Pronóstico del Tiempo de este martes 13 de enero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Hoy, martes 13 de enero de 2026, un frente atlántico se abre paso por el oeste de España, dejando lluvias continuas en Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, mientras el este se queda con cielos nublados.

En Madrid, se esperan cielos cubiertos con chubascos por la tarde y temperaturas que oscilarán entre 2 y 14 grados.

Otras fuentes sugieren rangos de 11 a 17 o incluso de 1 a 11; sin embargo, confiamos en los datos de AEMET para asegurar esos 2-14 grados. No te olvides del paraguas, especialmente si te diriges al oeste: pueden aparecer tormentas y granizo en Huelva y Cádiz.

El pronóstico varía según la región, como un buen cocido extremeño: sabroso pero lleno de sorpresas.

Las temperaturas suben en el este y sur, mientras que descienden en el oeste y norte. Los vientos del sur soplan con moderación, aunque habrá rachas fuertes en las costas gallegas, cantábricas y en los Pirineos.

Se prevén heladas débiles en las montañas y el este de las mesetas. En Canarias, hay lluvias en las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, además de una ligera calima al amanecer.

Y si piensas salir en Asturias, abrígate bien: las mínimas caerán hasta los 5 grados con nieve en las cumbres.

Detalle por regiones clave

Pasemos a lo que nos espera hoy en cada zona. Utilizaremos datos recientes de AEMET y otras fuentes fiables.

Madrid : Nuboso, con lluvias débiles desde mañana, temperaturas entre 2-14 ºC. Heladas en el sureste. Viento del sur suave.

: Nuboso, con lluvias débiles desde mañana, temperaturas entre 2-14 ºC. Heladas en el sureste. Viento del sur suave. Barcelona y Cataluña : Nubes bajas cerca del litoral, poco nuboso el resto. Temperaturas de 2-16 ºC, viento sur moderado en Girona.

y : Nubes bajas cerca del litoral, poco nuboso el resto. Temperaturas de 2-16 ºC, viento sur moderado en Girona. Galicia : Lluvias persistentes en el oeste, nieve en montañas (cota entre 1800 y 2000 m). Temperaturas de 5-17 ºC con vientos fuertes del sur-suroeste.

: Lluvias persistentes en el oeste, nieve en montañas (cota entre 1800 y 2000 m). Temperaturas de 5-17 ºC con vientos fuertes del sur-suroeste. Asturias : Cielos nublados, con precipitaciones débiles a moderadas y nieve por encima de ciertas cotas. Temperaturas entre 5-17 ºC.

: Cielos nublados, con precipitaciones débiles a moderadas y nieve por encima de ciertas cotas. Temperaturas entre 5-17 ºC. Extremadura : Nuboso a cubierto, con precipitaciones leves. Badajoz entre 9-16 ºC; Cáceres entre 9-13 ºC.

: Nuboso a cubierto, con precipitaciones leves. Badajoz entre 9-16 ºC; Cáceres entre 9-13 ºC. Castilla y León : Nuboso, con lluvias que irán de oeste a este; se espera nieve a cotas entre 1600 y 1800 m. Temperaturas entre 1-15 ºC.

: Nuboso, con lluvias que irán de oeste a este; se espera nieve a cotas entre 1600 y 1800 m. Temperaturas entre 1-15 ºC. Castilla-La Mancha : Cielos nublados, con chubascos hacia el oeste y Guadalajara. Entre -0ºC y 16 ºC, nieblas previstas para Toledo.

: Cielos nublados, con chubascos hacia el oeste y Guadalajara. Entre -0ºC y 16 ºC, nieblas previstas para Toledo. Aragón : Poco nuboso; algunas nubes bajas sobre el Ebro. Entre 1-15 ºC; viento del sur fuerte hacia los Pirineos.

: Poco nuboso; algunas nubes bajas sobre el Ebro. Entre 1-15 ºC; viento del sur fuerte hacia los Pirineos. Andalucía : Se esperan lluvias hacia el oeste; tormentas podrían afectar Cádiz-Huelva. Las temperaturas aumentan a lo largo del Guadalquivir, alcanzando máximas de hasta 21 ºC.

: Se esperan lluvias hacia el oeste; tormentas podrían afectar Cádiz-Huelva. Las temperaturas aumentan a lo largo del Guadalquivir, alcanzando máximas de hasta 21 ºC. País Vasco ( Bilbao ): Chubascos leves pronosticados; temperaturas entre 10-14 ºC.

( ): Chubascos leves pronosticados; temperaturas entre 10-14 ºC. Canarias : Lluvias esperadas en la parte oriental; vientos moderados desde el norte.

: Lluvias esperadas en la parte oriental; vientos moderados desde el norte. Baleares : Predominan los cielos nublados; se anticipa un aumento térmico.

: Predominan los cielos nublados; se anticipa un aumento térmico. Melilla: Cielos nublados; temperaturas entre 9-20 ºC.

¡Atención! Habrá nieblas matinales en el noreste y calima ligera en Canarias. En Sierra Guadarrama, se registran fuertes vientos del sur a gran altitud junto con lluvias débiles y nieve a partir de los 1900 m; sin embargo, los datos más cercanos confirman un patrón similar al actual.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

La inestabilidad se mantendrá presente: se prevén abundantes lluvias hacia el oeste debido al frente atlántico y una caída generalizada de las temperaturas. Este miércoles será nuboso con chubascos; jueves marcará la llegada de otro frente activo por el oeste; viernes promete ser inestable. Se anticipan acumulaciones significativas al noroeste (hasta 40 mm durante las últimas 24 horas, más cantidad prevista). La tendencia para Bilbao sugiere un clima fresco y húmedo a nivel nacional: aquí está la tabla resumida sobre España (el oeste lluvioso frente al este más seco; descenso térmico).

Día Cielo general Precipitaciones Temperaturas (aprox. media peninsular) Viento Martes 13 de enero Nuboso-cubierto en el oeste, nubes altas hacia el este Lluvias persistentes en el oeste, nieve montañosa Mínima entre 2-9 ºC, máxima entre 14-17 ºC (subidas esperadas hacia el este) Sur moderado con rachas intensas en costas/montañas Miércoles 14 enero Mucha nubosidad esperada Chubascos frecuentes; cota para nieve baja Descenso generalizado; mínimas entre 5-6 ºC, máximas entre 11-15 ºC Variable; viento del sur-oeste Jueves 15 enero Nuboso Importantes precipitaciones previstas para el oeste Descenso notable en mínimas; máximas entre 10-14 ºC Viento fuerte desde noroeste atlántico Viernes 16 enero Inestable Posibles lluvias e incluso nieve hacia norte/oeste Frío invernal esperado; mínimas alrededor de 6ºC; máximas entre 10–11º C Norte moderado

Los datos GFS confirman generosas cantidades de lluvia para la mitad occidental del país mientras que las condiciones son más suaves hacia el este y norte canario. AEMET pronostica una continuación del mal tiempo por delante.

Consejos prácticos y guiño final

Si tienes planes para viajar, asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas: el clima atlántico puede ser caprichoso, como ese amigo que promete sol pero acaba apareciendo con paraguas bajo el brazo.

Si vas al oeste, abróchate bien porque es mejor evitar las montañas debido a la combinación de nieve y viento.

En cambio, si te mueves hacia el este disfruta del ascenso térmico aunque ten cuidado con las nieblas. En Madrid, esos máximos de14º C te protegerán del frío extremo pero no olvides estar preparado ante posibles chubascos inesperados.

En los días venideros, parece que invierno apretará fuerte trayendo frío e humedad; ¡prepara ese chocolate caliente!

¿Salir o quedarte? El oeste aconseja «mejor quédate» mientras que el este dice «¡adelante!». Seguiremos informando para que no nos pille desprevenidos cualquier giro inesperado del tiempo.