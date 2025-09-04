Un Cabo Suelto

Por supuesto que es cuestión de gustos, pero a mí estas películas que rayan en lo absurdo en cada secuencia me gustan, aunque realmente nada encaja hasta el momento final.

Repleta de flashbacks y con un contenido en donde el queso tiene un gran peso en el argumento, el director y guionista Daniel Hendler consigue un producto compacto y sugerente.

Todo ello gracias especialmente a la labor del actor principal, Sergio Prina, que desarrolla satisfactoriamente un papel bastante complicado.

Si te gusta el humor absurdo no te la pierdas.

3 ★★★