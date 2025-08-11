Pontevedra: el segundo toro cornea a Morante y le parte una temporada colosal

La tarde más esperada del verano se torció en un segundo.

En la Plaza de San Roque de Pontevedra, con el cartel de “no hay billetes” y ambiente de cita mayor, la primera serie al natural de Morante de la Puebla se quebró en una cornada que heló a todo el tendido.

El parte médico habló claro: herida en la cara interna del muslo derecho, dos trayectorias —una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6— y desgarro del aductor mayor, de pronóstico grave, con traslado inmediato al Hospital Quirón de Pontevedra para intervenirle y posterior observación.

El propio festejo confirmó su cara luminosa por la otra orilla: el temple y el poder de Daniel Luque, tres orejas y salida a hombros, con un toro de Garcigrande premiado con la vuelta al ruedo y una plaza absolutamente entregada.

No había foto más potente de esta temporada que la del sevillano en plenitud, y llegó el zarpazo este 10 de agosto de 2025.

La cogida, “toreando, en una serie al natural rematada con el de pecho”, sin alardes, como subrayó la crónica, deja un vacío inmediato en una campaña que venía siendo de récord en taquilla y de inspiración continua.

En lo estrictamente clínico, la lesión es “grave pero limpia” y el tiempo de retorno —siempre impreciso en estos casos— se sitúa en una horquilla de diez a quince días, según estimó el médico que le atendió, con el habitual asterisco del carácter de los toreros. Entre tanto, la plaza vivió una tarde completa: estructura de feria, emoción y ese pulso entre arte y dominio que define al toreo cuando de verdad aprieta.

Lo que pasó en el ruedo, sin vueltas

Lleno absoluto en Pontevedra y corrida de Garcigrande con casta y movilidad; el segundo, de gran bravura, fue premiado con vuelta al ruedo.

y corrida de con casta y movilidad; el segundo, de gran bravura, fue premiado con vuelta al ruedo. Morante de la Puebla cayó herido en su primer toro y no pudo continuar la lidia.

cayó herido en su primer toro y no pudo continuar la lidia. Alejandro Talavante dejó una oreja en su segundo y una faena irregular al quinto, con dos pinchazos y media atravesada.

dejó una oreja en su segundo y una faena irregular al quinto, con dos pinchazos y media atravesada. Daniel Luque firmó una tarde de mando: dos orejas y fuerte petición de rabo en el segundo, saludos con aviso en el cuarto y otra oreja en el sexto para salir a hombros.

La ficha cantó lo que los tendidos sintieron: poder, colocación, una espada de cañón y faenas largas de Luque, enseñando a embestir a un lote desigual y dándole sitio a cada embestida. Su comienzo por bajo en el sexto y el gobierno por ambos pitones recordaron por qué su idilio con Pontevedra no es nuevo; venía avisado en los 125 años del coso con una nómina de éxitos recientes que lo sitúan como eje del ciclo. En paralelo, Talavante alternó momentos de plasticidad —arranque de faroles de pie en el quinto— con desconexión, dejando muletazos sueltos y una estocada exprimida a base de recursos en su primero.

La cornada que corta el aire de una temporada

El golpe a Morante no es solo físico; afecta al relato de 2025. El sevillano llegaba como el torero más taquillero del año, con una racha de impacto en la campaña —hasta desplazando a nombres totémicos en el tirón de público— y una presencia decisiva en ferias clave. La cogida, extensa y profunda, se produjo en los albores de la faena, con el toro prendiendo por el muslo y el diestro cayendo de inmediato antes de ser evacuado a la enfermería y derivado al hospital.

Parte médico conocido: herida en la cara interna del muslo derecho, dos trayectorias (10 y 6 cm), afectación de tejido subcutáneo, fascia y desgarro del aductor mayor. Pronóstico grave.

Intervención en el Hospital Quirón de Pontevedra y observación posterior.

de y observación posterior. Estimación médica: 10-15 días sin torear, condicionada a evolución.

Ese parte “grave pero limpio”, unido a una cirugía oportuna, deja una ventana razonable para pensar en un regreso cercano si no hay complicaciones. Aun así, la clave no es solo la fecha: es cómo vuelve ese trazo de muleta que, hasta ayer, marcaba la medida de la temporada.

Por qué lo de Luque importa más de lo que parece

En tardes así, la historia suele quedarse en el parte médico. Sería injusto. Daniel Luque sostuvo la corrida desde lo técnico y lo emocional. Donde hubo mansedumbre con genio, puso toques, alturas y tiempos; donde faltó claridad, puso gobierno; donde hubo bravura, sumó ligazón y espada. Su palmarés en Pontevedra no nace hoy: es un recorrido persistente que lo ha convertido en una garantía de faenas grandes en la Feria de la Peregrina, reforzado por su trayectoria reciente —también en plazas francesas con corridas duras— y por una gestión que, con nuevos apoderados, busca afinar su conexión con el gran público.

Claves de su tarde: comienzo por bajo pedagógico, ligar por ambos lados tragando en distancias cortas, y estocadas recias que pesan.

Contexto: ya era “base del curso” del ciclo pontevedrés en el año del 125º aniversario del coso.

Resultado: tres orejas y puerta grande en un día que pedía jerarquía.

El toro que se ganó la vuelta

El segundo de Garcigrande fue el toro de la corrida. Bravura sostenida, empuje y ritmo para sostener faena larga. En una tarde con notas desiguales, su vuelta al ruedo fue el sello ganadero que ordena los recuerdos: hay bravura cuando de verdad empuja hasta el final.

Curiosidades y datos locos de una tarde que no se olvida

“No hay billetes” en Pontevedra : cuando el público aprieta, el toreo cambia de respiración. El lleno añadió electricidad a cada decisión en el ruedo.

El farol de pie de Talavante al quinto, detalle para coleccionistas: el caballo cayó, el toro apretó en banderillas y la faena no cuajó, pero el inicio fue puro impacto visual.

El “cañón” de Luque : dos estocadas decisivas y un descabello certero para amarrar tres orejas en tarde grande.

El parte médico que todos temen: dos trayectorias, 10 y 6 cm, y desgarro muscular. El dato frío que enfría cualquier plaza.

125 años del coso de San Roque : la efeméride se celebraba ya con un ciclo de resultados en alza y un Luque de temporada sólida.



Rankings de la Peregrina 2025 (a fecha de hoy)

Toro de la feria: el segundo de Garcigrande (vuelta al ruedo).

(vuelta al ruedo). Faena de poder: la de Daniel Luque al segundo, con petición fuerte de rabo.

al segundo, con petición fuerte de rabo. Momento más impactante: la cornada a Morante en el natural de apertura.

en el natural de apertura. Detalle artístico suelto: los faroles de pie de Talavante al quinto.

al quinto. Espada de la tarde: Luque, por limpieza y eficacia en la suerte suprema.

Lo que viene ahora

Evolución clínica de Morante : seguimiento en las próximas 48-72 horas, con el objetivo de evitar infecciones y valorar movilidad. La horquilla de 10-15 días está condicionada a la respuesta del tejido y a la cicatrización.

: seguimiento en las próximas 48-72 horas, con el objetivo de evitar infecciones y valorar movilidad. La horquilla de 10-15 días está condicionada a la respuesta del tejido y a la cicatrización. Agenda de Pontevedra : la feria ya venía lanzada tras la apertura en alto del ciclo y el tirón de taquilla, y esta segunda entrega, pese al susto, la consolida en el mapa de agosto.

: la feria ya venía lanzada tras la apertura en alto del ciclo y el tirón de taquilla, y esta segunda entrega, pese al susto, la consolida en el mapa de agosto. Lectura artística: el toreo de 2025 pierde, de momento, su brújula más taquillera, pero encuentra en Luque un contrapeso de mando y fondo que sostiene el relato de la temporada.

Una tarde con dos caras. La de la cornada que parte por la mitad el verano de Morante, y la de un Daniel Luque que, con naturalidad de figura y colmillo de lidiador, convierte Pontevedra en su plaza talismán. En los tendidos, el rumor fue el mismo al salir: que vuelva pronto el sevillano y que no se nos olvide el toro bravo cuando aparece. Porque cuando aparece, todo encaja.