Little Amélie or the Character of Rain

Un placer para los sentidos, el despertar a la vida a través de la dulce mirada de los ojos de una cría entrañable, unos colores maravillosos y la sensación de que la pasión y el amor pueden con todo.

Emocionante película de animación que no deja de impresionarte por la alucinante e imparable imaginación de Amélie que te lleva de una idea a otra sin dejar de asombrarte en ningún momento.

La dirección de Liane-Cho Han Jin Kuang y Mailys Vallace es realmente brillante y el contenido profundo y casi filosófico del film una absoluta maravilla.

Un descubriento espectacular que te hará disfrutar, si eres suficientemente sensible, como hacía tiempo que no lo hacías. De Oscar.

4½ ★★★★½