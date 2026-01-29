  • ESP
Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 12 grados

Pronóstico del Tiempo y borrasca Kristin para este jueves 29 de enero de 2026

La borrasca Kristin se despide, pero deja tras de sí lluvias y vientos en España. Se prevén cielos nublados con chubascos y un aumento de las temperaturas.

Este jueves, España se despierta con los últimos coletazos de la borrasca Kristin, que ayer impactó a 17 comunidades.

No te dejes engañar por el sol de la mañana: prepárate para cielos cubiertos, lluvias continuas en las montañas y rachas de viento que pueden hacer volar tu paraguas si no lo sujetas con fuerza. En Madrid, se espera que las temperaturas suban a 12°C como máximo y bajen hasta 6°C como mínimo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas que nos recuerdan que el invierno no se rinde fácilmente.

La AEMET advierte que el tiempo variable dominará en la Península y Baleares.

Por la mañana, lloverá en el interior, centro y sur del país, mientras que por la tarde las precipitaciones se reactivarán en el norte.

En el Cantábrico, chubascos acompañados de tormenta y granizo están en camino. La nieve sube de cota a 1.000-1.200 metros en el centro y norte, superando los 1.500 en general. Además, habrá vientos fuertes en las zonas sureste y noroeste, con avisos naranjas activos en el este de Andalucía, el norte de Murcia y las costas gallegas. En Barcelona, se prevé una máxima de 15°C y mínima de 10°C, con escasa posibilidad de lluvia (4% durante el día, 6% por la noche) y un 66% de nubosidad. Las Canarias disfrutarán de un día tranquilo: poco nuboso con temperaturas entre 21-23°C en las costas.

Hoy, jueves 29 de enero: lo esencial

  • Norte y Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Euskadi): Nuboso, con lluvias frecuentes en el sur de Galicia y chubascos intensos. Las temperaturas subirán hasta alcanzar los 20°C en Bilbao, con viento moderado del suroeste.
  • Centro (Madrid, Castilla-La Mancha): Lluvias continuas en las sierras, posibles tormentas. Máximas entre 11-14°C.
  • Sur y Este (Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares): Precipitaciones en las montañas andaluzas junto a vientos intensos. En Sevilla, las temperaturas oscilarán entre 17°C/12°C; mientras que en Murcia se acercarán a los 25°C.
  • Mediterráneo y Levante: Oleaje fuerte con avisos por viento.

¡Atención al viento! Ayer volaban ramas en Almería, y hoy sigue juguetón. Haciendo un guiño al sentido del humor, si sales a la calle, no olvides una capa extra y tener la app del radar a mano.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

DíaNorte y CantábricoCentro y SurTemperaturas generalesViento y otros
Jueves 29Lluvias, chubascos intensosPrecipitaciones montañasAscenso notable (20°C Bilbao, 25°C Murcia)Rachas fuertes sureste/noroeste
Viernes 30Lluvias centro/norte; débiles surTregua relativa surAlgo más bajas, suavesIntenso norte/este
Sábado 31Lluvias norte/oeste; nieve a 700-1.000m en Cantábrico/PirineosSeco mediterráneoDescenso ligeroMuy fuerte noreste/Baleares
Domingo 1Lluvias abundantes oeste/GaliciaSubida sur (>20°C Guadalquivir)Aumento térmico surFrente activo; nieve a alta cota

Según datos proporcionados por la AEMET y modelos meteorológicos: la inestabilidad atlántica continúa presente; sin embargo, las Islas Canarias se libran con algunas nubes y lluvias débiles. En Euskadi, se prevé un notable ascenso térmico acompañado de viento suave. Para mañana viernes, se anticipa un cielo encapotado en Madrid, donde podrían aparecer tormentas con una máxima prevista de 11°C.

Si tienes planes para escaparte este fin de semana, considera ir al norte para disfrutar de una lluvia romántica (no olvides tu chubasquero) o dirígete al sur para encontrar un sol tímido. ¡Mantente seco!

Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

