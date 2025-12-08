  • ESP
Volver a vivir el final nazi

Nuremberg

Un juicio que marcó el mundo para siempre

Nuremberg
Elocuente versión del juicio de Nuremberg que busca enfrentar la versión de los aliados con las ideas nazis, a través de jueces, abogados y un psiquiatra americano que se hace amigo ni más ni menos que del mariscal del Reich Hermann Göring.

Los aliados buscaron evitar el fusilamiento directo de los perdedores por medio de un juicio justo que diese a los nazis la posibilidad de salvarse de la horca y Göring pensó que era posible, debido a su gran inteligencia, pero todas las informaciones que le fue dando al psiquiatra fueron esenciales para mandarle al patíbulo, aunque realmente incumplió su secreto profesional.

El elenco de actores es notable, pero Russell Crowe arrasa con todo con una actuación magistral del mariscal nazi. Solo por ello merece la pena ver este film histórico que deja en entredicho que las decisiones judiciales acabasen con la tiranía de la guerra, como desgraciadamente vemos que está ocurriendo desde entonces y hasta hoy en día.

4 ★★★★

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

