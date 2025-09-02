Dwayne Johnson se reinventa en ‘The Smashing Machine’: una mirada brutal y humana al corazón de la UFC

The Smashing Machine no es solo un biopic deportivo: es un retrato descarnado de la fragilidad detrás de la fuerza.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, la expectación es máxima tras su paso por el Festival de Venecia, donde la interpretación de Dwayne Johnson ha dejado boquiabiertos tanto a críticos como a público.

Quien pensaba que el actor seguiría encasillado en papeles de héroe taquillero, se encuentra aquí con una revelación: Johnson se desprende de su aura de invulnerabilidad y se sumerge en la piel de Mark Kerr, leyenda de las MMA y símbolo de una época brutal y contradictoria en el deporte.

La dirección de Benny Safdie, conocido por su trabajo en Uncut Gems y Good Time, imprime al filme un pulso nervioso y realista, alejado de cualquier glorificación fácil. Safdie, en su primer proyecto en solitario, construye una narrativa que recuerda a The Wrestler, apostando por la humanidad herida de sus personajes antes que por la épica deportiva.

Mark Kerr: gloria, adicción y redención

La historia real de Mark Kerr es tan fascinante como trágica. Apodado “The Smashing Machine” por su dominio absoluto en el octágono, Kerr fue dos veces campeón del UFC y figura estelar en los torneos de PRIDE en Japón, donde las artes marciales mixtas alcanzaron cotas de popularidad nunca vistas. Sin embargo, el precio del éxito fue altísimo: el abuso de analgésicos para soportar el dolor físico y la presión mediática lo arrastraron a una espiral autodestructiva, que casi le cuesta la vida.

El filme explora con crudeza la adicción de Kerr, su deteriorada relación con Dawn Staples (interpretada con sensibilidad por Emily Blunt) y la soledad que acompaña al éxito en deportes extremos. El guion no esquiva las escenas incómodas: desde el consumo de opiáceos hasta las peleas domésticas, pasando por la exposición mediática y el declive profesional.

Dwayne Johnson: de icono de acción a actor dramático

El mayor logro de la película es, probablemente, la transformación de Dwayne Johnson. Acostumbrado a liderar grandes franquicias de acción, aquí se muestra vulnerable, físico, pero también frágil y perdido. Johnson ha reconocido en varias entrevistas que este papel ha supuesto un reto personal y artístico, alejándolo del encasillamiento como “estrella de taquilla” para adentrarse en terrenos mucho más complejos.

Johnson se sometió a una transformación física y emocional para encarnar a Kerr, alejándose de su imagen habitual y abrazando las inseguridades y heridas del personaje.

El propio Johnson impulsó el proyecto junto a la productora A24, buscando un guion que le permitiera “sumergirse más hondo que nunca en un personaje”.

El pulso de Benny Safdie: realismo y tensión narrativa

Benny Safdie imprime a The Smashing Machine un estilo sucio, inmediato y sin concesiones. La película evita los clichés del género deportivo y apuesta por un realismo casi documental, con secuencias rodadas en gimnasios reales y la participación de figuras auténticas del MMA como Bas Rutten y Mark Coleman.

La cámara sigue de cerca el deterioro físico y emocional de Kerr, con planos cerrados que transmiten angustia y tensión.

El montaje, también obra de Safdie, mantiene un ritmo vertiginoso en los combates, pero se detiene en los momentos íntimos, resaltando el contraste entre la violencia pública y el dolor privado.

Curiosidades y datos locos del rodaje y la historia real

Dwayne Johnson tuvo que aprender técnicas avanzadas de lucha y someterse a entrenamientos diarios con luchadores reales de MMA para dotar de autenticidad a su interpretación.

El propio Bas Rutten, leyenda del MMA, se interpreta a sí mismo, aportando veracidad a las escenas de entrenamiento y combate.

, leyenda del MMA, se interpreta a sí mismo, aportando veracidad a las escenas de entrenamiento y combate. El apodo “The Smashing Machine” fue acuñado tras la legendaria participación de Kerr en el World Vale Tudo Championship de Brasil, donde arrasó a todos sus rivales en un mismo día.

Una de las escenas más impactantes de la película recrea el momento en que Kerr, sumido en la adicción, se inyecta analgésicos delante de su pareja, una secuencia que el propio luchador relató en el documental original de HBO.

La transformación física de Johnson incluyó perder parte de su musculatura habitual y ganar peso graso para acercarse al físico real de Kerr en su etapa más dura.

Ranking: biopics deportivos imprescindibles

The Smashing Machine ya empieza a figurar entre los grandes biopics deportivos del cine contemporáneo. Según la crítica y las primeras reacciones, estas serían las películas de referencia en el género:

Puesto Título Protagonista Año 1 The Wrestler Mickey Rourke 2008 2 The Fighter Christian Bale 2010 3 The Smashing Machine Dwayne Johnson 2025 4 Raging Bull (Toro salvaje) Robert De Niro 1980 5 Ali Will Smith 2001

El legado de Mark Kerr y el futuro del género

El estreno de The Smashing Machine no solo devuelve a Mark Kerr al foco mediático, sino que también reabre el debate sobre los límites físicos y emocionales del deporte profesional. La película de Benny Safdie funciona como espejo de una sociedad que idolatra la fuerza pero ignora las grietas que deja en quienes la encarnan.

El biopic marca un antes y un después en la carrera de Dwayne Johnson y posiciona a Safdie como uno de los cineastas más valientes y personales del momento. Entre el dolor y la redención, The Smashing Machine se consolida como una obra imprescindible para entender la cara oculta del éxito y el precio de ser una leyenda.