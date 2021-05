La ambiciosa expedición aérea que hará el helicóptero Ingenuity en Marte

El helicóptero Ingenuity de la NASA buscará completar una ambiciosa expedición aérea sobre la superficie de Marte.

En su sexto vuelo, la nave tomará imágenes estéreo de un lugar de interés y aterrizando en una nueva ubicación.

El vuelo es el primero que se ejecuta durante la fase de demostración de operaciones del helicóptero e incluye la exploración de múltiples características de la superficie desde el aire y el aterrizaje en un aeródromo diferente.

En esta nueva fase, los datos e imágenes del vuelo serán devueltos a la Tierra en los días siguientes al vuelo. El rover Perseverance no grabará imágenes del helicóptero en vuelo, ya que se está preparando para el inicio de las operaciones científicas de la misión, informa el Jet Propulsion Laboratory (JPL), que opera la misión.

El plan de vuelo de Ingenuity comienza cuando el helicóptero asciende a 10 metros y luego se dirija hacia el suroeste unos 150 metros. Cuando alcance esa distancia, el helicóptero comenzará a adquirir imágenes en color de un área de interés a medida que se traslada hacia el sur a unos 15-20 metros.

Las imágenes estéreo de las ondas de arena y los afloramientos de rocas brillantes en el sitio ayudarán a demostrar el valor de una perspectiva aérea para misiones futuras.

Después de completar su colección de imágenes, Ingenuity volará unos 50 metros al noreste donde aterrizará en su nueva base de operaciones (conocida como «Campo C»).

Ingenuity planea continuar expandiendo su envolvente de desempeño durante el Vuelo Seis. La velocidad máxima que se espera que el Ingenuity alcance en este vuelo es de 4 metros por segundo y el tiempo en el aire será de alrededor de 140 segundos.

También es la primera vez que el helicóptero aterrice en un aeródromo que no examinó desde el aire durante una misión anterior. El equipo de Ingenuity se basa en imágenes recopiladas por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, lo que sugiere que esta nueva base de operaciones es relativamente plana y tiene pocas obstrucciones en la superficie.

Dropping in with a #MarsHelicopter update! The rotorcraft will attempt its 6th flight in the next week, taking stereo images of a place of interest and landing at a new location. The plan calls for a speed boost to 9mph (4m/sec) and ~140 seconds in flight. https://t.co/XZcE5Gj9b2 pic.twitter.com/BX5f5uayRm

— NASA JPL (@NASAJPL) May 19, 2021