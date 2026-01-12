El actor español Jorge Bosch, estrena en Nueva York «Kyoto»: Un thriller político que desvela una situación medioambiental

En ocasiones tenemos que sentirnos satisfechos con nuestro mundo de la cultura que parece que muchos no lo aprecian o la valoran como un mal menor, expresión que en filosofía se determina como “mínima de malís eligenda”, que en muchos casos, todo se expresa por la carencia conocimientos primarios que llevan a los individuos a no valorar los actos del contrario por su falta de empatía, que consiste en la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona, poniéndose en su lugar sin necesariamente estar de acuerdo con ella ni perder la propia identidad.

Existe un esfuerzo importante en el mundo de la interpretación por parte de nuestros actores. Igualmente, en la dirección teatral, como en el mundo de la música, y afortunadamente, en la cultura en general, que nos lleva a los mejores momentos de nuestra vida teatral con premios por todos los países en los que nuestra cultura y preparación como el entusiasmo por ser los mejores, es un “santo y seña” y algo más que un divertimiento, es algo que ha pasado a ser una profesión.

Hace pocos días en Nueva York en el Festival de cine de esta ciudad, una producción de nuestro país, de pequeño metraje y con gran esfuerzo económico rodada en Asturias, se llevó en el festival cinco estatuillas; entre ellas, estaba la conseguida por la actriz Carla Sofia Gascón, interprete de la película “Emilio Perez”, y la cinta continúa rodando por festivales, consiguiendo ovaciones y distinciones, así pasa en otros conceptos como en la música, más de lo mismo, inclusive, en la clásica con compositores y cantantes que destacan en los grandes escenarios compitiendo con valores de otros países sin que seamos desdeñados.

Pero sobre todo lo que me sobrecoge, es el hecho de la generosidad que tienen todos estos actores; actrices y directores de teatro de, cine y orquesta. Así como en la literatura, escultura y pintura, que no gozan de “un ápice” de soberbia y vanidad, llevando en silencio su espectacular trabajo, “como si nada”.

Entre estos “monstruos de la cultura”, se encuentra un actor madrileño, Jorge Bosch de 53 años, que iba para abogado y en ningún momento pensó que le interesaba la interpretación, pero cuando se matriculó en la universidad para estudiar derecho, fue un procurador quien le aconsejó que se formara como actor para poder expresarse mejor como futuro abogado. Una decisión que cambió su vida para siempre, ya que no acabó la carrera y descubrió que su verdadera pasión era interpretar y siguió este camino, abandonando sus estudios de derecho.

Jorge es un actor con fundamento. Su vida es la interpretación así que su inquietud, le ha llevado a que su mundo se trazara con el teatro y viajar a muchos países, Estados Unidos; Méjico, Sudamérica y España.

En Inglaterra donde se ha representado la obra durante 16 semanas, con un enorme éxito, le ha llevado a debutar en el Lincoln Center Theater de Nueva York con el aclamado thriller político: “Kyoto”.

El montaje, es una producción de la Royal Shakespeare Company (RSC), y llega a Estados Unidos tras agotar las entradas en su temporada en el West End de Londres. Con una aclamación e interés por parte de la sociedad política inglesa, a este thriller político dirigido por los reconocidos, dramaturgos, Stephen Daldry (Billy Elliot, The Crown) y Justin Martin (Stranger Things: Prima Facie).

Jorge Bosch da vida a Raúl Estrada, «el héroe de Kyoto». El diplomático que presidió la histórica conferencia de la ONU de 1997 donde se firmó el Protocolo de Kyoto. Su interpretación en el estreno del montaje en el Reino Unido le valió una nominación al Premio Laurence Olivier al Mejor Actor de Reparto. “Los Olivier Awards”, premios considerados los galardones más prestigiosos del teatro británico, el equivalente a los “Premios Tony” de Broadway que, sin dudarlo, en la temporada de 2026 es probable que Jorge, pueda optar a ellos.

La obra, escrita por Joe Murphy y Joe Robertson (The Jungle), es un apasionante thriller político sobre un momento en el que lo imposible parecía posible: una cumbre de gran tensión donde las naciones del mundo dieron su primer paso monumental hacia la acción climática. Cuenta con la producción de la Royal Shakespeare Company; Good Chance Theatre; Rachel Styne y Jessica Foung.

Una trama en la que se cruzan los grandes estamentos del mundo atmosféricos y terrenal para demostrar la autenticidad del cambio atmosférico y climático que estamos sufriendo e interpretar lo que sucederá en las próximas décadas, con los acuerdos y desacuerdos del ser humano para establecer las primeras normas.

Jorge, se siente muy contento con la nominación por este trabajo a los “Premios Laurence Oliver” por su excelente actuación en la obra y puede decirse, que, aun siendo la culminación de su carrera, la llegada a Nueva York, supone un escalón que no esperaba subir, daba por hecho, suficiente esfuerzo, su trabajo en Londres.

Jorge vivió durante 4 años en Estados Unidos, con actuaciones en pequeños teatros y siempre dispuesto a hacer algo más, como su desplazamiento a Méjico para hacer obras cortas, aunque no significaron mucho, pero si lo suficiente como más experiencia, e ir hacia adelante y siempre donde está el trabajo actoral.

Es un ser sonriente, con una voz cálida, que te imprime sosiego y alegría. Sus interpretaciones en el mundo del teatro son muy variadas desde “Yerma” a el “Método Grönholm” en Madrid; pasando, por los Angeles en 1994, con “Requien por Yanni” dirigido por la cubana Yvonne Lopez. En el 2002, lleva al escenario una comedia escrita, dirigida y protagonizada por el: “Tu comes bollos…”

Con un total de 18 obras teatrales en su currículo, se ha introducido en este difícil thriller político de “Kyoto” con el éxito en el West End de Londres, prestigioso barrio y zona vibrante, famosa por sus teatros (el equivalente londinense de Broadway), con tiendas, restaurantes y vida nocturna, abarcando áreas como el Soho; el Covent Garden; Piccadilly Circus y Oxford Street. Tras esta estancia en el Reino Unido, se le presentó a la obra el futuro prometedor de Nueva York y el posible futuro de otros países.

Su experiencia actoral en España viene impuesta, por sus trabajos en “Farmacia de guardia”; “todos los hombres sois iguales”; Periodistas”; “Hermanas” “el comisario”; “Más que amigos.” Infinidad de intervenciones convirtiéndose en un rostro habitual de la pequeña pantalla.

En lo último que ha participado, es la serie de “Amar es para siempre”. Teatralmente, no podemos olvidar su intervención en la obra, “Glengarry Glen Ross”, que llevó al cine David Mamet; “Luces de bohemia”; y “Todos eran mis hijos”, en el 2010, obra dirigida por el dramaturgo argentino Claudio Tolcachir.

Ahora le llegó el momento más importante de su carrera y es tras el éxito en Londres de “Kyoto”, producida por la “Royal Shakespeare Company” y escrita por Joe Robertson y Joe Murphy, donde se recrean los acontecimientos de la conferencia de Kyoto en 1997.

La obra se estrenó en “Stratford-upon-Avon” en el 2024 y, debido a su éxito, se trasladó al West End para una temporada limitada de 16 semanas, con planes de llevarla a Nueva York, en donde acaba de cumplir su estancia de tres meses en el Lincoln Center Theater. Ahora se prepara el proyecto, con la posibilidad que, en el presente año, se pueda llevar a Australia, país muy comprometido con los principios determinados en la conferencia de Kyoto.

Mientras tanto Jorge, en esos momentos, ha regresado y situado en Barcelona, está programado en varias series, como “Citas Barcelona” para la televisión de Cataluña y “El Marqués” acompañado entre otros, de la actriz Malena Alterio.