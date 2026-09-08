Ayuso presenta el plan ‘Aprende Leyendo’ para reforzar la comprensión lectora desde Infantil hasta 3º de Primaria

Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes el programa Aprende Leyendo, una iniciativa regional diseñada para atajar las carencias en comprensión lectora desde los primeros años de escolarización.

La presidenta madrileña lo ha dado a conocer durante la inauguración del curso 2026/27 en el colegio público Andrea Casamayor, en Paracuellos del Jarama, donde ha alertado de que “cada vez llegan más universitarios sin hábito de lectura profunda y con serias dificultades para enfrentarse a textos complejos”.

Detección precoz y itinerarios personalizados

El programa está dirigido a alumnos de 2º de Infantil a 3º de Primaria en centros sostenidos con fondos públicos. A partir de los 4 años, cada escolar contará con un seguimiento individualizado que incluye un diagnóstico de su competencia lectora —fluidez, vocabulario, comprensión oral y memoria verbal—, renovado curso a curso.

El objetivo es identificar tempranamente cualquier dificultad y activar de inmediato un plan de mejora personalizado para quienes se sitúen por debajo del nivel esperado. En 3º de Primaria se realizará una evaluación de consolidación: si el alumno no alcanza los objetivos, recibirá un refuerzo específico para afianzar la competencia lectora antes de pasar a “aprender leyendo”.

Maestros formados y bibliotecas con más fondos

Para garantizar una intervención eficaz, los docentes participarán en una formación continua y práctica, con herramientas para detectar e intervenir ante problemas de lectura. Paralelamente, el programa contempla ampliar los fondos de las bibliotecas escolares, que podrán adquirir más títulos para primeros lectores en colaboración con librerías de barrio.

Un cuento nacido tras el fuego, para todas las aulas

Durante la visita al centro educativo, Díaz Ayuso leyó junto a alumnos de 2º de Primaria “La pequeña familia de los erizos y el Monte Valiente”, de Carolina Hernández Peralta, vecina de Pelayos de la Presa, una de las localidades más afectadas por los incendios de la Sierra Oeste en julio. La autora escribió el relato para ayudar a su hija a procesar lo vivido y transmitirle que “después de un incendio siempre brota la vida”.

Hernández Peralta ha cedido los derechos a la Comunidad de Madrid, que ha editado el cuento en papel para distribuirlo entre los escolares madrileños, con especial atención a los municipios de la zona afectada.

Arranque de curso con récord de docentes y más becas

El curso arranca con normalidad para los cerca de 637.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial; mañana se incorporan Secundaria, Bachillerato y FP. La red pública parte con un récord de 95.502 docentes y una inversión en becas y ayudas al estudio de 278,8 millones de euros. Las becas comedor han crecido un 14%, hasta 135.600 beneficiarios (16.600 más que en septiembre de 2025).

Matemáticas: refuerzo diario y formación docente

Se mantiene el Plan de Refuerzo de las Matemáticas, estrenado el curso pasado en 1.200 centros y con 500.000 alumnos participantes. Incluye sesiones diarias de 10 minutos de cálculo mental en Infantil y Primaria, con guías adaptadas por edades. Además, los cinco CTIF y el ISMIE continúan impartiendo cursos de didáctica de las Matemáticas, en los que el pasado año se formaron más de 600 docentes.

Entre las novedades, la Consejería de Educación ha reforzado los programas para necesidades específicas y ha introducido la exención o bonificación de matrícula en Grado Superior de FP para los alumnos con mejores expedientes.