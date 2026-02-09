  • ESP
Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 14 grados

Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 14 grados

España amanece con cielos nublados en el norte y lluvias en el noroeste, mientras las temperaturas experimentan un aumento general y se prevé estabilidad hasta mediados de semana.

Pronóstico del Tiempo de este lunes 9 de febrero de 2026
Mascotas, perros de diversas razas. PD
¡Buenos días, España! Este lunes 9 de febrero de 2026, el clima nos ofrece un respiro tras varios días de frío intenso.

Las temperaturas suben en casi todo el territorio, aunque el noroeste peninsular se verá afectado por lluvias durante la tarde y alguna niebla matinal que puede jugarte una mala pasada.

En Madrid, los cielos estarán muy nublados, con lluvias que se irán por la mañana y posibilidad de nieve en la Sierra; no te fíes demasiado del paraguas a lo largo del día.

La AEMET presenta un mapa variado: precipitaciones en el oeste de Galicia y el Estrecho, mientras que el este y las Baleares disfrutarán de cielos despejados.

Las heladas aún persisten en mesetas y Pirineos, así que ¡no te descuides si sales temprano!

Vientos moderados del oeste soplarán, con rachas en las zonas costeras. Y sobre el humor del día, si te topas con niebla en la vertiente atlántica, aprovecha para decir que es tu excusa para llegar tarde al trabajo.

Detalle por regiones

Veamos cómo se presenta el día en las principales zonas del país. Información contrastada gracias a AEMET y fuentes confiables:

  • Galicia y Asturias: Cielos cubiertos, con lluvias débiles a moderadas por la tarde, y cota de nieve situada en 1200 m. Temperaturas entre 8 y 17 ºC. Vientos del suroeste con rachas.
  • Andalucía: Cielos cubiertos especialmente en sierras Béticas y Estrecho, donde las precipitaciones débiles están disminuyendo. En Sevilla, temperaturas de 15 a 19 ºC, con un 55% de probabilidad de lluvia. ¡Los termómetros suben!
  • Cataluña y Aragón: Intervalos nubosos, con lluvias débiles al final del día. En los Pirineos, heladas y cota de nieve ascendiendo a 1800 m. Temperaturas entre 0 y 18 ºC.
  • Madrid y Castilla-La Mancha: Nuboso con brumas, lluvias matutinas y posible nieve por encima de los 1300 m. Temperaturas oscilando entre 1 y 19 ºC, con mínimas en ascenso.
  • Canarias: Poco nuboso, aunque habrá intervalos en montes. Temperaturas entre 10 y 22 ºC, con viento norte suave.
  • Baleares: Intervalos nubosos, mínimas alrededor de los 4 ºC y máximas alcanzando los 16 ºC. Se espera viento fuerte del oeste en Pitiusas.

En concreto para Madrid: máximas entre 13-14 ºC, mínimas de 5-10 ºC, un 25% de probabilidad de lluvia, nubosidad entre el 85% y el 99%, además vientos que podrían alcanzar los 33 km/h. Perfecto para dar un paseo si no llueve.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se prevé estabilidad hasta el miércoles, con lluvias en el noroeste hoy lunes y posibles tormentas en el centro para el miércoles. Modelos como ICON anticipan más precipitaciones hacia el norte a medio plazo. Aquí tienes un resumen:

DíaGeneral EspañaTemperaturas aprox. MadridPrecipitación probable
Lun 9 febNuboso al norte, lluvias noroeste; ascenso Tª5-14 ºC25%
Mar 10 febEstabilidad general; pocas lluvias noroeste6-15 ºC (ligero ascenso)Baja
Mié 11 febPosibles tormentas en el centro; nuboso7-16 ºCMedia norte/centro
Jue 12 febVariable; más lluvias al norte según ICON8-17 ºCAlta noroeste

Información proporcionada por AEMET, RTVE y modelos ECMWF/ICON. La calima débil en Canarias junto a la tramontana en Baleares le dan un toque especial al clima sin representar un gran problema.

¿Tienes planes al aire libre? No olvides revisar las actualizaciones meteorológicas; recuerda que el tiempo puede cambiar tan rápido como el tráfico. ¡Aprovecha este ascenso térmico!

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

