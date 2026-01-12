Muere a los 17 años el novillero Nicolás Cubero, de la Escuela Taurina de El Juli

La mañana se presentó fría en Madrid, pero el verdadero escalofrío no era solo por el invierno.

La noticia se propagó rápidamente de móvil en móvil, de grupo en grupo, antes incluso de que apareciera en los titulares: Nicolás Cubero, uno de los talentos más prometedores de la Escuela Taurina de El Juli, había fallecido mientras dormía, a la temprana edad de 17 años.

Sus padres lo encontraron sin vida en su cama este domingo, justo un día después de una de esas jornadas en el campo que para él representaban casi una celebración privada, una reafirmación de su vocación.

Hijo único, había pasado la tarde anterior toreando en la ganadería madrileña de Caras Blancas de Carpio, participando en el certamen Maletilla de Plata, donde dejó una actuación que muchos recordarán con un nudo en la garganta.

Una muerte repentina que sacude al toreo

La muerte de Nicolás Cubero ocurrió de manera inesperada en su hogar este domingo 11 de enero, según han confirmado varios medios especializados. La familia lo encontró ya sin vida, y no hubo ningún aviso previo durante la noche.

Las informaciones coinciden en varios puntos:

Tenía 17 años .

. Era natural de Madrid .

. Falleció el domingo 11 de enero, al día siguiente de torear en el campo.

Algunas fuentes indican que el joven padecía diabetes y había tenido episodios de epilepsia, aunque recalcan que la causa exacta del fallecimiento aún está pendiente del resultado de la autopsia. Otros medios sugieren “causas naturales” basándose en estos antecedentes médicos, pero no se han hecho públicos datos oficiales sobre la causa precisa del fallecimiento.

Mientras se aguarda ese informe, el impacto emocional ha eclipsado cualquier dato clínico. La Escuela Taurina de El Juli, así como profesionales del mundo taurino y otras escuelas, han expresado su duelo a través de redes sociales y comunicados, destacando lo duro que es perder a un joven que apenas comenzaba a escribir su historia en los ruedos.

Un chico aplicado que hizo del toreo su prioridad

Aquellos que le conocieron coinciden al describirlo como un muchacho sencillo y lleno de luz: un chaval madrileño, buen estudiante y apasionado por la Tauromaquia desde su infancia. Estaba decidido a dedicarse a ella cuando muchos amigos todavía discutían sobre qué rumbo tomar con sus vidas.

Según los testimonios recopilados, Nicolás Cubero:

Era aficionado “desde temprana edad”, mostrando un interés constante por los toros y el toreo.

En 2021 , decidió inscribirse en la Escuela de Tauromaquia de El Juli , un paso que marcó un antes y un después en su vida diaria.

, decidió inscribirse en la , un paso que marcó un antes y un después en su vida diaria. Hizo del toreo “su prioridad”, sin descuidar sus estudios, donde se le describe como un alumno muy aplicado.

No había llegado aún a las grandes citas ni al estrellato. No había tomado la alternativa ni debutado formalmente ante las luces; ni siquiera había ascendido al escalafón más alto del toreo. Sin embargo, ya había comenzado a recorrer el camino más arduo y silencioso: tentaderos, clases, correcciones y desplazamientos breves a pueblos donde su nombre apenas resonaba por megafonía.

Entre los festejos donde participó se mencionan plazas como Burgohondo y Calzada de Oropesa, lugares donde dejó destellos de una personalidad incipiente pero reconocible para quienes saben mirar más allá del espectáculo superficial.

La última faena: Maletilla de Plata y la vaca “Cubera”

La víspera de su fallecimiento, Nicolás Cubero toreó en el I Certamen del Maletilla de Plata, celebrado en la finca El Carpio, perteneciente a la ganadería Caras Blancas. Se enfrentó a una vaca llamada «Platera», según relatan las crónicas especializadas, y su actuación cobra ahora un significado dolorosamente premonitorio.

En ese tentadero, el joven becerrista:

Realizó naturales bien ejecutados , largos y profundos, que llegaron al tendido.

, largos y profundos, que llegaron al tendido. Se mostró firme y entregado , buscando sacar lo mejor del animal con el que lidiaba.

, buscando sacar lo mejor del animal con el que lidiaba. Firmó pasajes “dignos para ser recordados”, tal como han señalado quienes tuvieron el privilegio de verlo actuar.

La ganadería ha querido que esa memoria perdure con el tiempo. En un gesto cargado de simbolismo, Caras Blancas ha decidido que la última vaca lidiada lleve el nombre de “Cubera”, homenajeando así al joven torero.

La propia ganadería expresó públicamente:

“Desde nuestra ganadería queremos enviar todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Nicolás quien nos ha dejado repentinamente e injustamente. En su honor, la vaca N24 G5, tentada por él, será conocida como ‘Cubera’, para que su nombre perdure en la historia nuestra ganadería. DEP Nicolás Cubero”.

Este gesto encapsula el respeto con el cual el campo bravo observa a aquellos que se juegan su vocación; incluso cuando no han tenido tiempo para alcanzar grandes logros.

Un alumno querido en la Escuela de El Juli

La Escuela Taurina de El Juli, una referencia esencial para formar nuevos toreros, llora ahora a uno de sus alumnos más dedicados. Diversas informaciones retratan a Nicolás Cubero como un chico serio durante los entrenamientos: constante y con esa mezcla entre timidez y determinación tan habitual entre quienes sueñan con vestir el traje corto.

Medios taurinos y compañeros destacan:

Su notable entrega diaria en la escuela.

diaria en la escuela. Su futuro como torero lleno aún por desarrollar.

Su compromiso con la Tauromaquia durante cada clase o festejo donde participaba.

La noticia ha causado un auténtico seísmo emocional entre alumnos y profesores. El entorno escolar y muchos profesionales del mundo taurino han compartido mensajes llenos luto y cariño. Desde dentro del sector se resume esta sensación con una frase repetida estos días: “el mundo del toro está triste”.

Voces que lloran su ausencia

Las palabras publicadas forman un coro sobrio y dolido; parece costarles verbalizar esta pérdida tan profunda. Entre las reacciones más significativas destaca Manuela López Escobar, hermana del famoso torero El Juli, quien escribió en redes sociales:

“Descansa en paz, Nicolás. Es una pena enorme; tenías toda una vida por delante llena de ilusiones por ser torero”.

Los medios taurinos han publicado notas donde subrayan:

“Una noticia tristísima da inicio al año taurino”.

“El mundo del toro llora su pérdida; es una noticia que ha dejado impactada a toda la comunidad.”

“Uno más dedicado entre los alumnos con un futuro brillante por delante.”

En conjunto, estas reacciones dibujan el perfil emotivo e inspiradorde un muchacho cuya corta carrera no le permitió cosechar grandes triunfos; sin embargo sí logró ganar afecto, respeto y confianza entre quienes entrenaban junto a él.

Actos de recuerdo y duelo compartido

Aunque no se han detallado todos los actos conmemorativos previstos hasta ahora, la avalancha mensajes provenientes desde escuelas taurinas hasta ganaderías equivale a una capilla ardiente extendida por todo el mapa taurino español.

Se han difundido imágenes correspondientes a su última jornada en el campo junto comentarios llenos cariño procedentes tanto compañeros como mensajes dirigidos hacia su familia. La propia ganadería Caras Blancas ha convertido «Cubera» en un homenaje permanente hacia él. Diversos medios también han aprovechado sus plataformas para enviar abrazos sinceros hacia familiares y amigos subrayando lo irreparable que resulta esta pérdida para todos ellos. .

En muchas escuelas y peñas taurinas recordarán estos días al joven torero quizás guardando silencio; tal vez imaginando algún pase vacío bajo las luces apagadas mientras entrenan sin él presente.

Datos esenciales sobre la vida y breve carrera Nicolás Cubero

A falta aún una biografía detallada sobre él ,la trayectoria vitalde Nicolás Cubero puede esbozarse hoy como intensa pero truncada ,con hitos claros aunque lamentablemente incompletos.

Perfil básico

Nombre completo: Nicolás Cubero

Nicolás Cubero Lugar nacimiento: Madrid

Madrid Edad al momento fallecimiento: 17 años

17 años Fecha fallecimiento: Domingo 11 enero 2026 (según crónicas taurinas)

Formación educación