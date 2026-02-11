  • ESP
Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 14 grados

Pronóstico del Tiempo para este miércoles 11 de febrero de 2026

La borrasca Nils trae consigo lluvias y fuertes vientos a gran parte de España este miércoles, con alertas en las costas cantábricas y en el este peninsular.

Cachorros, PD
La borrasca Nils, la octava de una serie que parece no tener fin, está causando estragos en España.

Las nubes, lluvias y vientos se asemejan a un visitante que no sabe cuándo es hora de marcharse.

Según la Aemet, el oeste y el sur peninsular son los más afectados, mientras que el Mediterráneo y los archipiélagos disfrutan de un respiro momentáneo.

En Madrid, se prevé un día sombrío con lluvias al 87% y cielo completamente nublado; las temperaturas oscilarán entre 7 y 14 grados, así que es recomendable abrigarse, aunque no hace tanto frío como para quedarse helado.

No es la mejor opción para un picnic al aire libre, pero al menos el frío polar no se asoma.

Situación actual en España

La Aemet ha activado alertas naranjas por vientos fuertes en los litorales de Galicia, Cantabria, País Vasco, así como en Tarragona, Valencia, Murcia y Almería, donde las rachas pueden alcanzar hasta los 100 km/h. También hay posibilidad de lluvias intensas en Galicia y en el oeste del Sistema Central. Las temperaturas han subido gracias a la llegada de un aire húmedo y cálido, lo que eleva la cota de nieve y acelera el deshielo.

  • En el Norte (Galicia, Cantabria, País Vasco): Se esperan lluvias intensas acompañadas de vientos huracanados. ¡No olvides atar bien tu paraguas!
  • En el Centro (Madrid): Predominarán nubes y chubascos, con temperaturas entre 7-14°C.
  • En el Sur (Málaga 15-22°C, Sevilla 14-17°C): El clima será más suave, aunque hay riesgo de lluvias del 22% en Málaga.
  • En el Este (Barcelona): Vientos moderados del oeste sin previsión de lluvias por ahora.
  • En Canarias y Baleares: Menos afectadas, aunque pueden presentarse tormentas puntuales en Baleares.

Febrero ha comenzado con mucha agua: en solo ocho días hemos acumulado cuatro veces más lluvia de lo habitual. Con humor se podría decir que los campos lo agradecen, pero las alcantarillas están protestando.

Pronóstico por zonas clave

Consulta esta tabla para tener una visión rápida:

Ciudad/RegiónTª Máx (°C)Tª Mín (°C)PrecipitaciónViento (km/h)
Madrid14787%Moderado
Málaga221522%33
Sevilla1714BajaModerado
BarcelonaNo espec.No espec.0% tarde24 oeste
GaliciaSuaveSuaveFuerteHasta 100

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

La Aemet prevé una tregua para el jueves, pero las lluvias regresarán el viernes y sábado. Modelos como GFS confirman la llegada de frentes atlánticos.

DíaGeneral EspañaNorte/CantábricoCentro/SurNieve/Cota
Jueves 12Tregua con menos lluvias; temperaturas bajan.Menos intensaSeco relativoElevada
Viernes 13Precipitaciones generalizadasFuertesAvanzan~1000m
Sábado 14Se esperan lluvias y posibles nevadas al norte.SignificativasPersistenBaja norte
Domingo 15Lluvias en el centro y noroesteResidualesMadrid síVariable

Prepárate: saca tu chubasquero, pero disfruta del jueves mientras puedas. Datos proporcionados por la Aemet y modelos actualizados.

