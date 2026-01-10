Mohamed VI de Marruecos pone a la venta una de sus mansiones en París por 20 millones de euros

Una minucia, porque se calcula que Mohamed VI tiene una fortuna personal de 5.000 millones de euros.

A simple vista, esta transacción podría ser solo otra operación dentro del exclusivo mercado inmobiliario de París.

Sin embargo, tras esta mansión valorada en 20 millones de euros se esconde mucho más que mármol, piscina cubierta y vistas al Bois de Boulogne.

Este movimiento marca el inicio palpable de la gestión de la herencia de Lalla Latifa, madre de Mohamed VI, y nos ofrece una perspectiva sobre cómo una de las monarquías más acaudaladas del norte de África está reorganizando su patrimonio en un periodo caracterizado por el cierre de ciclos políticos y personales.

La venta no solo atrae la atención de curiosos y amantes del lujo.

También pone de manifiesto la convergencia que existe hoy entre el mercado inmobiliario prime parisino y las grandes fortunas internacionales.

Asimismo, refleja cómo el monarca alauí está comenzando a reajustar su mapa patrimonial europeo, todo esto en medio de una fortuna personal multimillonaria y un país marcado por notables desigualdades.

Ya vienen de camino. Mohamed VI indulta a cerca de 20.000 condenados en su 26º aniversario en el tronohttps://t.co/FbE5trCNu1 — García Domínguez (@jg_dominguez) December 23, 2025

Una mansión de 20 millones con vistas al Bois de Boulogne

La verdadera joya del legado parisino de Lalla Latifa es un magnífico hôtel particulier que supera los 1.300 metros cuadrados, ubicado en Neuilly-sur-Seine, uno de los distritos más exclusivos del oeste parisino, adyacente al Bois de Boulogne.

Aquí algunos datos destacados sobre la propiedad:

Precio: alrededor de 20 millones de euros .

. Superficie: más de 1.300 m² construidos.

construidos. Distribución: varias plantas, con 16 habitaciones y al menos entre 8 y 9 dormitorios , según distintas descripciones.

y al menos entre , según distintas descripciones. Ubicación: zona alta de Neuilly-sur-Seine , cercana al Jardín de Aclimatación y frente a la Fundación Louis Vuitton .

, cercana al y frente a la . Accesibilidad: estación Sablons (línea 1) a unos diez minutos del centro parisino y del emblemático Arco del Triunfo.

La casa combina un exterior clásico francés con un interior diseñado para recibir con esplendor y fomentar la vida social:

Amplios salones con abundante luz natural.

Suelos geométricos en parqué, molduras elegantes y techos adornados con detalles que evocan la estética árabe.

Dos niveles dedicados a espacios sociales, salones que se abren a balcones, un comedor elegante y dos cocinas, una profesional.

Jardín paisajístico que abarca unos 245 m², garantizando privacidad en esta área urbana tan exclusivista.

En el área más privada, la planta superior alberga la suite principal, que ocupa toda esa planta y ofrece balcones con vistas despejadas al Bois de Boulogne y a la Fundación Louis Vuitton. La azotea, que supera los 100 m², cuenta con una terraza aún sin acondicionar pero con panorámicas espectaculares sobre la ciudad.

El sótano se asemeja a un club privado:

Gran piscina interior.

Hammam y zona dedicada al bienestar.

Gimnasio completo.

Discoteca privada para eventos exclusivos.

Cámara frigorífica destinada a conservar abrigos de piel.

Este tipo de propiedad es sumamente escasa incluso dentro del estándar alto que caracteriza a Neuilly-sur-Seine, algo que las agencias especializadas destacan como un activo diferenciador: dimensiones amplias, entornos verdes, privacidad garantizada y una localización donde rara vez aparecen propiedades tan grandes a la venta.

Del refugio familiar al escaparate del mercado lujo

A lo largo del tiempo, estas residencias parisinas han sido mucho más que simples inversiones. Se convirtieron en el refugio europeo para Lalla Latifa, quien falleció en junio de 2024 tras una prolongada enfermedad. También fueron uno de los escenarios discretos donde se desarrolló parte de la vida privada del rey Mohamed VI, quien viajaba frecuentemente a París para visitarla.

En Neuilly-sur-Seine, la madre del rey vivía acompañada por su pareja y antiguo jefe de seguridad. En este entorno reservado fue conocida como «la princesa silenciosa». Esta zona ha sido durante años un refugio para grandes fortunas, políticos y celebridades francesas; allí residieron personajes como Nicolas Sarkozy y Carla Bruni durante su relación sentimental.

La gestión comercializada ha variado a lo largo del tiempo:

Durante varios años estuvo bajo el control del promotor Ely-Michel Ruimy .

. Ahora está siendo comercializada por firmas especializadas en lujo como Engel & Völkers y Barnes, enfocadas en clientes internacionales con altos patrimonios.

Con esta mansión ahora disponible en el mercado, el círculo cercano al monarca envía también un mensaje claro: comienza una nueva etapa en la administración del legado dejado por Lalla Latifa, sin grandes proclamaciones públicas pero sí mediante operaciones destacadas en lugares estratégicos como París.

Tres propiedades parisinas y una herencia que se transforma

La vivienda valorada en 20 millones es solo una parte visible dentro un conjunto mayor. Varias fuentes coinciden en señalar que la familia ha decidido poner a la venta las principales propiedades parisinas pertenecientes a la difunta princesa.

Este paquete incluye:

La residencia principal situada en Neuilly-sur-Seine , tasada alrededor de los 20 millones .

, tasada alrededor de los . Una segunda vivienda también ubicada en esa misma zona, en la calle Rue Windsor , que cuenta con más de 500 m², jardín privado de 200 m², tres suites, baños revestidos en mármol y lámparas decorativas hechas con cristal Murano; su valor ronda los aproximadamente 7,5 millones.

, que cuenta con más de 500 m², jardín privado de 200 m², tres suites, baños revestidos en mármol y lámparas decorativas hechas con cristal Murano; su valor ronda los aproximadamente 7,5 millones. Un ático localizado en Courbevoie, cerca del distrito financiero conocido como La Défense, que habría servido como alojamiento para personal vinculado a la familia real.

En conjunto, estas tres propiedades suman cerca de 30 millones euros según estimaciones publicadas por medios especializados.

El reparto patrimonial se ha estructurado principalmente entre los hermanos del rey:

El patrimonio parisino ha quedado bajo control del príncipe Moulay Rachid junto con las princesas Lalla Meryem , Lalla Asmaa y Lalla Hasna .

junto con las princesas , y . Se dice que el propio Mohamed VI habría renunciado a su parte inmobiliaria en Francia; esta decisión parece alinearse con su situación financiera actual así como con los activos significativos que ya posee.

La venta realizada no es un acto aislado. Al mismo tiempo, hay planes para poner otras residencias marroquíes a disposición del mercado; entre ellas figuran propiedades ubicadas en ciudades como Rabat o Bouznika, todo ello dentro del marco más amplio reestructuración patrimonial.

Un rey multimillonario ante un país dividido

Para entender mejor esta operación parisina es necesario situarla dentro del contexto considerablemente amplio que rodea tanto la inmensa fortuna personal acumulada por Mohamed VI como el clima político actual vivido por Marruecos. Diversas estimaciones sitúan su riqueza entre los 4.850 millones hasta alcanzar los 5.000 millones euros; cifras recurrentemente mencionadas por publicaciones económicas especializadas.

Gran parte esta fortuna proviene tanto:

De herencias familiares ligadas a la dinastía alauí.

Como también por participar activamente dentro del holding empresarial denominado Al Mada, conocido por su influencia significativa sobre economía marroquí además tener presencia establecida ya desde hace tiempo dentro al menos veinticuatro países diferentes; muchos localizados dentro territorio africano.

A medida que avanza este contexto se vuelve evidente cómo analistas así como periodistas han comenzado hablar sobre “fin reinado”. Con sus sesenta años cumplidos ya hace algún tiempo (y tras haber estado más dos décadas sentado sobre trono), cada vez pesa más discusión acerca futuro papel heredero Moulay Hassan entre círculos políticos o sectores burgueses localizados principalmente Casablanca.

Todo lo anterior da pie para interpretar cada movimiento patrimonial realizado tanto por monarca como miembros cercanos ala familia real desde perspectiva transición:

Reorganizar activos internacionales.

Definir reparto justo entre hermanos e hijos.

Ajustar exposición inmobiliaria especialmente áreas clave tal cual París, justo cuando mercados lujo enfrentan tensiones aunque todavía exista demanda constante productos excepcionales.

Sin embargo toda esta situación convive junto realidad incómoda: mientras rey concentra gran parte riqueza región desplegando infraestructuras impresionantes –desde tren alta velocidad africano hasta puerto Tánger-Med– , Marruecos continúa lidiando graves desigualdades así bolsas pobreza reconocidas incluso discursos monárquicos mismos.

El ladrillo lujoso como reflejo del poder

La llegada al mercado mansionaria hereditaria perteneciente Lalla Latifa no solamente representa herencias familiares o cifras millonarias; también simboliza función vivienda lujosa tanto herramienta estratégica respecto élites sociales.

Para esas élites representa refugio seguro además carta presentación internacional fundamental inversión estratégica mientras tanto ciudades tal cual París, genera importantes ingresos sector inmobiliario aunque también provoca debates acerca precios acceso vivienda.

Concretamente dicha operación resume tendencias convergentes:

Consolidación urbanística área conocida como Neuilly-sur-Seine convirtiéndola uno principales refugios capital global vinculado tanto familias reales grandes fortunas altas esferas políticas. Estrategia limpieza concentración patrimonial familias reales quienes ante cambios cíclicos o relevos generacionales optan vender activos simbólicos fuera fronteras reforzando otras posiciones . Tirón casi inagotable ultra-lujo inmobiliario presente muchas veces ciudades tales cuales París donde operaciones valoradas entre veinte treinta millones continúan encontrando compradores pese desaceleraciones otros segmentos mercados .

De cierta forma casa Lalla Latifa ahora actúa como espejo: refleja discreción madre alejada focos mediáticos así poder económico monarca reorganizando legado además capacidad sector inmobiliario parisino absorber casi sin pestañear otro pedazo historia real transformado mediante ladrillos jardines piscinas climatizadas.