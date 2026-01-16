“Historia de Cardenio”: Personaje de Cervantes del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha

Las artes y en este caso, la literatura teatral tiene en algunos momentos situaciones asombrosas y hace un guiño a la sociedad y sus participantes, que pasan desapercibidas durante siglos y en un momento determinado, la casualidad pone en un punto álgido su condición, como es este caso de la obra «Cardenio», primera pieza teatral de William Shakespeare, escrita en colaboración con John Fletcher, desgraciadamente desaparecida y perdido su original sin tener conocimiento de su estado y situación.

¿Cómo leer un texto que no existe? ¿Cómo representar una obra cuyo manuscrito se perdió y de la que no se sabe con certeza quién fue su autor? Éste es el enigma que plantea la “historia de Cardenio”, obra representada en Inglaterra por primera vez en 1612 / 1613 y atribuida, cuarenta años más tarde, a los dramaturgos, Shakespeare y Fletcher.

La obra, tiene como trama, una secuencia inserta en Don Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, que circuló en los grandes países europeos, donde fue traducida y adaptada para el teatro; en Inglaterra, la novela de Cervantes era conocida y citada aun antes de ser traducida en 1612 y de inspirar, a Shakespeare y Fletcher llevar a “Cardenio”, personaje creado por Miguel de Cervantes, a la fama literaria al sacarlo del entorno de la vida y trayectoria de Don Quijote.

Pongamos atención a este hecho y de lo importante que es la obra “Cardenio”, para nuestro fondo literario español, que casualmente, sea Shakespeare quien se interese en el episodio en donde se sitúa el personaje Cardenio, que es la primera parte de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, traducido al inglés en 1612, y siendo este el motivo importante de la conexión de ambos autores.

La primera traducción al inglés se llevó a cabo en 1612 por Thomas Shelton, quien tradujo la primera parte poco después de su publicación original en español, y la segunda parte en 1620, convirtiéndose en la primera traducción en la historia de la literatura Inglesa al realizarse de otro idioma En este caso el Castellano.

Es algo extraordinariamente importante, poder comprobar esta situación, siendo Williams Shakespeare, quien busca en la literatura española, un personaje con el que iniciar su extraordinaria vida literaria.

Ambos escritores son contemporáneos en pleno siglo XVI, Miguel de Cervantes nació en 1547 y William Shakespeare en 1564, siendo Cervantes un poco mayor, conmemorando su coincidencia, en la fecha de la muerte de ambos el 23 de abril de 1616.

Esta fecha de 23 de abril, queda en los anales de la literatura Universal, como la cita de conmemoración del día del libro en el Mundo.

Así ambos genios literarios coinciden y evidenciando la lectura de Shakespeare de la obra cervantina. Aunque el manuscrito original se perdió, sin que se sepa cómo, siendo posiblemente que se quemase en incendio del Teatro Globe en 1613.

Este teatro de Londres estaba asociado con William Shakespeare.y en el que se representaban las obras de Williams. Fue construido en 1599 por la compañía teatral de Shakespeare, los Lord Chamberlain’s Men, en unos terrenos propiedad de Thomas Brend y fue destruido por un incendio el 29 de junio de 1613.

En junio de 1614, se construyó un segundo Globe Theatre, en ese mismo lugar, que estuvo en funcionamiento hasta que fue cerrado por una ordenanza emitida el 6 de septiembre de 1642 por la peligrosidad de su construcción con casi su totalidad en madera y con la fragilidad de volver a que tuviera el mismo final que el primer Theatre Globe.

De otra parte, Lewis Theobald editor y autor inglés es una figura clave, tanto en la historia de la edición shakespeariana como en la sátira literaria . Fue vital para la creación de textos justos para Shakespeare. Publicó una adaptación de lo que podría ser, Cardenio, en 1727, que contiene ecos de la obra original, dando pie a reconstrucciones y debates académicos sobre su contenido y autenticidad.

Lo que sí es de admiración y orgullo para nuestras letras y en especial,el Siglo de Oro de la literatura Española, es la inspiración Cervantina de Miguel de Cervantes hacia Inglaterra, por medio de Shakespeare y el personaje de Don Quijote, Cardenio, joven desdichado que busca a su amada Lucinda cuya historia cautivó a Shakespeare, quien leyó la traducción inglesa. En colaboración con John Fletcher, escribieron, alrededor de 1613, la Historia de Cardenio.

«Cardenio» simboliza el encuentro literario entre Shakespeare y Cervantes, mostrando cómo la literatura española influyó en el teatro inglés. Es un misterio literario que ha fascinado a estudiosos, dando lugar a infinidad de debates.

La historia de este personaje dentro de la obra de Cervantes, es un joven noble andaluz que vaga por Sierra Morena, sumido en la locura y la miseria debido a un desengaño amoroso. Cardenio estaba profundamente enamorado de Luscinda, pero su mejor amigo, el aristócrata Don Fernando, lo traiciona y se casa con ella a escondidas.

Al creer Cardenio que Luscinda ha consentido el matrimonio voluntariamente, pierde el juicio y se retira a las montañas para vivir como un salvaje, alternando momentos de lucidez con ataques de furia. Don Quijote y Sancho Panza lo encuentran en la sierra y Don Quijote, fascinado por su «penitencia», decide imitar su locura para honrar a Dulcinea.

Finalmente, todo se trastoca y se descubre que Luscinda se mantuvo fiel y que Fernando también había engañado a otra mujer, Dorotea. Todos se reencuentran en la venta de Juan Palomeque, donde se aclaran los malentendidos y Cardenio recupera a su amada Luscinda.

Como personaje ficticio de Cervantes, Cardenio era conocido como «el loco de Sierra Morena», y Don Quijote, aprovecha la oportunidad de encontrar una similitud de la historia de Cardenio y Luscinda con la suya de amor con Dulcinea del Toboso.

Son muchas las ocasiones en las que la Historia de Cardenio, inspiro a su trato literario,al margen del de Shakespeare. En 1832 Ventura de la Vega escribió una zarzuela sobre el episodio de Cardenio, titulada Don Quijote en Sierra Morena, que no llegó a estrenarse. ​En 1833, el 2 de enero, Gaetano Donizetti pone la música y estrena en el Teatro Valle de Roma, su ópera “Furioso all’isola di San Domingo”, melodrama en tres actos con libreto en italiano de Jacopo Ferretti, basado en la historia de Cardenio.

Gustavo Adolfo Bécquer y Luis García de Luna escribieron en 1857 el libreto en verso de “La venta encantada”, firmada con el seudónimo de Adolfo García.(se ocultan el nombre dejándose una de las denominaciones de sus nombres y apellidos).Esta obra, tambien inspirada en el episodio de Cardenio del Quijote de Cervantes, ​se representó por primera vez como ópera con música de Miguel Planas el 9 de febrero de 1871 en el Teatro Nacional de México y como zarzuela con música de Antonio Reparaz el 21 de noviembre de 1871 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

No podemos dejar de una pequeña semblanza de William Shakespeare, que fue un dramaturgo y poeta inglés, considerado como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Hijo de un comerciante de lanas, se casó muy joven con una mujer mayor que él, Anne Hathaway. Se trasladó a Londres, donde adquirió fama y popularidad en su trabajo; primero bajo la protección del conde de Southampton, y más adelante en la compañía de teatro de la que él mismo fue copropietario.

Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana, donde destaca la fantasía y el sentido poético de sus comedias, y el detalle realista y el tratamiento de los personajes en sus grandes tragedias. De entre sus títulos destacan: Hamlet; Romeo y Julieta; Otelo; El Rey Lear; El sueño de una noche de verano; Antonio y Cleopatra; Julio César y La tempestad.

Shakespeare ocupa una posición única en el mundo, sus obras siguen siendo leídas e interpretadas en todo el mundo. Es un autor universal.

Pero este enigma tiene otros desafíos. No todos los escritos tienen la vocación de subsistir y, en particular, las obras de teatro que, muy a menudo, no eran impresas. Sin embargo, cuando un autor era famoso, la búsqueda de los archivos, inspiraba la invención de reliquias textuales, igualmente que la restauración de restos estropeados por el tiempo, la corrección, además, de faltas y, a veces, la fabricación de falsificaciones. Fue lo que sucedió con Cardenio en el siglo XVIII.

Ahora nos situamos en el siglo XXI, concretamente en los finales del 2025 y 2026, y en Alicante en donde la presencia de Jhon Sanderson que para el curso Académico de Master de la Universidad de Alicante 2026, ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de traducción de “la historia de Cardenio” de Shakespeare.

Jhon Sanderson, es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, donde es profesor de las asignaturas: Traducción audiovisual, Literatura del Renacimiento Inglés, y Literatura y cine. También es profesor en el Máster de Estudios Ingleses Avanzados de la Universidad de Alicante. Traductor de ocho obras de William Shakespeare que han sido puestas en escena, ha publicado libros sobre cine y traducción teatral y audiovisual.

Su entusiasmo por la obra de Shakespeare y la conjunción con Cervantes, le llevo a recuperar la obra restaurada por el catedrático de la Florida State University Gary Taylor, cuyo texto teatral se ha representado en inglés en Nueva Zelanda en 2009; en Estados Unidos en 2012 y en Inglaterra en 2017, siendo Jhon Sanderson, de origen australiano afincado en España, quien aprovecha para hacer la traducción de la misma e incorporarla al Master de la Universidad de Alicante.

Realizada la traducción al español por el propio John Anderson y cuya dirección estaba puesta en manos de la actriz y directora inglesa Amanda Harris, no ha podido ser posible, por una grave indisposición personal de Amanda, dejándola a Paco Maciá, persona de la confianza tanto de Amanda Harris como de Jhon Sanderson.

Paco Maciá es bailarín, coreógrafo y director de Escena, compagina su trayectoria profesional con una amplia función docente En los inicios de su carrera, colaboró habitualmente con la compañía Robadura Dansa. En 1993 funda la “Cía Ferroviaria”, de la que es coreógrafo y maestro. Sus numerosos trabajos, se han reconocido en certámenes como el Festival de Avignon. entre otros foros teatrales.

Ha recibido,el Premio Dansa en Valencia al Mejor Espectáculo de Danza; el Premio Creación Joven del Ayuntamiento de Murcia; el Premio Especial del Jurado de la Mostra de Teatre de Barcelona o el Premio Especial del Público del Festival Don Quijote de París. La composición musical es realiza por Manuel Ramos,con interpretación y asesoramiento de Pollux Hernúñez, quien será Don Quijote, junto al actor Iván Gisbert, que interpreta a Cardenio, en un elenco que se completará con otros 10 intérpretes de entre el alumnado del máster. La obra cuenta con la colaboración del Teatro Principal de Alicante.

Se llevará a cabo una única representación en Alicante, pero el estreno absoluto tendrá lugar en Madrid en este primer trimestre y posteriormente, y tendrá gira por el resto del país durante la temporada 2026/2027.