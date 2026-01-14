Muere a los 74 años en Madrid Guillermo Gortázar, escritor, historiador y exdiputado del PP

Luto en el mundo de la cultura y de la política.

Ha fallecido en la capital Guillermo Gortázar Echeverría a los 74 años, tras una larga y dura batalla contra una enfermedad que lo aquejaba en los últimos meses.

Nacido en Vitoria el 20 de julio de 1951, Gortázar fue uno de los historiadores más rigurosos y prolíficos de su generación, abogado de formación, profesor universitario y político activo en las filas del Partido Popular durante la etapa de José María Aznar.

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid (cum laude), becario Fulbright y máster por la Universidad de California en La Jolla, Gortázar combinó siempre la academia con el compromiso cívico. Catedrático de Instituto y profesor de Historia Contemporánea en la UNED hasta su jubilación anticipada en 2014, destacó por su capacidad para desentrañar periodos complejos de la historia española con documentación exhaustiva y sin concesiones ideológicas.

Su trayectoria política comenzó en los años 70 en círculos de izquierda (militó en el PCE hasta 1975), pero evolucionó hacia el liberalismo y el constitucionalismo. En 1990 se afilió al PP, donde ocupó el cargo de secretario de Formación en la primera etapa de Aznar y fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Diputado por Barcelona en las legislaturas V, VI y VII (1993-2001), dimitió voluntariamente en 2001 para volver a la docencia y la escritura, criticando ya entonces el riesgo de «cesarismo» en el poder ejecutivo —una tesis que desarrollaría con fuerza años después.

Gortázar fue Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2002), patrono fundador y presidente de la Fundación Hispano-Cubana, y colaborador habitual en medios como El Español, donde publicaba tribunas de opinión hasta fechas recientes. Su pluma era incisiva: defendía la monarquía parlamentaria, criticaba el populismo presidencialista de Pedro Sánchez y alertaba sobre el deterioro democrático en España, comparándolo en ocasiones con deriva chavista o cubana.

Entre sus obras más destacadas figuran: ‘Alfonso XIII. Hombre de negocios’ (1986), un análisis pionero del monarca como figura económica; ‘Cuba: camino de libertad’ (2013), compilación de discursos y documentos sobre la disidencia cubana; ‘Romanones. La Transición fallida a la democracia’ (Espasa), su biografía canónica del Conde de Romanones, fruto de doce años de investigación, que retrata al político liberal como clave en una Restauración que pudo modernizarse pero fracasó; ‘Un veraneo de muerte. San Sebastián 1936’ (Espuela de Plata, 2024), relato vivido de los 57 días de dominio revolucionario en la capital donostiarra al inicio de la Guerra Civil, narrado por testigos de todas las ideologías y ‘El cesarismo presidencial: La irresistible atracción del poder absoluto’ (Renacimiento, 2025), su último libro, elogiado por hispanistas como Stanley Payne, donde advertía del peligro del hiperpresidencialismo en democracias modernas —una crítica directa al estilo de Sánchez que resonó en los últimos meses.

Casado con Pilar del Castillo (ministra de Educación y Cultura con Aznar), residió en los últimos años entre Madrid y Trujillo (Cáceres), donde mantuvo una estrecha vinculación personal y profesional, siendo propietario del hotel boutique Palacio Chaves y concluyendo allí varias de sus obras.

Guillermo Gortázar deja un legado de pensamiento crítico, defensa de las instituciones de 1978 y rechazo al revisionismo sectario de la «memoria histórica». En un momento en que el Gobierno actual reescribe la historia a su medida, su obra recuerda que el rigor documental y la libertad intelectual son los mejores antídotos contra el dogmatismo.