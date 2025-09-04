  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Cómo sobrevivir sin nada

Un Cabo Suelto

Una comedia original y surrealista

Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Por supuesto que es cuestión de gustos, pero a mí estas películas que rayan en lo absurdo en cada secuencia me gustan, aunque realmente nada encaja hasta el momento final.

Repleta de flashbacks y con un contenido en donde el queso tiene un gran peso en el argumento, el director y guionista Daniel Hendler consigue un producto compacto y sugerente.

Todo ello gracias especialmente a la labor del actor principal, Sergio Prina, que desarrolla satisfactoriamente un papel bastante complicado.

Si te gusta el humor absurdo no te la pierdas.

3 ★★★

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]