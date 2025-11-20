Pronóstico del Tiempo: España se enfría y se tiñe de blanco este jueves 20 de noviembre de 2025

España despierta este jueves bajo un verdadero manto invernal. Justo cuando muchos estaban pensando en guardar el abrigo, una masa de aire ártico ha decidido hacer una visita a la Península y Baleares, dejando a su paso nevadas, lluvias y un descenso de temperaturas que no se veía desde hace meses.

Si tu intención era dejar la bufanda para diciembre, es hora de replantearlo: hoy toca abrigarse bien. Y si resides en el norte, quizás sea el momento ideal para estrenar paraguas y guantes. Por cierto, aquellos que tengan la suerte de estar en Canarias podrán disfrutar de un clima más estable, con cielos nublados pero sin grandes sobresaltos.

Madrid: máxima de 9 ºC y ambiente fresco, ideal para cafés calientes

En Madrid, el termómetro no tiene planes de ascender más allá de los 9 ºC como temperatura máxima, mientras que la mínima apenas alcanzará los 1 ºC. Así que hoy, un café caliente será el aliado perfecto para muchos madrileños. El cielo se presenta algo nublado, aunque sin lluvias significativas a la vista. El frío será el rey del día, con un ambiente seco y posibilidad de heladas puntuales en las zonas más despejadas de la comunidad.

Nevadas y alertas en el norte: Cantábrico, Pirineos y meseta

Si eres amante de la nieve, hoy es tu día en Castilla y León, Asturias, Cantabria y Cataluña, donde la AEMET ha activado alertas naranjas por nevadas copiosas en áreas montañosas. La cota de nieve descenderá desde los 1.000 metros hasta los 500 metros, con acumulaciones notables, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico Norte y los Pirineos.

Las heladas serán protagonistas en amplias zonas del interior peninsular, especialmente intensas en las montañas del norte y localmente fuertes en Pirineos. En ciudades como Vitoria-Gasteiz, la máxima apenas alcanzará los 6 ºC, mientras que la mínima podría caer hasta los 1 ºC. Sin duda, el invierno ha llegado con fuerza al norte peninsular.

¿Y el resto del país? El frío no discrimina, pero sí modera

En el resto de España, aunque el ambiente será frío, no resultará tan extremo. Tanto el suroeste como el litoral mediterráneo disfrutarán de cielos poco nublados y temperaturas algo más suaves, aunque las mínimas estarán entre 2 a 4 ºC por debajo de lo habitual para esta época del año. Las lluvias serán ocasionales y débiles, acompañadas por bancos de niebla matinales en algunas áreas del interior.

La mitad sur peninsular escapa de las nevadas, pero no se libra del fresquito. Así que será imprescindible llevar abrigo si se quiere dar un paseo sin pasar frío.

Canarias: nubosidad alta y alguna precipitación en islas montañosas

Mientras la Península busca abrigo, en Canarias el tiempo se mantiene estable. Predomina la nubosidad alta sobre las islas orientales y hay ligeras precipitaciones en las zonas montañosas. Las temperaturas no experimentan grandes cambios; así que los canarios pueden continuar disfrutando de su otoño suave.

El viento, otro invitado de peso

No solo son protagonistas el frío y la nieve este día: los vientos soplan con moderación del norte y noroeste por gran parte de la Península. Habrá intervalos fuertes y rachas intensas en zonas montañosas y litorales del Cantábrico oriental y Mediterráneo. El poniente también hará acto de presencia en el Estrecho y Alborán, mientras que el alisio sigue haciendo compañía a Canarias.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en Madrid

Día Temperatura Máx. Temperatura Mín. Cielo Precipitaciones Viento Jueves 20 9 ºC 1 ºC Nuboso Baja probabilidad Moderado N-NO Viernes 21 7 ºC -1 ºC Nuboso/Despejado No se esperan Moderado N-NO Sábado 22 8 ºC 0 ºC Poco nuboso No se esperan Flojo N-NO Domingo 23 10 ºC 2 ºC Nuboso Baja probabilidad Flojo N-NO

Fuente: AEMET, eltiempo.es, Accuweather

¿Qué esperar en los próximos días?

El frío seguirá presente hasta finalizar la semana; las mínimas podrían bajar por debajo de cero en varias áreas del interior, especialmente en la meseta norte y sistemas montañosos.

Las nevadas continuarán activas en el norte; sin embargo, a partir del sábado las precipitaciones quedarán restringidas a zonas montañosas.

El ambiente invernal persistirá por buena parte de la Península; las temperaturas máximas estarán contenidas y las noches serán crudas, perfectas para quienes disfrutan del chocolate caliente.

El viento perderá algo de intensidad conforme avance el fin de semana; aun así, no hay que bajar la guardia: aún podrían registrarse rachas fuertes en áreas expuestas.

Consejos útiles para sobrevivir al día

Abrígate bien , sobre todo si resides en el norte o planeas salir temprano.

, sobre todo si resides en el norte o planeas salir temprano. Si tienes pensado viajar, verifica las condiciones viales en zonas montañosas: la nieve puede complicar el tránsito.

Aprovecha para disfrutar del aire fresco y del paisaje nevado si tienes oportunidad; eso sí, manteniendo siempre precaución.

Y nunca subestimes lo reconfortante que puede ser una buena sopa caliente.

