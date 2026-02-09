Pronóstico del Tiempo de este lunes 9 de febrero de 2026

¡Buenos días, España! Este lunes 9 de febrero de 2026, el clima nos ofrece un respiro tras varios días de frío intenso.

Las temperaturas suben en casi todo el territorio, aunque el noroeste peninsular se verá afectado por lluvias durante la tarde y alguna niebla matinal que puede jugarte una mala pasada.

En Madrid, los cielos estarán muy nublados, con lluvias que se irán por la mañana y posibilidad de nieve en la Sierra; no te fíes demasiado del paraguas a lo largo del día.

La AEMET presenta un mapa variado: precipitaciones en el oeste de Galicia y el Estrecho, mientras que el este y las Baleares disfrutarán de cielos despejados.

Las heladas aún persisten en mesetas y Pirineos, así que ¡no te descuides si sales temprano!

Vientos moderados del oeste soplarán, con rachas en las zonas costeras. Y sobre el humor del día, si te topas con niebla en la vertiente atlántica, aprovecha para decir que es tu excusa para llegar tarde al trabajo.

Detalle por regiones

Veamos cómo se presenta el día en las principales zonas del país. Información contrastada gracias a AEMET y fuentes confiables:

Galicia y Asturias : Cielos cubiertos, con lluvias débiles a moderadas por la tarde, y cota de nieve situada en 1200 m. Temperaturas entre 8 y 17 ºC. Vientos del suroeste con rachas.

: Cielos cubiertos, con lluvias débiles a moderadas por la tarde, y cota de nieve situada en 1200 m. Temperaturas entre 8 y 17 ºC. Vientos del suroeste con rachas. Andalucía : Cielos cubiertos especialmente en sierras Béticas y Estrecho , donde las precipitaciones débiles están disminuyendo. En Sevilla , temperaturas de 15 a 19 ºC, con un 55% de probabilidad de lluvia. ¡Los termómetros suben!

: Cielos cubiertos especialmente en sierras Béticas y , donde las precipitaciones débiles están disminuyendo. En , temperaturas de 15 a 19 ºC, con un 55% de probabilidad de lluvia. ¡Los termómetros suben! Cataluña y Aragón : Intervalos nubosos, con lluvias débiles al final del día. En los Pirineos, heladas y cota de nieve ascendiendo a 1800 m. Temperaturas entre 0 y 18 ºC.

: Intervalos nubosos, con lluvias débiles al final del día. En los Pirineos, heladas y cota de nieve ascendiendo a 1800 m. Temperaturas entre 0 y 18 ºC. Madrid y Castilla-La Mancha : Nuboso con brumas, lluvias matutinas y posible nieve por encima de los 1300 m. Temperaturas oscilando entre 1 y 19 ºC, con mínimas en ascenso.

: Nuboso con brumas, lluvias matutinas y posible nieve por encima de los 1300 m. Temperaturas oscilando entre 1 y 19 ºC, con mínimas en ascenso. Canarias : Poco nuboso, aunque habrá intervalos en montes. Temperaturas entre 10 y 22 ºC, con viento norte suave.

: Poco nuboso, aunque habrá intervalos en montes. Temperaturas entre 10 y 22 ºC, con viento norte suave. Baleares: Intervalos nubosos, mínimas alrededor de los 4 ºC y máximas alcanzando los 16 ºC. Se espera viento fuerte del oeste en Pitiusas.

En concreto para Madrid: máximas entre 13-14 ºC, mínimas de 5-10 ºC, un 25% de probabilidad de lluvia, nubosidad entre el 85% y el 99%, además vientos que podrían alcanzar los 33 km/h. Perfecto para dar un paseo si no llueve.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se prevé estabilidad hasta el miércoles, con lluvias en el noroeste hoy lunes y posibles tormentas en el centro para el miércoles. Modelos como ICON anticipan más precipitaciones hacia el norte a medio plazo. Aquí tienes un resumen:

Día General España Temperaturas aprox. Madrid Precipitación probable Lun 9 feb Nuboso al norte, lluvias noroeste; ascenso Tª 5-14 ºC 25% Mar 10 feb Estabilidad general; pocas lluvias noroeste 6-15 ºC (ligero ascenso) Baja Mié 11 feb Posibles tormentas en el centro; nuboso 7-16 ºC Media norte/centro Jue 12 feb Variable; más lluvias al norte según ICON 8-17 ºC Alta noroeste

Información proporcionada por AEMET, RTVE y modelos ECMWF/ICON. La calima débil en Canarias junto a la tramontana en Baleares le dan un toque especial al clima sin representar un gran problema.

¿Tienes planes al aire libre? No olvides revisar las actualizaciones meteorológicas; recuerda que el tiempo puede cambiar tan rápido como el tráfico. ¡Aprovecha este ascenso térmico!