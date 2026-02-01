Fallece a los 71 años Catherine O’Hara, la inolvidable madre de Kevin en ‘Solo en casa’

Catherine O’Hara, la artista que supo plasmar el caos familiar y el humor peculiar, ha dejado un gran vacío en el mundo del cine y la televisión.

Falleció el 30 de enero de 2026 en su hogar de Brentwood, Los Ángeles, a los 71 años, debido a una breve enfermedad que tomó por sorpresa incluso a sus seres más cercanos.

Los servicios de emergencia llegaron a su domicilio a las 4:48 de la madrugada por una grave dificultad respiratoria; fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Su representante comunicó la triste noticia a medios como Variety y People, subrayando que nadie estaba preparado para este desenlace.

O’Hara había vivido con situs inversus desde su nacimiento, una rara condición que invierte la posición de varios órganos internos, aunque no se ha establecido que sea la causa directa de su muerte. Su último trabajo fue en la serie The Studio de Apple TV+, estrenada en 2025, donde brillaba como una ejecutiva renovada; incluso había confirmado su asistencia a un evento solo unos días antes. Sus compañeros del rodaje la recuerdan como «la persona más querida», lo que dejó a todos en estado de shock y obligó a reestructurar las escenas sin ella.

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, O’Hara creció en una familia numerosa con raíces irlandesas.

Su carrera comenzó en el Second City Theatre, una cantera de improvisación donde perfeccionó su talento cómico junto a futuros grandes como John Candy y Eugene Levy. Este aprendizaje la llevó a SCTV (Second City Television), el famoso programa de sketches de los 70 y 80 que le abrió las puertas: ganó su primer Emmy en 1982 como guionista por SCTV Network ’90, destacándose por sus imitaciones y personajes únicos.

El cine pronto llamó a su puerta. En 1985, Martin Scorsese la incluyó en ¡Jo, qué noche! (After Hours), un thriller nocturno donde brilló con un papel secundario. Sin embargo, su gran momento llegó en 1988 con Tim Burton en Bitelchús: como Delia Deetz, la excéntrica propietaria de una casa embrujada, se hizo famosa al interpretar el inolvidable ‘Day-O’, quedando grabada para siempre en la memoria colectiva. Allí conoció a Bo Welch, diseñador de producción con quien contrajo matrimonio el 25 de abril de 1992 y tuvo dos hijos: Matthew y Luke. Dos años después, en 1990, asumió el papel de Kate McCallister, la madre despistada pero entrañable de Kevin (Macaulay Culkin) en Solo en casa, un clásico navideño que cimentó su fama internacional y creó un vínculo especial con el joven actor. Repitió su papel en la secuela lanzada en 1992.

Su versatilidad brilló también en los mockumentaries dirigidos por Christopher Guest: Esperando a Guffman (1996), Mejor… imposible (Best in Show, 2000), Un gran viento (2003) y Por tu consideración (2006), donde su humor sutil deslumbró al público. Además, prestó su inconfundible voz a personajes animados como Sally en El extraño mundo de Jack (1993) de Burton o Penny en Vecinos invasores (2006). En dramas logró nominaciones al Emmy por su actuación en Temple Grandin (2010).

Un renacer tardío que la consagró

A los 60 años, fue Eugene Levy quien le dio una nueva vida artística al incluirla en Schitt’s Creek (2015-2020), donde interpretó a Moira Rose, una diva excéntrica caída en desgracia. La serie, creada junto a los Levy, arrasó: O’Hara ganó el Emmy a Mejor Actriz en 2020, además del Globo de Oro, premio del Sindicato de Actores y Critics’ Choice. «Gracias por crear un papel tan divertido para una mujer de mi edad», expresó al recibirlo, cerrando así tres décadas siendo reconocida solo como «la madre de Kevin».

Sus últimos años estuvieron repletos de proyectos. Regresó como Delia en Bitelchús Bitelchús (2024), fue terapeuta en la segunda temporada de The Last of Us, y asumió el papel de Patty en The Studio, nominada tanto al Emmy como al Globo de Oro. También participó en películas como Argylle (2024), Elemental y Robot salvaje. Macaulay Culkin se despidió con cariño: «Te veré más tarde». Un miembro del equipo lamentó: «Era generosa y conectaba con todos».

La familia aún no ha hecho anuncios sobre actos conmemorativos, pero su legado sigue vivo entre festivales y homenajes espontáneos. Hollywood llora la pérdida de una pionera del humor que convirtió lo absurdo en arte, dejando risas perdurables que resonarán siempre entre las pantallas del mundo entero.