El satélite español ‘Ingenio’, perdido en el espacio por un fallo en el cohete

La misión espacial preveía ser todo un hito, ya que podría en órbita al primer satélite 100% español.

Sin embargo, un fallo en el cohete lanzador Vega de la ESA provocó la perdida del satélite ‘Ingenio’, poco después del lanzamiento desde Kourou, Guayana Francesa.

«A los 8 minutos del despegue de la misión Vega VV17, tras el primer encendido del motor de la etapa superior del Avum, se identificó una desviación de trayectoria que conllevaba la pérdida de la misión», explicó la ESA en un breve comunicado.

El primer satélite 100% español se encargaría de ‘vigilar’ desde el espacio el estado de los suelos, del agua, del aire, e incluso la contaminación de las ciudades.

Liderado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el coste total del Gobierno en este proyecto, iniciado en 2008, ronda los 200 millones de euros.

Ha sido la primera vez que España diseña y desarrolla un sistema completo espacial.

De hecho, los contratistas principales, el subsistema, los equipos, los operadores y la explotación comercial ha sido española.

Entre su instrumental de vanguardia destacaba una cámara dual de última generación que puede tomar imágenes de la Tierra con una resolución de 2,5 metros.

We have liftoff for #SEOSATIngenio and #Taranis satellites: they are on their way towards space!#VV17

Follow the live transmission on https://t.co/4FgNeUjpZh pic.twitter.com/HGvBeBl1LN

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) November 17, 2020