Pronóstico del Tiempo: España afronta un domingo electoral entre borrascas este 8 de febrero de 2026

Este domingo será un día de transición. La borrasca Marta se aleja hacia el nordeste, dando paso a la llegada de nuevos frentes desde el oeste que traen consigo más lluvias y fuertes ráfagas de viento.

La situación climatológica sigue siendo complicada en gran parte del país, con precipitaciones generalizadas que continuarán afectando a zonas ya inundadas por episodios anteriores.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa que habrá precipitaciones en amplias áreas del territorio.

Las lluvias serán más intensas en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía —donde serán especialmente persistentes—, Baleares, el nordeste de Cataluña y el Cantábrico, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas ocasionalmente de tormentas y granizo pequeño.

En Madrid, se prevén lluvias débiles que podrían acumular alrededor de 0,3 litros por metro cuadrado aproximadamente a las 04:00. Más tarde, sobre las 23:00, la cantidad podría alcanzar hasta 1 litro, con altas probabilidades de que aparezcan tormentas.

Nieve en montañas y heladas leves

Nevará en las montañas del centro y la mitad norte a una cota que oscila entre los 900 y los 1.200 metros, acumulando cantidades significativas. Además, se registrarán heladas débiles en las montañas del norte y sureste peninsular. Este mosaico de precipitaciones diversas refleja la complejidad del sistema frontal que atraviesa el país.

Temperaturas al alza

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en ambas mesetas y en zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste; por el contrario, descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. En Madrid, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 10 grados (alrededor de las 16:00), mientras que las mínimas rondarán los 4 grados, con una sensación térmica mínima cercana a los 0 grados. En Valencia, la temperatura máxima será de 18°C y la mínima de 10°C.

Las mínimas también subirán en el Pirineo y centro peninsular, mientras que en otras áreas habrá pocos cambios.

Viento moderado con rachas intensas

Se prevé un predominio del viento moderado del oeste en la Península y Baleares. Al principio, será del sur en Baleares y la fachada oriental peninsular; más tarde se orientará hacia el tercio occidental. La tramontana hará su aparición en Ampurdán y el norte de Baleares.

Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular. También es probable que haya rachas intensas en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el golfo de Cádiz.

Consecuencias para la circulación vial

El temporal ha dejado a 119 carreteras cerradas debido a las inclemencias meteorológicas, según datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las lluvias han provocado el cierre total de 106 carreteras, especialmente en Andalucía, mientras que la nieve y el hielo afectan a otras 55 vías: 13 están intransitables (nivel negro) y 26 requieren el uso de cadenas (nivel rojo).

El impacto es especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones han cortado numerosas vías clave. Destacan la autovía A-1 entre Madrid y Segovia, afectada entre los kilómetros 44 y 101; así como la AP-66 entre Asturias y León y la autovía A-6, tanto en el puerto del Manzanal (León) como en su entrada a Galicia (Lugo).

¿Cuándo cesarán las lluvias?

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, señala que «no se vislumbra un final claro para esta situación de lluvias tan abundantes». Se espera que hacia la semana del 16 de febrero las borrascas comiencen a moverse hacia latitudes más altas, limitando así las precipitaciones al norte peninsular y ofreciendo una tregua más prolongada al sur. Sin embargo, advierte que «este plazo es aún muy incierto; hay que tomar esta predicción con cautela, ya que podría variar con futuras actualizaciones».

Los primeros días de la próxima semana comenzarán con una dinámica similar: frentes llegando a la península y lluvias afectando a gran parte del territorio, salvo en la fachada mediterránea y Baleares. Las precipitaciones más intensas volverán a concentrarse en zonas montañosas de Andalucía y del oeste peninsular, además lloverá con fuerza también en Galicia.

Pronóstico para los próximos cuatro días