste experimentarán valores más frescos, oscilando entre los 16 y 22 grados.

Las lluvias estarán presentes, pero de manera selectiva. En el Mediterráneo y el sureste peninsular se esperan cielos cubiertos con algunas precipitaciones que podrían ser localmente intensas, sobre todo en la mitad sur de la costa oriental y en la zona del Estrecho. No se descarta que algún chubasco ocasional pueda colarse en Cataluña o Baleares, mientras que el resto del país disfrutará de un tiempo estable y cielos despejados, salvo algunas nieblas matutinas en Galicia y el Cantábrico.

Pronóstico detallado por zonas

Norte de España: Cielos mayormente despejados, temperaturas entre 17°C y 21°C, ambiente fresco y agradable.

Cielos mayormente despejados, temperaturas entre 17°C y 21°C, ambiente fresco y agradable. Noroeste (Galicia, León): Nubes presentes, algo de humedad y temperaturas entre 16°C y 17°C.

Nubes presentes, algo de humedad y temperaturas entre 16°C y 17°C. Noreste (Zaragoza, Lleida): Intervalos nubosos con máximas entre 21°C y 22°C. Posibilidad de precipitaciones dispersas en Cataluña.

Intervalos nubosos con máximas entre 21°C y 22°C. Posibilidad de precipitaciones dispersas en Cataluña. Centro peninsular (Madrid, Toledo): Predominio del sol con temperaturas entre 23°C y 28°C. Perfecto para pasear, aunque mejor lleva agua contigo.

Predominio del sol con temperaturas entre 23°C y 28°C. Perfecto para pasear, aunque mejor lleva agua contigo. Este (Valencia, Alicante): Nubes presentes y temperaturas entre 22°C y 24°C; se esperan lluvias puntuales en la costa y algunas áreas del sur del Mediterráneo.

Nubes presentes y temperaturas entre 22°C y 24°C; se esperan lluvias puntuales en la costa y algunas áreas del sur del Mediterráneo. Sur (Sevilla, Málaga): Cielos despejados con un ambiente veraniego; las máximas rondarán los 31°C. Si tienes piscina a tu disposición, ¡aprovéchalo!.

Cielos despejados con un ambiente veraniego; las máximas rondarán los 31°C. Si tienes piscina a tu disposición, ¡aprovéchalo!. Baleares: Intervalos nubosos con temperaturas entre 21°C a 23°C; hay posibilidad de alguna lluvia débil.

Intervalos nubosos con temperaturas entre 21°C a 23°C; hay posibilidad de alguna lluvia débil. Canarias: Cielos cubiertos con temperaturas suaves alrededor de los 22°C; no se descartan nieblas bajas en el norte de las islas.

Fenómenos destacados

Viento: Tramontana soplando en el Ampurdán y norte de Baleares , con rachas localmente fuertes. En otras zonas habrá vientos suaves provenientes del este; solo se sentirán cierzos matinales en el Ebro y alisios en Canarias .

, con rachas localmente fuertes. En otras zonas habrá vientos suaves provenientes del este; solo se sentirán cierzos matinales en el Ebro y alisios en . Niebla: Posibles bancos matinales en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro.

Descenso de temperaturas mínimas previsto para el centro y norte; las máximas irán en aumento especialmente en Galicia y el Cantábrico.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en Madrid

Día Estado del cielo Temperatura Máxima Temperatura Mínima Lluvias esperadas Martes 7 octubre Poco nuboso 28°C 15°C 0 mm Miércoles 8 octubre Soleado 27°C 14°C 0 mm Jueves 9 octubre Intervalos nubosos 26°C 13°C 0 mm Viernes 10 octubre Nuboso a despejado 25°C 12°C 0 mm

Datos proporcionados por los modelos de AEMET y medios digitales actualizados a primeras horas del martes.

Tendencias para el resto de la semana

El calor otoñal persistirá unos días más, especialmente en las zonas centro y sur del país, donde las temperaturas superarán lo habitual para esta época del año. Las lluvias seguirán siendo escasas prácticamente en todo el territorio nacional; no obstante, no podemos descartar episodios aislados de inestabilidad vinculados a borrascas que afecten al Mediterráneo y al sureste peninsular. Las noches comenzarán a refrescarse poco a poco; las mínimas irán descendiendo conforme avance la semana.

Un vistazo al clima: ¿otoño o verano encubierto?

En resumen, este martes nos ofrece una mezcla peculiar (para algunos lo mejor; para otros lo peor) que combina sol radiante junto al calorcito característico del centro y sur. Mientras tanto, algunas lluvias selectivas hacen acto de presencia en el Mediterráneo. Las temperaturas invitan a reflexionar sobre un otoño que parece resistirse a comenzar con fuerza. Así que si eres amante del entretiempo esta semana es tu oportunidad dorada. Y si estás esperando ansiosamente esas lluvias octubrinas para estrenar tus botas… tendrás que seguir mirando hacia arriba… ¡y consultando el pronóstico!