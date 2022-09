Madrid: La artista plástica Ana Soto presenta la exposición ‘Vivencias’

Argentina de origen y residente en la ciudad de Nueva York, Ana Soto atesora una trascendente obra pictórica reconocida internacionalmente.

Ana Soto regresa a Madrid para presentar la Exposición «Vivencias», en Espacio Cultural Abierto (Calle del Doctor Velasco, 6), desde este viernes 30 de septiembre, (inauguración de 19 a 21:30 h.) hasta el próximo 7 de octubre. Los trabajos expuestos pertenecen a las series: ‘Ninfas…’; ‘El misterio de la Danza’; ‘Jazz’ y ‘Los caballos y fieras’; todas ellas realizadas en acrílico sobre lienzo.

A lo largo de su extensa trayectoria, Ana Soto ha expuesto en Argentina, España, Italia, Francia, Suiza, Austria, Rumanía, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Canadá, Cuba y Puerto Rico. Asimismo en Marruecos, China, en el Museo de la Ciudad del Vaticano y en salas de los Estados Unidos de América

–Regresas a Madrid con una serie de tus trabajos llenos de color y emociones bajo el título de ‘Vivencias’. ¿Qué van a encontrar los amantes de la pintura en esta ocasión?

–En esta exposición presento de las series con las que me siento plenamente identificada. ‘Ninfas’ sugiere a la mujer mitológica dueña del mar, de la tierra, la primavera… etc. En ‘El misterio de la danza’, resalto el dibujo como lenguaje del cuerpo y su esbozo en cada movimiento en armonía que conquista el espacio.

Por su parte, ‘Jazz’, es una serie que se sumerge en este género musical que se escucha en todo el mundo, pero que se vive distinto en Nueva York. En estas obras intento capturar la libertad que transmite, sus intensos colores y la ‘demencia’ que suelen alcanzar sus músicos en sus interpretaciones.

La serie imbuida por caballos, sus expresiones, movimientos y el concepto través de la historia como seres símbolos de libertad, resistencia, majestuosidad, espíritu, determinación, cualidades que me transmiten tantas emociones y mensajes que nos invitan a reflexionar sobre el contexto social y cultural. Como ves, he intentado contener en mis obras las emociones que los distintos escenarios me inspiran y me transmiten.

UNA FECUNDA LABOR ARTÍSTICA Y DOCENTE

Por citar algunas de sus exposiciones más importantes, sus trabajos han sido expuestos en el Museo Metropolitano de Art de la Ciudad de Nueva York, The Frick Colección, también el Museo de la Ciudad de Nueva York. En Roma ha expuesto en el Palacio Baberini.

Ana Soto se desempeña como Consultora de Arte para el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York extendiendo su arte a los salones de clase, murales e ilustraciones de currículos y libros de instrucción, posters para conferencias y eventos.

Entre sus obras se contabiliza un centenar de posters diseñados para eventos culturales nacionales e internacionales.

Calendarios 2015, 2018, 2020 y 2021 realizados para la organización United Nations Women’s Guild, con distribución internacional.

En las Naciones Unidas es miembro activo de las siguientes Organizaciones:

‘IL Genacolo por los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas’.

‘United Nations Women’s Guild’, donde se desempeña como Consultora de Arte y Eventos culturales.

‘African Mothers’, con participación activa en el Bazar Internacional que se lleva a cabo en esa entidad.

‘Latin Club de las UN’, donde actúa como consultora de arte.

Más información y algunas de sus obras: https://issuu.com/trotamundo10/docs/dossier_ana_soto2018