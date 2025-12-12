Los científicos van a resucitar al dodo, un ave histórica que se extinguió hace tres siglos

Durante siglos, el dodo fue objeto de burlas en la historia natural: un ave regordeta, torpe e incapaz de volar, que mostró una confianza tal que no comprendió que los humanos recién llegados a su isla no eran una broma.

Sin embargo, hoy esa percepción ha cambiado. La especie que representa la extinción se ha convertido en símbolo de una frontera científica innovadora: revivir animales desaparecidos a través de genética avanzada.

Lo que antes parecía un argumento sacado de una película ahora se ha transformado en un plan concreto, con fechas definidas, presupuestos millonarios y equipos compuestos por biólogos, genetistas y conservacionistas trabajando contrarreloj.

La empresa estadounidense Colossal Biosciences, especializada en proyectos de “desextinción”, afirma haber dado un paso crucial para que el dodo vuelva a caminar por los bosques de Mauricio en un plazo previsto de cinco a siete años, con 2030 como meta simbólica.

La resurrección del dodo: ¿clonación o algo más?

El dodo original desapareció a finales del siglo XVII, víctima de la caza, la destrucción de su hábitat y la llegada de especies invasoras como ratas, cerdos y macacos que devoraban sus nidos. No hay ejemplares vivos y su ADN solo se conserva en restos antiguos y muestras de museo, fragmentado y deteriorado. Esto descarta cualquier posibilidad de clonación directa.

El plan actual combina genómica, edición genética y biología reproductiva aviar:

El primer paso es utilizar a la paloma de Nicobar , el pariente vivo más cercano del dodo.

, el pariente vivo más cercano del dodo. Los científicos han logrado cultivar células germinales primordiales de paloma , precursoras de óvulos y espermatozoides; un avance considerado decisivo.

, precursoras de óvulos y espermatozoides; un avance considerado decisivo. Dado que las aves no pueden clonarse como los mamíferos , se opta por una estrategia más compleja: esas células germinales se editan con tecnología CRISPR para incluir las características genéticas del dodo (forma del cuerpo, cabeza, tamaño y plumaje).

, se opta por una estrategia más compleja: esas células germinales se editan con tecnología para incluir las características genéticas del dodo (forma del cuerpo, cabeza, tamaño y plumaje). Las células modificadas se inyectarán en embriones de gallinas genéticamente editadas, que actuarán como “madres sustitutas” para los futuros dodos.

La intención no es crear un clon perfecto, sino generar un ave funcionalmente equivalente al dodo, con un genoma muy similar y un fenotipo (aspecto físico y rasgos biológicos) comparable. Los expertos en paleogenómica advierten que, con la tecnología actual, lo que se logra es recuperar características de especies extintas sin resucitarlas idénticamente.

Este enfoque ya se ha probado con otro famoso protagonista: el lobo terrible. Colossal anunció el nacimiento de cachorros con rasgos genéticos de este depredador prehistórico, obtenidos mediante la edición de genes clave en el lobo gris. Este precedente alimenta la creencia de que el dodo podría seguir un camino similar, aunque las aves presentan desafíos técnicos adicionales.

Plazos ambiciosos: miles de dodos en lugar de uno solo

Colossal Biosciences ha conseguido recaudar alrededor de 120 millones de dólares para sus proyectos, incluido el del dodo, contando entre sus inversores con el cineasta Peter Jackson. La empresa no oculta sus aspiraciones: su objetivo va más allá de unos pocos ejemplares en laboratorio.

Su plan incluye:

Crear miles de dodos con suficiente diversidad genética para establecer una población viable.

con suficiente diversidad genética para establecer una población viable. Colaborar con organizaciones conservacionistas en Mauricio para identificar áreas seguras libres de ratas y otros depredadores , donde puedan ser reintroducidos gradualmente.

, donde puedan ser reintroducidos gradualmente. Mantener un enfoque “lento, cuidadoso y deliberado”, evitando una liberación masiva sin estudios previos exhaustivos.

La genetista Beth Shapiro, directora científica del proyecto y experta en paleogenómica, destaca que aún hay muchas incógnitas sobre las repercusiones ecológicas que tendría devolver a un ave frugívora tan grande a un ecosistema transformado tras 300 años. Sin embargo, sostiene que podrían surgir efectos positivos inesperados, como mejorar la dispersión de semillas y favorecer la dinámica forestal en Mauricio.

¿Un peligro para los humanos? Lo que dice la biología

La imagen popular del dodo es la de un animal grande e ingenuo. La ciencia confirma parte del mito: era un ave no voladora, robusta y alcanzando hasta un metro de altura. Su pico era fuerte pero carecía de adaptaciones para cazar grandes presas. Su dieta era principalmente frugívora, basada en frutas, semillas e incluso pequeños invertebrados.

Con estos datos sobre la mesa surge inevitablemente la pregunta: si regresa, ¿podría representar un peligro para los humanos?

A partir del conocimiento actual:

No hay evidencias históricas sobre ataques por parte del dodo hacia personas; al contrario, las crónicas lo describen como extraordinariamente confiado y fácil de capturar.

y fácil de capturar. Su anatomía y comportamiento reconstruido sugieren que era más parecido a una gran gallina terrestre que a un avestruz agresivo.

que a un avestruz agresivo. La reintroducción se plantea únicamente en áreas controladas dentro de Mauricio, lejos del entorno urbano y bajo supervisión científica constante.

Todo esto permite concluir que no representan un riesgo para la seguridad humana. El debate real no gira alrededor del peligro directo o ataques; más bien aborda cuestiones ecológicas, éticas y prioridades sobre conservación.

Los problemas que preocupan a los expertos son otros:

Cómo se integrará este animal “reconstruido” en un ecosistema modificado.

Si competirá con especies actuales por recursos limitados.

Qué enfermedades podría transmitir o contraer en un entorno diferente al original hace tres siglos.

En cualquier caso, los planes actuales contemplan fases experimentales controladas con evaluaciones exhaustivas antes de cualquier liberación masiva. El dodo no figura entre los nuevos “monstruos” surgidos gracias a la biotecnología; más bien es visto como una especie emblemática con potencial educativo y científico.

Desextinción: avances científicos acompañados por profundas dudas

El proyecto del dodo no surge aislado. Forma parte de una tendencia global donde se utiliza edición genética y genómica para:

Recrear características perdidas en especies extintas (como el lobo terrible).

Aumentar la diversidad genética entre especies amenazadas como ciertas palomas.

Explorar estrategias para hacer algunas poblaciones más resistentes frente a enfermedades o al cambio climático.

Investigadores aseguran que teóricamente es posible traer nuevamente una especie extinta si se recupera su genoma completo e introduce en células compatibles. Pero lo cierto es que lo logrado suele ser híbridos muy cercanos; poseen rasgos perdidos pero adaptados al contexto actual mediante herramientas modernas.

La idea detrás de la “desextinción” ha generado intensos debates:

Algunos científicos ven esta práctica como una herramienta tecnológica valiosa capaz incluso de mejorar métodos para conservar especies vivas desde anfibios amenazados hasta aves afectadas por virus.

Otros advierten sobre el riesgo potencialmente desviado hacia recursos urgentes necesarios para proteger hábitats naturales, frenar deforestación o reducir presiones sobre casi dos millones de especies actualmente amenazadas con extinción.

También existen interrogantes sobre qué significa realmente esta nueva identidad biológica: ¿serán verdaderamente dodos o nuevas aves inspiradas por ellos? Muchos expertos hablan más bien sobre “recuperación parcial” antes que resurrección literal.

El caso del dodo tiene particular relevancia: fue víctima directa por acción humana; su posible regreso sería interpretado tanto como acto reparador… o quizás simple espejismo ante problemas profundos relacionados con nuestra continua destrucción ecológica.