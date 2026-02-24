Pronóstico del Tiempo este martes 24 de febrero de 2026

¡Muy buenos días, amigos del tiempo! Este martes 24 de febrero de 2026, España se viste de primavera en pleno invierno.

Despídete del abrigo grueso por la tarde: el sol brilla como si ya estuviéramos en abril, con máximas que alcanzan los 24 ºC en varias localidades.

Pero cuidado, las mañanas llegan con nieblas engañosas y un frente atlántico que chispea en el noroeste. En Madrid, pasamos de unos fríos 4 ºC a unos agradables 20 ºC. ¿Preparados para un día ideal para llevar manga corta?

Vamos al grano.

Este calor inusual es consecuencia de un anticiclón debilitado que permite la entrada de vientos del sur. En el Cantábrico, ciudades como Oviedo y Santander verán cómo los termómetros suben hasta los 23-24 ºC. ¡Es casi verano en febrero! Mientras tanto, Galicia se enfrenta a lluvias débiles y lloviznas debido a ese frente noroeste.

En Canarias, la calima se mezcla con sol, aunque las temperaturas descienden ligeramente hasta alcanzar los 26 ºC como máximo.

Situación por regiones clave

Madrid : Cielos despejados, entre 4 y 20 ºC, viento suave. Perfecto para disfrutar en las terrazas, aunque no olvides abrigarte al amanecer.

: Cielos despejados, entre 4 y 20 ºC, viento suave. Perfecto para disfrutar en las terrazas, aunque no olvides abrigarte al amanecer. Andalucía : Poco nuboso, oscila entre 6 y 24 ºC, con algunas brumas atlánticas. En Sevilla , se espera cerca de los 23 ºC.

: Poco nuboso, oscila entre 6 y 24 ºC, con algunas brumas atlánticas. En , se espera cerca de los 23 ºC. Cataluña : Poco nuboso, con nieblas en Lleida, temperaturas entre 3 y 23 ºC. En Barcelona , se prevé una máxima suave de 19 ºC.

: Poco nuboso, con nieblas en Lleida, temperaturas entre 3 y 23 ºC. En , se prevé una máxima suave de 19 ºC. País Vasco ( Vitoria-Gasteiz ): Despejado después de las nieblas, con temperaturas entre 7 y 17 ºC y viento del sur.

( ): Despejado después de las nieblas, con temperaturas entre 7 y 17 ºC y viento del sur. Asturias : Nuboso pero cálido, con máximas entre 8 y 23 ºC y vientos moderados del sur.

: Nuboso pero cálido, con máximas entre 8 y 23 ºC y vientos moderados del sur. Canarias : Poco nuboso, la calima va disminuyendo, con temperaturas que oscilan entre los 16 y los 26 ºC, acompañadas de vientos del sureste.

: Poco nuboso, la calima va disminuyendo, con temperaturas que oscilan entre los 16 y los 26 ºC, acompañadas de vientos del sureste. Levante (Valencia, Murcia): Despejado, con temperaturas que van de los 20 a los 24 ºC y agradables brisas.

Un toque humorístico sobre el clima: si al norte sudas como si fuera julio mientras que en Galicia sales con chubasquero, ¡bienvenidos al tiempo español, donde todo puede suceder en un solo día!

Los vientos serán generalmente suaves, moderándose solo en el noroeste y Levante. Las heladas se limitarán a las cumbres pirenaicas y cantábricas.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basado en tendencias para Vitoria-Gasteiz (representativa del norte) y previsiones generales para España, donde inicialmente habrá estabilidad pero podría haber cambios hacia lluvias el fin de semana.

Día Vitoria-Gasteiz Tendencia general España Mar 24 17º / 7º Despejado Calor primaveral, nieblas matinales, lluvias noroeste Mié 25 17º / 8º Despejado Estable, mínimas en aumento, calima Canarias Jue 26 17º / 5º Poco nuboso Sin grandes cambios esperados, vientos del sur Vie 27 16º / 5º Nuboso Posibles lluvias y descenso de temperaturas

En Madrid y la zona centro se anticipan días similares: despejados con temperaturas que oscilan entre los 16 y los 20 ºC hasta el jueves; nubosos el viernes. El sur y este mantendrán un ambiente agradable con máximas entre los 20 y los 24 ºC.

¡Disfruta del sol pero no te confíes! El tiempo español es como un ilusionista: cambia su atuendo en un abrir y cerrar de ojos. Mantente informado.