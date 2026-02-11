Pronóstico del Tiempo para este miércoles 11 de febrero de 2026

Más información
La borrasca Nils, la octava de una serie que parece no tener fin, está causando estragos en España.
Las nubes, lluvias y vientos se asemejan a un visitante que no sabe cuándo es hora de marcharse.
Según la Aemet, el oeste y el sur peninsular son los más afectados, mientras que el Mediterráneo y los archipiélagos disfrutan de un respiro momentáneo.
En Madrid, se prevé un día sombrío con lluvias al 87% y cielo completamente nublado; las temperaturas oscilarán entre 7 y 14 grados, así que es recomendable abrigarse, aunque no hace tanto frío como para quedarse helado.
No es la mejor opción para un picnic al aire libre, pero al menos el frío polar no se asoma.
Situación actual en España
La Aemet ha activado alertas naranjas por vientos fuertes en los litorales de Galicia, Cantabria, País Vasco, así como en Tarragona, Valencia, Murcia y Almería, donde las rachas pueden alcanzar hasta los 100 km/h. También hay posibilidad de lluvias intensas en Galicia y en el oeste del Sistema Central. Las temperaturas han subido gracias a la llegada de un aire húmedo y cálido, lo que eleva la cota de nieve y acelera el deshielo.
- En el Norte (Galicia, Cantabria, País Vasco): Se esperan lluvias intensas acompañadas de vientos huracanados. ¡No olvides atar bien tu paraguas!
- En el Centro (Madrid): Predominarán nubes y chubascos, con temperaturas entre 7-14°C.
- En el Sur (Málaga 15-22°C, Sevilla 14-17°C): El clima será más suave, aunque hay riesgo de lluvias del 22% en Málaga.
- En el Este (Barcelona): Vientos moderados del oeste sin previsión de lluvias por ahora.
- En Canarias y Baleares: Menos afectadas, aunque pueden presentarse tormentas puntuales en Baleares.
Febrero ha comenzado con mucha agua: en solo ocho días hemos acumulado cuatro veces más lluvia de lo habitual. Con humor se podría decir que los campos lo agradecen, pero las alcantarillas están protestando.
Pronóstico por zonas clave
Consulta esta tabla para tener una visión rápida:
|Ciudad/Región
|Tª Máx (°C)
|Tª Mín (°C)
|Precipitación
|Viento (km/h)
|Madrid
|14
|7
|87%
|Moderado
|Málaga
|22
|15
|22%
|33
|Sevilla
|17
|14
|Baja
|Moderado
|Barcelona
|No espec.
|No espec.
|0% tarde
|24 oeste
|Galicia
|Suave
|Suave
|Fuerte
|Hasta 100
Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días
La Aemet prevé una tregua para el jueves, pero las lluvias regresarán el viernes y sábado. Modelos como GFS confirman la llegada de frentes atlánticos.
|Día
|General España
|Norte/Cantábrico
|Centro/Sur
|Nieve/Cota
|Jueves 12
|Tregua con menos lluvias; temperaturas bajan.
|Menos intensa
|Seco relativo
|Elevada
|Viernes 13
|Precipitaciones generalizadas
|Fuertes
|Avanzan
|~1000m
|Sábado 14
|Se esperan lluvias y posibles nevadas al norte.
|Significativas
|Persisten
|Baja norte
|Domingo 15
|Lluvias en el centro y noroeste
|Residuales
|Madrid sí
|Variable
Prepárate: saca tu chubasquero, pero disfruta del jueves mientras puedas. Datos proporcionados por la Aemet y modelos actualizados.