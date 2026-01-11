Pronóstico del Tiempo en España: contrastes térmicos y un norte agitado este 11 de enero de 2026

Este domingo, el tiempo en España presenta una mezcla habitual: frío por la mañana, algo de lluvia en el noroeste, nieve en las montañas y una mejora notable del ambiente a medida que avanza el día en gran parte del país.

El pronóstico del tiempo en España para hoy indica un típico día invernal, donde al amanecer es imprescindible abrigarse, pero al mediodía muchos se plantean si despojarse de alguna capa.

Según la previsión proporcionada por AEMET y los resúmenes nacionales recientes, este es el escenario general: se vislumbran altas presiones, aunque todavía influenciadas por un flujo atlántico en el noroeste.

Esto resulta en tranquilidad en el centro, sur y Mediterráneo, mientras que las jornadas serán más intensas en Galicia, Cantábrico y las cordilleras del norte.

Al final, incluyo una tabla con la previsión para los próximos 4 días en España, que ofrece una visión sintética de las tendencias nacionales.

El tiempo hoy por zonas

Noroeste y Cantábrico: nubes, lluvia y viento

En el noroeste peninsular predominan nuevamente las nubes y las precipitaciones asociadas al flujo atlántico.

En Galicia : Cielos muy nubosos o cubiertos durante gran parte del día. Lluvias frecuentes, más intensas e insistentes en el oeste, donde pueden acumular cantidades significativas. Viento moderado del suroeste con rachas fuertes en zonas expuestas de la costa y áreas elevadas.

: En el Cantábrico : Ambiente nuboso con lluvias o lloviznas, generalmente leves, que irán remitiendo a lo largo del día. Ascenso de las temperaturas máximas, notablemente en el Cantábrico y alto Ebro, con un ambiente menos frío a primeras horas de la tarde. Viento del suroeste moderado, alcanzando rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica y litoral gallego.

:

En resumen: será recomendable llevar paraguas en Galicia y a lo largo del litoral cantábrico; además, habrá que estar atentos al viento tanto en la costa como en la montaña.

Pirineos y noreste peninsular: nieve a gran altura y frío matutino

En los alrededores de los Pirineos, se vive un invierno clásico: algo de nieve a cotas medias y heladas en zonas altas.

Se prevé nieve débil en Pirineos, comenzando con cota entre 1.000–1.200 m y subiendo a 1.400–1.700 m durante el día.

Heladas moderadas se registrarán en Pirineos; serán más débiles en otras sierras del norte y áreas cercanas a la meseta.

Viento con rachas muy fuertes en zonas expuestas de los Pirineos y Ampurdán.

En Cataluña:

Cielo poco nuboso o despejado generalmente, salvo en el Valle de Arán y áreas adyacentes donde hay nubes bajas y bancos de niebla.

Temperaturas mínimas negativas en algunos puntos interiores (alrededor de -2 ºC) con máximas cercanas a los 15 ºC en zonas litorales.

En Aragón:

Cielo mayoritariamente despejado, con heladas débiles esperadas en Pirineo y sistema Ibérico.

Mínimas alrededor de -2 ºC en la mitad norte; máximas que alcanzan hasta los 13 ºC.

Un día frío por la mañana, pero bastante soleado y llevadero al mediodía si uno se abriga adecuadamente.

Meseta norte, centro y valle del Ebro: frío matutino seguido de mejora

La meseta norte junto al centro peninsular presentan un patrón evidente: frío al amanecer, cielos alternando entre nubes y claros, además de un ambiente algo más cálido por la tarde.

En Castilla y León : Cielos nubosos con precipitaciones leves concentradas principalmente en el noroeste; algunas lluvias dispersas podrían aparecer también hacia el tercio norte y oeste; no se descarta alguna lluvia ocasional más allá. La cota de nieve será elevada, entre 2.000 y 1.800 m. Posibilidad de nieblas densas sobre todo al oeste y norte de la comunidad. Mínimas frías alrededor de -4 ºC con heladas débiles generalizadas. Máximas cercanas a los 13 ºC con ascensos notables especialmente en el Sistema Central.

: En la meseta sur y Castilla-La Mancha : La mañana comienza nubosa pero tenderá hacia cielos poco nubosos o despejados durante las horas centrales. Heladas débiles están previstas sobre todo para serranías como Cuenca o Guadalajara. Mínimas alrededor de -4 ºC; máximas que rondan los 15 ºC.

y : En el valle del Ebro : Cielos mayormente poco nubosos con posibilidad de nieblas especialmente en zonas bajas; Navarra podría recibir lluvias débiles hacia el norte.

:

La sensación general es clara: mañana muy fría dentro del interior; es probable que uno tenga que raspar hielo para salir. Sin embargo, al mediodía será razonablemente soportable si hay sol.

Madrid y centro peninsular: frío inicial pero soleado

En Madrid, este domingo se prevé un día seco y estable aunque comenzará con un notable frío.

Cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada sin presencia significativa de precipitaciones.

Temperatura mínima alrededor de -2 ºC , alcanzando una máxima esperada cercana a los 9 ºC .

, alcanzando una máxima esperada cercana a los . Viento suave con dirección variable sin rachas destacables.

El panorama meteorológico para Madrid será típico del invierno seco: madrugón gélido seguido por un paseo bastante agradable a media tarde si uno lleva un abrigo adecuado.

Mediterráneo y sur: jornada tranquila e iluminada

El este y sur peninsular disfrutarán hoy de un clima mucho más benévolo.

En la Comunidad Valenciana : Cielos poco nubosos o despejados predominantes. Temperaturas que oscilan entre los 1 °C hasta los 17 °C; heladas débiles podrían presentarse dentro. Viento moderado del nordeste durante las primeras horas que irá disminuyendo hacia la tarde.

: En Andalucía : Predominancia también para cielos poco nubosos o despejados prácticamente toda la comunidad. Brumas o nieblas matinales podrían aparecer sobre todo dentro. Mínimas alrededor de los 0 °C dentro; máximas que alcanzan hasta los 18 °C especialmente hacia zonas bajas. Heladas débiles esperadas sobre sierras orientales. Viento mayormente flojo.

:

El ambiente global resulta bastante agradable para ser enero; sobre todo durante las horas centrales del día se podrá disfrutar plenamente especialmente en ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia o Alicante.

Baleares y Canarias

En Baleares:

Cielos intercalados con intervalos nubosos sin grandes sobresaltos previstos.

No se descarta alguna lluvia débil pasajera hacia el norte.

En Canarias:

Intervalos nubosos donde existe posibilidad también para alguna lluvia débil especialmente sobre las islas occidentales.

Pocos cambios térmicos esperados aunque sí ligeros ascensos para las máximas.

Vientos alisios moderados continuarán presentes.

Aquí, el invierno sigue su curso suave: algo de nubosidad presente pero sin excesivas variaciones térmicas ni sobresaltos climáticos significativos.

Viento, nieve e informes

Los elementos destacados hoy según avisos e informes nacionales son:

Viento : Moderado tanto en noroeste como meseta norte; se registrarán también rachas muy fuertes sobre todo cerca de la costa gallega así como también dentro de la Cordillera Cantábrica. Rachas fuertes igualmente estarán presentes sobre los ámbitos montañosos como los Pirineos o bajo Ebro. En meseta sur junto a Andalucía prevalecerán vientos flojos aunque moderados hacia litorales del norte donde podrían haber intervalos intensificados sobre costas gallegas.

: Nieve e heladas : Se aguardan nevadas leves específicamente sobre Pirineos; cota ascenderá desde niveles bajos iniciales (1.000–1.200 m) hasta niveles más altos (1.400–1.700 m). Heladas moderadas registrándose sobre Pirineos mientras que serán débiles durante otras sierras así como áreas cercanas a mesetas o sudeste español.

:

Es aconsejable estar atentos a información relacionada con carreteras dentro zonas montañosas o litoral norte donde podrían producirse incidencias derivadas del mal tiempo.

Tabla nacional para pronóstico durante próximos cuatro días

Esta tabla está orientada al conjunto nacional español basada principalmente sobre resúmenes predictivos prolongados junto a tendencias generales disponibles actualmente. No sustituye predicciones detalladas por comunidades pero brinda una visión rápida:

Día Situación general Precipitaciones principales Temperaturas (tendencia) Viento destacado Domingo 11 Altas presiones llegando; flujo atlántico presente Lluvias esperadas principalmente para Galicia junto al Cantábrico; nevadas leves esperables desde Pirineo Máximas ascendiendo hacia regiones septentrionales; mínimas bajas localmente Fuerte presencia ventosa observándose especialmente Galicia junto al Cantábrico así como Pirineo Lunes 12 Nuevas masas atlánticas comenzando su llegada desde occidente Incremento significativo respecto a lluvias previstas inicialmente para noroeste expandiéndose posteriormente Ligeramente superiores máximamente aunque manteniendo frescura Moderado viento procedente desde oeste/suroeste afectando principalmente regiones septentrionales Martes 13 Continuación frentes provenientes desde océano atlántico Lluvias abarcarán buena parte mitad septentrional junto área occidental siendo menos probables hacia mediterráneo/sur Temperaturas ligeramente inferiores respecto promedio esperado específicamente hacia región septentrional mientras que suavizadas hacia meridional Rachas intensificándose especialmente litorales noroccidentales así como áreas elevadas Miérc.14 Persistencia inestabilidad observable particularmente norte/oeste Precipitaciones continuarán afectando sectores noroccidentales junto cordilleras escasas hacia sureste Pocos cambios visibles contrastadose notablemente entre regiones septentrionales/meridionales Viento moderado proveniente desde occidente siendo algo más débil dentro sector suroriental

(La información aquí presentada proviene tanto predicciones media-largo plazo además artículos análisis climatológico recientes correspondientes enero dentro territorio nacional español).

Consejos prácticos para hoy por España

Si te encuentras ubicado/a dentro territorio gallego o costa cantábrica:

Lleva contigo paraguas además cortavientos

– Mantente alerta ante rachas intensificándose especialmente cerca litoral/zonas montañosa.

Si resides interior (Madrid, meseta septentrional/meridional), (Aragón, interior Cataluña):

– Abrígate correctamente ya que mañanas resultaran frías aunque sol permitirá alivio durante horas centrales.

– Cuida ante heladas posibles además placas hielo temprano.

Si te localizas mediterráneo/Andalucía:

– Día óptimo tranquilo ideal realizar actividades exteriores suaves debido escasa nubosidad temperaturas agradables enero.

Si estás disfrutando Canarias:

– Clima variable sin extremos significativos: intervalos nubosos pudiendo suceder alguna lluvia débil además vientos habituales moderados.

El panorama meteorológico actual deja claro un mensaje contundente: invierno está presente pero sin sobresaltos mayores concentrándose molestias principalmente dentro regiones noroccidentales además nevando alta montaña.