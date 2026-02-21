Pronóstico del Tiempo para este sábado 21 de febrero de 2026

Este sábado 21 de febrero, España se presenta con un clima variado que recuerda que el invierno no se rinde tan fácilmente.

La borrasca Marta se aleja, pero deja a su paso algunas lluvias ligeras y vientos juguetones en el norte. Mientras tanto, el sur y la costa mediterránea disfrutan de cielos más despejados y un respiro.

En Madrid, se prevé un día fresco con temperaturas que alcanzarán los 16 ºC como máxima y bajarán a unos 1 ºC por la noche, perfecto para dar un paseo si logras esquivar las ráfagas de viento.

No te dejes engañar por el sol brillante en todos lados: el norte peninsular, especialmente Bilbao, comienza con nubes y chubascos esporádicos, además de vientos del oeste-noroeste que se hacen notar. Las temperaturas allí oscilan entre los 18 ºC de máxima y unos frescos 5 ºC de mínima.

En la costa levantina, Valencia disfruta de un día seco con máximas que alcanzan los 18 ºC y mínimas alrededor de 7 ºC, sin nubosidad y con vientos moderados. Por su parte, Ceuta goza de un cielo soleado con unos agradables 14 ºC y suaves brisas del oeste.

Hoy en detalle por zonas

Norte (Galicia, Cantábrico, País Vasco) : Tiempo nublado con chubascos intermitentes y vientos fuertes. Las temperaturas varían entre 5-18 ºC . ¡No olvides el chubasquero si sales!

: Tiempo nublado con chubascos intermitentes y vientos fuertes. Las temperaturas varían entre . ¡No olvides el chubasquero si sales! Centro ( Madrid , interior) : Parcialmente nublado y fresco, alcanzando máximas de 16 ºC . Podrían producirse nevadas en montañas a altitudes entre 900 y 1.000 metros.

Madrid : Parcialmente nublado y fresco, alcanzando máximas de . Podrían producirse nevadas en montañas a altitudes entre 900 y 1.000 metros. Sur y Mediterráneo ( Valencia , Andalucía) : Predomina el sol, con una tregua en las lluvias y temperaturas que van de 18 a 21 ºC en las costas. El anticiclón se hace presente.

Valencia : Predomina el sol, con una tregua en las lluvias y temperaturas que van de en las costas. El anticiclón se hace presente. Canarias : Tiempo estable pero nuboso, con temperaturas entre 21 y 23 ºC en las costas. Ideal para una escapada a la playa casi.

: Tiempo estable pero nuboso, con temperaturas entre en las costas. Ideal para una escapada a la playa casi. Baleares: Posibilidad de chubascos, aunque los vientos fuertes avisan sobre lo que puede venir.

Sin ironías, el anticiclón avanza desde el sur, ofreciendo un alivio tras semanas de lluvias intensas en Andalucía. Las temperaturas comienzan a ascender, ¡adiós a las heladas!

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación te mostramos un vistazo rápido para la península ibérica basado en las tendencias proporcionadas por AEMET y otros modelos meteorológicos. Las cifras reflejan promedios nacionales, destacando un norte más húmedo frente a un sur más seco.

Día Temperaturas medias (máx/mín) Precipitaciones Viento y notas Domingo 22 16-19 ºC / 7-9 ºC Lluvias débiles en el norte y oeste; tregua en el sur Rachas en Galicia y Huelva Lunes 23 20-22 ºC / 9-10 ºC Menos lluvias; foco en el Cantábrico Despejado en Bilbao con 22 ºC Martes 24 21 ºC / 13-14 ºC Posible DANA al oeste; lluvias en NW Aumento térmico hacia lo primaveral Miércoles 25 21 ºC / 13 ºC Precipitaciones en Noroeste; seco en Mediterráneo Estable con vientos moderados

El modelo europeo advierte sobre una posible DANA para el martes, trayendo consigo lluvias al oeste peninsular e incluso tal vez a Canarias. En Bilbao, se espera un lunes soleado con unos agradables 22 ºC, ¡casi como si fuera verano! Mientras tanto, en Madrid, las temperaturas rondarán entre los 15-16 ºC, acompañado de algunas nubes.

Si tienes planes para salir o viajar, es recomendable estar atento a las actualizaciones meteorológicas: el tiempo en España cambia más rápido que el humor de un gato. ¡Disfruta del sábado procurando no mojarte donde no quieras!