La Oreja de Van Gogh se reorganiza… y tira por la borda a Pablo Benegas

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha traído consigo una de las imágenes más icónicas del pop en español, pero el costo interno está siendo elevado: primero fue Leire Martínez, y ahora Pablo Benegas se queda al margen del grupo.

Lo que se presentó inicialmente como una ausencia “temporal” en los escenarios ha evolucionado hacia una desvinculación también en el ámbito empresarial, señalando que no se trata de un simple paréntesis, sino de un cambio profundo en la trayectoria del grupo.

Este movimiento es significativo. Hablamos de uno de los guitarristas y compositores más relevantes del pop en castellano durante las últimas tres décadas, miembro fundador y artífice de gran parte del repertorio que ha acompañado a múltiples generaciones.

La banda donostiarra, que ha vuelto a la escena con nueva música, gira y una renovada sociedad mercantil, ha decidido avanzar sin él en el núcleo decisional.

De la “pausa personal” al adiós empresarial

Hace unos meses, el relato oficial era amable y sencillo: Pablo Benegas tomaba un respiro para pasar más tiempo con su familia y buscar nuevos desafíos profesionales. La banda aseguró que seguiría siendo parte del grupo aunque no estuviera presente en los escenarios durante esta nueva etapa junto a Amaia Montero.

Sin embargo, los detalles han cambiado con las recientes actualizaciones en el Registro Mercantil:

En los informes de 2024 , Benegas seguía apareciendo como socio a partes iguales en la sociedad original del grupo, junto al resto de sus miembros fundadores, incluida Amaia Montero .

, seguía apareciendo como socio a partes iguales en la sociedad original del grupo, junto al resto de sus miembros fundadores, incluida . A partir del 16 de diciembre de 2025 , el guitarrista ya no figura como socio en la empresa responsable de organizar la gira de regreso de la banda.

, el guitarrista ya no figura como socio en la empresa responsable de organizar la gira de regreso de la banda. Simultáneamente se ha creado una nueva sociedad, Producciones Musicales La Gira S. L., destinada a gestionar esta nueva fase en directo, donde están todos los implicados en el regreso… menos él.

Con este cambio, la salida deja de ser únicamente una cuestión de presencia escénica para convertirse en una ruptura formal con el proyecto que sostiene la actividad actual del grupo. No hay un comunicado oficial que lo explique con claridad, pero los documentos evidencian un panorama claro: Benegas queda excluido de los planes futuros, tanto artísticos como empresariales.

La estructura empresarial: quién manda ahora en La Oreja

Detrás de sus canciones, La Oreja de Van Gogh siempre ha sido también una entidad comercial. Desde sus inicios, sus cinco miembros fundadores –entre ellos Amaia Montero y Pablo Benegas– formaron una sociedad limitada con el mismo nombre que el grupo, con participaciones equitativas para gestionar derechos e ingresos vinculados a su actividad musical.

Algunos aspectos clave sobre esta estructura:

La sociedad original, La Oreja de Van Gogh S. L. , sigue activa y mantiene como objetivo social la creación y explotación musical y audiovisual.

, sigue activa y mantiene como objetivo social la creación y explotación musical y audiovisual. Las últimas cuentas presentadas corresponden a 2024 y reflejan una empresa establecida, con un activo cercano a 2,9 millones de euros, lo cual evidencia el peso económico del nombre más allá de su presencia constante sobre los escenarios.

Amaia Montero nunca dejó de ser socia dentro de esta estructura, incluso durante su separación temporal del grupo.

nunca dejó de ser socia dentro de esta estructura, incluso durante su separación temporal del grupo. En contraste, Leire Martínez nunca formó parte formalmente de la sociedad: su vínculo fue contractual y salarial.

La novedad radica en la aparición reciente de Producciones Musicales La Gira S. L., creada en diciembre para gestionar la gira y las actividades relacionadas con esta etapa tras el regreso de Montero. En esta nueva sociedad:

Los administradores mancomunados son los músicos asociados a esta fase renovada del grupo.

El batería Haritz Garde actúa como apoderado y es responsable operativo.

actúa como apoderado y es responsable operativo. Por supuesto, Pablo Benegas no aparece por ningún lado, pese a haber sido uno de los socios fundadores.

Este diseño transmite un mensaje claro: el control sobre el presente y futuro inmediato de La Oreja de Van Gogh recae ahora sobre quienes permanecen vinculados al proyecto.

De Leire a Pablo: una doble fractura encadenada

La secuencia de salidas ayuda a entender el clima interno que se vive actualmente. En octubre de 2024, Leire Martínez fue excluida del proyecto tras 17 años como voz principal del grupo. Su marcha se comunicó como una decisión consensuada entre todos los miembros y legalmente fue sencilla: no formaba parte oficialmente de la sociedad, por lo tanto no había necesidad de rehacer participaciones ni estructuras.

Con el regreso triunfal de Amaia Montero, la banda cerró un capítulo y abrió otro marcado por la nostalgia y por la fuerza comercial del conjunto original. Pero este impacto no se limitó solo a la vocalista; dentro esta reorganización:

Leire Martínez quedó fuera sin papel alguno en futuros proyectos artísticos.

quedó fuera sin papel alguno en futuros proyectos artísticos. Ahora también lo hace Pablo Benegas , quien abandona tanto los escenarios como su vínculo empresarial.

, quien abandona tanto los escenarios como su vínculo empresarial. La banda avanza con nueva música titulada Todos estamos bailando la misma canción, estrenada en Nochevieja por TVE; un tema con tintes religiosos que simboliza este nuevo comienzo.

El mensaje detrás estas decisiones societarias es contundente: ya no es solo cuestión de Leire; el grupo ha rediseñado su estructura prescindiendo también uno sus arquitectos originales. No se han aclarado públicamente si existen tensiones personales detrás; aunque han surgido rumores relacionados con pasadas relaciones sentimentales entre Montero y Benegas, esta versión aún permanece sin confirmación oficial.

El papel fundamental de Pablo Benegas en el sonido del grupo

Más allá del ámbito administrativo, la salida de Pablo Benegas tiene un peso considerable debido a su relevancia creativa dentro del conjunto. Es uno de los compositores más destacados dentro del repertorio musical del grupo; además es guitarrista fundador y figura clave durante muchos años en su andadura empresarial.

Su contribución puede resumirse en tres aspectos fundamentales:

Composición : junto a sus compañeros ha sido responsable por gran parte las canciones que han convertido al grupo en referente dentro del pop hispanohablante desde finales los noventa.

: junto a sus compañeros ha sido responsable por gran parte las canciones que han convertido al grupo en referente dentro del pop hispanohablante desde finales los noventa. Gestión : participaba activamente en las sociedades encargadas controlar marca y derechos musicales; tuvo un rol importante también en decisiones empresariales.

: participaba activamente en las sociedades encargadas controlar marca y derechos musicales; tuvo un rol importante también en decisiones empresariales. Continuidad: se mantuvo firme dentro proyecto incluso cuando comenzó su carrera solista Amaia Montero; ayudó así al tránsito hacia la etapa junto a Leire Martínez.

Su despedida formal marca el final una línea continua desde los orígenes mismos del grupo en San Sebastián; ciudad donde nació este proyecto que ha llenado pabellones y festivales durante casi tres décadas. Para una banda que celebra precisamente estos 30 años historia, perder a uno sus pilares fundacionales plantea interrogantes sobre hasta qué punto este «regreso a los orígenes» incluye también cambios creativos significativos.

Una gira millonaria con una silla vacía

El contexto tras este giro interno coincide con una gira cargada cifras ambiciosas. El grupo ha anunciado numerosas fechas por diversas ciudades españolas para 2026; muchas entradas ya están vendidas e incluyen actuaciones programadas para recintos grandes como el Coliseum A Coruña donde tocarán días 11 y 12 septiembre con precios entre 50 y 110 euros.

En paralelo:

La nueva empresa Producciones Musicales La Gira S.L. gestionará toda explotación relacionada con esta vuelta a los escenarios.

La marca La Oreja De Van Gogh continúa generando ingresos significativos; lo reflejan claramente las cuentas correspondientes al año 2024.

El relato público se centra principalmente alrededor emoción reencuentro con Amaia Montero mientras que nombre Pablo Benegas desaparece sutilmente desde primera línea mediática.

Todo parece indicar que hay estrategia bien calculada detrás estos movimientos: proteger potencia comercial reunión histórica; asegurar control societario entre integrantes aún conectados proyecto; dejar fuera aquellos quienes ya no son parte plan medio plazo.

Más allá nostalgia: qué revela este caso sobre música actual

Lo que está sucediendo con La Oreja De Van Gogh no es simplemente otro capítulo más dentro crónica sentimental pop español; también sirve como ejemplo claro cómo operan grandes bandas consolidándose marcas comerciales robustas hoy día. Las decisiones van mucho más allá quién canta o toca instrumentos; involucran directamente quién ocupa sillas consejo administración firma contratos asociados sociedades limitadas.

En esta reconfiguración conviven nostalgia lógica empresarial: regreso voz emblemática inicios; discreta salida vocalista quien sostuvo casi dos décadas carrera; ahora desvinculación formal uno fundadores más influyentes mientras nombre sigue llenando espacios moviendo cifras sanamente equilibradas.

Sobre escenario atención estará centrada Amaia Montero himnos clásicos siempre presentes; pero despachos vacío dejado Pablo Benegas recuerda que detrás cada melodía coreada existen contratos complejos decisiones cruciales marcan realmente quién forma parte próximo éxito musical colectivo.