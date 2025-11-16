  • ESP
Cultura Cine y Teatro

Un canto a la vida

Little Amélie or the Character of Rain

El mundo desde los ojos de una niña poderosa y amorosa

Little Amélie or the Character of Rain
Cine y Teatro | Cultura

Un placer para los sentidos, el despertar a la vida a través de la dulce mirada de los ojos de una cría entrañable, unos colores maravillosos y la sensación de que la pasión y el amor pueden con todo.

Emocionante película de animación que no deja de impresionarte por la alucinante e imparable imaginación de Amélie que te lleva de una idea a otra sin dejar de asombrarte en ningún momento.

La dirección de Liane-Cho Han Jin Kuang y Mailys Vallace es realmente brillante y el contenido profundo y casi filosófico del film una absoluta maravilla.

Un descubriento espectacular que te hará disfrutar, si eres suficientemente sensible, como hacía tiempo que no lo hacías. De Oscar.

4½ ★★★★½

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

