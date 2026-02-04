Pronóstico del Tiempo para este miércoles 4 de febrero de 2026

¡Buenos días, España! Este miércoles 4 de febrero de 2026, el anticiclón se adueña de gran parte del territorio, según indican AEMET y El Tiempo.

No esperes nevadas espectaculares ni tormentas dramáticas; el tiempo nos ofrece un respiro invernal con algunas nubes y temperaturas que no hielan la cara.

En Madrid, la máxima alcanzará los 12ºC, perfecta para dar un paseo sin necesidad de bufanda. He revisado información de AEMET, El Tiempo, AccuWeather y Meteosat durante las últimas 24 horas: una estabilidad general, aunque puede caer alguna lluvia débil en la zona del Cantábrico.

El frente atlántico se aleja, dejando a su paso masas de aire más secas. Un toque de humor meteorológico: si hoy brilla el sol, no es que haya olvidado su paraguas; simplemente es un día ideal para disfrutar de una siesta al aire libre. Pasemos a detallar el pronóstico por regiones.

Situación actual y por regiones

Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco) : Nuboso, con lluvias débiles durante la mañana que irán mejorando. Máx. entre 13-15ºC, mín. entre 6-9ºC. Viento suave del oeste.

: Nuboso, con lluvias débiles durante la mañana que irán mejorando. Máx. entre 13-15ºC, mín. entre 6-9ºC. Viento suave del oeste. Centro ( Madrid , Castilla-La Mancha) : Poco nuboso, con intervalos altos. Máx. entre 11-13ºC en Madrid , mín. entre 2-4ºC. Fresquito, pero seco.

Madrid : Poco nuboso, con intervalos altos. Máx. entre 11-13ºC en , mín. entre 2-4ºC. Fresquito, pero seco. Este (Cataluña, Comunidad Valenciana) : Cielo despejado con algunas nubes altas. En Barcelona , la máxima será de 14ºC. Viento moderado de levante en las costas.

: Cielo despejado con algunas nubes altas. En , la máxima será de 14ºC. Viento moderado de levante en las costas. Sur (Andalucía) : Soleado y con un calorcito agradable. En Sevilla , los termómetros marcan hasta 17ºC y en Málaga alcanzan los 16ºC. Mínimas suaves entre 7-9ºC.

: Soleado y con un calorcito agradable. En , los termómetros marcan hasta 17ºC y en alcanzan los 16ºC. Mínimas suaves entre 7-9ºC. Islas: En Canarias, ligera calima y temperaturas alrededor de los 21ºC en Tenerife. Las Baleares lucen despejadas, con una máxima de 15ºC en Palma.

AEMET advierte sobre vientos rolados a noroeste en el Estrecho que podrían alcanzar hasta los 40 km/h. No es nada preocupante, pero si decides salir en bici, mejor sujeta bien el manillar.

Pronóstico detallado de hoy

Ciudad Máx (°C) Mín (°C) Cielo Precipitación Madrid 12 3 Poco nuboso 0% Barcelona 14 7 Despejado 0% Sevilla 17 8 Soleado 0% Bilbao 13 8 Nuboso 40% Valencia 16 8 Poco nuboso 0%

Datos proporcionados por AccuWeather y El Tiempo a las 5h UTC. La humedad media se sitúa entre el 70 y el 80% en interiores.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

He consultado los modelos de predicción de AEMET y Meteosat: estabilidad hasta el viernes, aunque se espera un descenso térmico para el sábado. Aquí tienes un resumen para la península:

Día Tendencia general Temp. media Madrid Precipitación Jueves 5 Despejado, viento flojo Máx 13ºC, mín 2ºC Baja (10%) Viernes 6 Nuboso en el norte, sol en el sur Máx 14ºC, mín 3ºC Media (30% norte) Sábado 7 Frente atlántico traerá lluvias Máx 11ºC, mín 4ºC Alta (60%) Domingo 8 Mejorando con frío al acecho Máx 10ºC, mín 1ºC Baja (20%)

Un consejo práctico: vístete por capas hoy; aunque brille el sol, puede engañar. Si te diriges al norte, lleva contigo un paraguas pequeño. Mañana promete ser mejor día, pero ya se siente que el fin de semana podría traer una posible borrasca. ¡Disfruta del suave clima mientras dure!

(Fuentes: predicción España por parte de AEMET, actualizaciones de El Tiempo del periodo del3 al4 feb2026, mapas hora a hora de AccuWeather, imágenes satelitales de Meteosat, todo verificado a las5h UTC.)