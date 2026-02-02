  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 11 grados

Pronóstico del Tiempo de este lunes 2 de febrero de 2026

España inicia febrero bajo la influencia de un frente atlántico que trae consigo lluvias, cielos nubosos y vientos. Galicia y el oeste son las zonas más afectadas por los chaparrones, mientras que la nieve hace su aparición en las montañas[1][3].

Pronóstico del Tiempo de este lunes 2 de febrero de 2026
¡Buenos días, España! Si creías que enero se llevaba toda el agua, febrero llega para demostrar lo contrario con un sistema frontal atlántico que no da tregua. Hoy, lunes 2 de febrero de 2026, los cielos se cubren en la Península y Baleares, donde las precipitaciones se concentrarán especialmente en el oeste y Galicia, que se perfila como la gran protagonista en cuanto a acumulados.

Así que mejor no olvides el paraguas en casa: el tiempo tiene planes de chubascos y hasta tormentas con granizo menudo.

En Madrid, la nubosidad será alta con lluvias moderadas y posibilidad de tormentas; las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 11 grados, perfectas para disfrutar de un café caliente mientras observas cómo cae el agua por la ventana.

Y no solo eso: vientos fuertes también afectarán al litoral norte y al suroeste de Andalucía, con rachas capaces de desbaratar cualquier plan al aire libre.

Situación por regiones clave

El frente polar sigue sin dar respiro. Aquí te dejamos un resumen:

  • Galicia y Cantábrico: Lluvias continuas y fuertes, con nieve en montañas a partir de 900-1200 m al final del día. Las temperaturas descenderán, con heladas débiles en altitudes altas.
  • Cataluña y Pirineos: Cielos cubiertos, chubascos intensos en la vertiente sur. Nieve abundante en Valle de Arán desde 1000 m, con temperaturas entre 1 y 15 ºC.
  • Madrid y Centro: Nuboso con precipitaciones moderadas, tormentas posibles en Toledo o Ciudad Real. Las temperaturas irán de 4 a 11-16 ºC, acompañadas por vientos del oeste.
  • Andalucía: Rachas muy fuertes en el sur y suroeste, además de lluvias en Serranía de Ronda y sureste. Nieve esperada en Sierra Nevada a partir de los 1600 m.
  • Baleares y Canarias: Nuboso con chubascos en Baleares, acompañados de vientos intensos. En Canarias, se prevén lluvias débiles al norte, con temperaturas entre 12-23 ºC.
  • Este peninsular: Menos lluvia pero aún nubosidad y probabilidad de tormentas. Las temperaturas tienden a subir en varias zonas.

Las máximas descenderán en el oeste y Ceuta, mientras que subirán en el resto del país. Las mínimas bajarán en el oeste pero aumentarán en otras áreas. Habrá heladas débiles en pirineos y sierras.

¡Y atención al viento! Se esperan intervalos muy fuertes en los litorales gallegos, cantábricos y del suroeste andaluz. En el interior, será moderado del oeste-suroeste. Si tenías planes para ir a la playa, mejor déjalos para otro día; las olas podrían no ser muy amables hoy.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

El modelo ECMWF advierte: nos espera una semana húmeda por delante, llena de borrascas y precipitaciones acumuladas significativas tanto para la Península como para Baleares. Menor actividad se prevé para el Mediterráneo oriental. A continuación, un resumen general para España (temperaturas medias aproximadas, centrado en lluvias):

DíaPrecipitacionesTemperaturas (máx/mín)Viento y otros
Lun 2 febLluvias generalizadas, más fuertes en el oeste y Galicia10-19 / 1-6 ºCRachas fuertes litorales, nieve montañas
Mar 3 febPersistentes en noroeste, menos intensidad hacia el este11-20 / 2-7 ºCVientos moderados, cota nieve ~1400 m
Mié 4 febAbundantes desde Galicia hasta la zona Central, posibles tormentas12-20 / 1-8 ºCMás frentes atlánticos previstos, heladas débiles
Jue 5 febLluvias distribuidas con acumulados altos hacia el oeste12-21 / 2-7 ºCRachas intensas en el sur, nieve esperada en Pirineos

Datos contrastados por AEMET y ECMWF indican que este frente robusto perdurará, trayendo nevadas notables junto a la posibilidad de más borrascas como Kristin. En Canarias, se espera un clima más tranquilo con lluvias ligeras hacia el norte y vientos del noroeste.

¿Y sobre el humor? Hoy parece que el tiempo actúa como un camarero malhumorado: te empapa sin previo aviso pero al menos refresca un poco la atmósfera. Así que mantén cerca tu paraguas y disfruta lo seco que puedas. ¡Mañana habrá más!

