Las temperaturas en Madrid alcanzarán hoy los 8 grados

Pronóstico del Tiempo para este sábado 27 de diciembre de 2025

España amanece con lluvias persistentes en el este y sur, heladas en el interior y un ligero aumento de las temperaturas. La AEMET advierte sobre precipitaciones intensas en Cataluña y tormentas en Andalucía[1][3][9].

Pronóstico del Tiempo para este sábado 27 de diciembre de 2025
Pelícanos pescando peces. PD
¡Saludos, España! Si pensabas que la Navidad traería días soleados y villancicos bajo el calor del sol, la AEMET te recuerda que el invierno tiene su propia agenda.

Este sábado 27 de diciembre de 2025, una borrasca se desplaza hacia el Golfo de Cádiz, trayendo vientos húmedos del este que cargan nubes dispuestas a descargar. Se esperan lluvias en el suroeste, a lo largo de la vertiente mediterránea y en las Baleares, algunas veces acompañadas de tormentas.

No te confíes si llevas un abrigo ligero: las heladas acechan en los valles montañosos y mesetas altas del norte, aunque serán menos severas que las de ayer.

En Madrid, el termómetro sube ligeramente, alcanzando unos 8 grados como máxima, aunque no se descartan heladas débiles en los alrededores.

Imagina salir a por el roscón y encontrarte con una escarcha traicionera: ¡cuidado con los resbalones festivos!

Situación general en España hoy

La inestabilidad está a la orden del día. Cielos nubosos o cubiertos predominan en el norte y nordeste, con precipitaciones más intensas en la zona norte de Cataluña, donde la AEMET advierte sobre acumulados que podrían superar los 250 mm entre jueves y sábado. En Andalucía, se prevén tormentas y lluvias torrenciales bajo alerta.

  • Norte y noroeste: Nuboso con chubascos intermitentes. La cota de nieve se sitúa por encima de 1200-1400 m, aunque habrá heladas en los valles. Las temperaturas comienzan a subir, alcanzando máximas de entre 5-10 ºC en Euskadi.
  • Mediterráneo y este: Inestabilidad reinante, con lluvias localmente fuertes en la Costa Brava (hasta 1.8 l/m² por la tarde) y tormentas. Vientos del este moderados.
  • Centro e interior: Algunos puntos lucen poco nubosos, pero hay nieblas matinales y heladas débiles en Castilla-La Mancha y Madrid. Las mínimas descenderán en Pirineos.
  • Sur: Se esperan precipitaciones en el suroeste y el Estrecho, con vientos moderados en el área de Alborán. Las máximas serán algo más elevadas, aunque no es momento para irse a la playa.
  • Canarias: Intervalos nubosos, con lluvias débiles en la parte norte de las islas más grandes. Vientos del norte moderados.
  • Baleares: También nuboso con chubascos.

Los vientos serán moderados del este en los litorales cantábricos y gallegos, alcanzando intervalos fuertes en el área de Alborán. En otras zonas, serán flojos y variables. En Bilbao, las máximas llegarán hasta los 8 ºC, nublado con algunas lluvias ocasionales.

Los datos recogidos esta madrugada confirman que hace frío: se registraron temperaturas de hasta -6.4 ºC en Sierra Nevada, con vientos alcanzando los 69.5 km/h, mientras que Tarragona anotó unos modestos 5 mm de lluvia.

Detalle por zonas clave

Consulta esta tabla donde se muestran las temperaturas y condiciones aproximadas para hoy, basadas en previsiones proporcionadas por la AEMET y fuentes locales:

ZonaMáx (°C)Condición principalPrecipitación
Madrid8Nuboso, heladas débilesBaja
Barcelona10-11Lluvias persistentesAlta (hasta 250 mm acumulados)
Bilbao8Nublado, lluvias ocasionalesMedia
Sevilla12-14Precipitaciones suroesteMedia, tormentas posibles
Valencia11Inestable mediterráneoAlta
Canarias (norte)Sin cambiosNuboso, lluvias débilesBaja

¡Atención especial a lo que ocurre en Cataluña y especialmente en Girona, donde hay avisos por posibles acumulaciones de lluvia superiores a los 20 mm!

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación se presenta el pronóstico extendido para la península ibérica y las islas Baleares, destacando tendencias generales según datos proporcionados por la AEMET, desde sábado 27 hasta martes 30. (Nota: La incertidumbre aumenta hacia final del periodo).

DíaEstado del cieloPrecipitacionesTemperaturasCota de nieveViento
Sábado 27Nuboso/cubierto en este y sur; intervalos nublados al nortePersistentes en mediterráneo, suroeste; tormentas ocasionalesAscenso general; heladas débiles al norte>1200-1400 mEste moderado; fuerte en el área de Alborán
Domingo 28Similar al día anterior; nubosidad presente en CantábricoChubascos dispersos; más frecuentes hacia el estePocos cambios o ligero descenso hacia suresteSimilar al sábadoEste/noreste flojo-moderado
Lunes 29Estabilización; menos nubes visiblesDébiles sobre todo en las áreas de Baleares, Valencia y CantábricoLigero descenso o estables a lo largo del díaBaja probabilidad de nieve acumuladaVientos flojos-moderados
Martes 30Cielos comenzando a despejarse ligeramenteRemiten precipitaciones salvo al nordeste peninsularDescenso suave esperado durante la jornadaHeladas puntuales podrían aparecer

En cuanto a las islas Canarias, se mantendrán intervalos nubosos con lluvias débiles durante estos cuatro días. Para quienes estén interesados por el clima montañés como es el caso del área de Alto Campoo (norte), estarán sujetos a cielos nublados con ligeras precipitaciones hacia el sur; las temperaturas oscilarán entre -2 a 1 ºC durante el primer día, mientras que la cota de nieve estará aproximadamente alrededor de los ~2000 m.

Consejos prácticos y curiosidades

  • Recuerda conducir con precaución: se esperan lluvias especialmente intensas al este junto a un temporal marítimo significativo . En los Pirineos orientales, podrían acumularse cantidades considerables de nieve .
  • Humor invernal: Si estás disfrutando del frío extremo que trae consigo un termómetro que no supera los cinco grados centígrados como sucede ahora mismo por ejemplo entre Aragón o Castilla y León… ¡esa es tu excusa perfecta para saborear un turrón extra junto al radiador!
  • Mañana se espera un clima similar para Vigo: viento suave a unos 9 km/h junto a una ligera posibilidad de lluvia .

La atmósfera comenzará a estabilizarse poco a poco hacia finales del mes con menos nubes visibles pero aún habrá algo de nubosidad presente sobre Cantábrico y Baleares . ¡Mantente seco y bien abrigado, España! Este invierno navideño no ofrece treguas.

