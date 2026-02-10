La sociedad actual nos lleva por derroteros que, en ocasiones, son salvables y en otras, no. Nuestro empecinamiento nos hace que las cosas salgan mal, o se conviertan en irreversibles, Es el eterno caso de la vida matrimonial. Un tema muy manido y muy presente en todo y en especial en el cine y el teatro por el motivo de las vicisitudes por la que pasan los matrimonios actualmente en su vida, y que sin dudarlo tienen motivos para sacarla a flote la cual no puede garantizarse que sea duradera y como el dicho popular, dice: “Como el matrimonio de mis padres no existen ya”.

Increíble, el concepto visto en un siglo XXI en el que las nuevas tecnologías y medios de atención atacan a la compatibilidad y ofrecen soledad. Atacan a los buenos sentimientos y se reprocha la envidia y la intolerancia que, queda libre de pecado. Hay que tener en cuenta que cuando padres seria hoy referirme, a mis abuelos que fueron los que eran solidarios con el mandamiento del matrimonio y se mantenían fiel a el bajo cualquier circunstancia sobre todo por la posición machista del hombre frente a la mujer a lo largo de los siglos.

Ahora, se calcula que un matrimonio entra en crisis su existencia a los tres años, a los siete o a los once años. Superada esa fecha, todo puede cambiar y ser la debacle o resistir más que el acorazado Potenkin.

La mujer va de igual a igual y los problemas surgen en un medio de vida que anteriormente fue elegido por ambos como ideal y para toda la vida…

Sobre esto esta el tratamiento de la obra escrita por Javier Veiga y que dirige y actúa con su mujer Marta Hazas. Ambos son intérpretes de la comedia, “Un Matrimonio sin filtros”, que se representa en el Teatro Maravillas de Madrid de miércoles a domingo, con llenos diarios hasta el 28 de junio 2026.

Es un matrimonio de quince años de vida de Marga y Jaime y que han decidido separarse, convencidos de que la ruptura será sencilla… hasta que descubren que a esas alturas, los bienes que sueles disfrutar, los tienes que repartir por ser de ambos, principalmente la casa en cuya cuestión, son incapaces de ceder y se crea un situación de enfrentamiento, saliendo a flote multitud de incompatibilidades.

A partir de ahí, el escenario se convierte en un campo de batalla emocional donde salen a la luz reproches, secretos y verdades incómodas que normalmente solo se dicen puertas adentro. Sin pudor ni filtros, la pareja expone sus miserias ante el público con un ritmo ágil y situaciones tan reconocibles como hilarantes.

llega a los escenarios teatrales como una comedia afilada, actual y sin concesiones, protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga. La obra se adentra, con mucho humor y una mirada honesta, en las luces y sombras de la vida en pareja, abordando temas tan cotidianos como el desgaste del amor, la convivencia y la omnipresente adicción al teléfono móvil.

Con diálogos brillantes y una interpretación cercana, Un matrimonio sin filtros invita al espectador a reírse de sí mismo y a mirarse en ese espejo indiscreto que es la vida en común. Es la guerra del » mea culpa»: que se basa en la idea que debe abandonar la casa aquel que haya sido «peor» compañero, convirtiendo el final en una especie de juicio social.

la comedia logra profundizar en la cuestión que nos trae de cabeza, el fin del amor por la adicción en parte a las nuevas tecnologías, como el teléfono móvil, coincidente con un tedio matrimonial que este camino del fracaso. Podemos describe esta situación como “to much”, porque es aquí cuando se llega a este punto es cuando, casi nunca ha y vuelta atrás. Los reproches, los malos momentos, los afectos a otros familiares, todo lo peor que se puede recordar, aparece en escena.

Es una propuesta con «muchas dosis de humor» que mantiene al espectador riendo mediante situaciones hilarantes sobre la convivencia y el desacuerdo por la vivienda común, recordándose a sí mismo en muchos momentos.

Javier Veiga, tiene la conciencia clara de lo que quiere ofrecer de un fracaso matrimonial y sus líos, y lo consigue. No tiene reparos para actuar con absoluta libertad y dar al espectador, busca una comedia ágil y «sin pelos en la lengua», con un ritmo rápido que alterna entre el humor mordaz y la honestidad brutal y ofrece ese hilo fino de sensaciones, en las que el contrario puede considerarse molesto por los reproches y ataques verbales. Por tanto, la obra profundiza, en cómo la conexión tecnológica y el uso excesivo de los teléfonos móviles, que actúan como barreras invisibles que erosionan la intimidad de las parejas modernas, llegando incluso a ser el instrumento de uso para hablar entre ellos estando a pocos metros. dentro del piso.

Las dosis de humor que ofrece Meiga, están muy calibradas y tuenen un aliciente y es que son progresivas, no hay marcha atrás, podría expresarse con el dicho que dice: “Hacia atrás, ni para coger impulso”. Así es la temática y es un total enfrentamiento que los lleva a buscar una solución, si la hubiera.

No es misión nuestra, desvelar nada más y si dejar que el espectador disfrute de esta comedia y adivine por sí mismo el final de esta crisis y su solución. La obra, está muy bien trazada por Javier Veiga e igualmente dirigida e interpretada en compañía de su actual esposa Marta Hazas, que es la que en principio propone la separación de ambos al caer en ese tedio y soledad y querer quedarse con el piso.

La convivencia en el Siglo XXI, ha variado mucho Socialmente, «Un matrimonio sin filtros» funciona como un espejo crítico de las relaciones en el momento actual, aportando reflexiones valiosas sobre la comunicación y la convivencia, en la que cualquiera de los dos miembros de la pareja, tienen derecho a protestar y dirimir sus odios, rencores o faltas de amor y humor.

No podemos dejar de apuntar la presencia de la música que ha sido compuesta por Alfred Tapscott, y diseñada expresamente para acompañar las constantes peleas y reconciliaciones de la pareja con un tono dinámico.

Javier Veiga Rubirosa, nació en El Grove, en Pontevedra, (1973). Comenzó sus estudios de Arquitectura en La Coruña, los abandonó seis meses más tarde para estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Se inició como actor en el teatro, donde participó en múltiples espectáculos. En 1996 creó su propia compañía, “Teatro Impar”, con la que ha producido y dirigido una docena de espectáculos teatrales.

Uno de sus primeros trabajos en televisión, si no el primero, fue un cameo en Farmacia de guardia, donde interpretaba a un ladrón. Su trabajo más conocido fue de presentador de las dos primeras temporadas de El Club de la Comedia en su primera etapa en Canal + (1999-2001).

En 2007 dirige su primer cortometraje, Sálvame, que ha recibido más de 50 premios en festivales nacionales e internacionales. En 2011 dirige su segundo cortometraje, ¿De qué se ríen las hienas?, que protagoniza junto a Toni Acosta y que ha recibido más de 80 premios.

El año pasado dirigió y protagonizo la película “Playa de Lobos” con Guillermo Francella, Dani Rovira, Antonia San Juan, Marta Hazas entre otros. Una divertida comedia playera del típico conflicto de hamacas.

Como protagonista son muchas sus intervenciones, destacando “Escuela de seducción”; “Amigos hasta la muerte”, hasta un total de diez películas, esta última escrita y dirigida por el, l lleva posteriormente en el 2009, al teatro Con Jorge Sanz y Melanie Olivares.

En definitiva, es el teatro lo que a Javier Veiga le sugiere y le atrae en cuenta que no ha dejado de subirse a los escenarios como protagonista y en varias ocasiones como director y autor. Asi tenemos 5 y …Acción (2016). Escrito y dirigido por Javier Veiga. Con Marta Hazas, Carlos Sobera, Marta Belenguer, Fernando Gil y Ana Rayo;El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, dirigida por Mariano de Paco;La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca (2010). Dirigido por El Tricicle; “Amor y otros pecados”, de Javier Cansado, Yolanda G. Serrano, Juan Cavestany, Alexis Valdés, Antonio Muñoz de Mesa. Dirigido por Javier Veiga; “No es tan fácil”, de Paco Mir. Dirigido por Josep María Mestres; 5 Hombres.com, dirigido por José Miguel Contreras y Ana Rivas; Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, dirigida por Antonio Girau; “Examen de maridos”, de Ruiz de Alarcón, dirigida por Vicente Fuentes; “El enfermo imaginario», de Molière, dirigida por Antonio Díaz Florián; “El vendedor de cuentos”, sobre textos de Federico García Lorca. Dirigido por Javier Veiga. Y llegando hasta más de treinta obras en su mayor parte clásicas como “la Celestina” de Fernando de rojas; El casamiento, de N. Gogol; “El pabellón nº 6”, de Antón Chéjov, dirigida por Ángel Gutiérrez; “Humor en blanco y negro”, con Alexis Valdés y el mismo. Compartiendo a dirección.

Muchos ha sido los premios que ha recibido Javier Veiga por sus trabajos, cabe destacar el Premio al Mejor Actor por “Amor y otros pecados” en los Premios Nacionales Garamond 2007; Premio al Mejor Director y al Mejor Espectáculo por la obra “Casa con dos puertas” en el XXII Festival Nacional de Teatro de Guadalajara; e igualmente por esta obra, obtiene el Premio al Mejor Espectáculo en el III Festival Nacional de Teatro de La Rioja; Premio Teatralia 99 al Mejor Espectáculo de la Comunidad de Madrid, por la obra “El vendedor de cuentos”.

Marta Hazas Cuesta, nació en Santander (1977). Es especialmente conocida por sus papeles en televisión, sobre todo el de Amelia Ugarte en El internado (2007-2010), Sara Reeves en Bandolera (2011-2013), Culpa mía (2023) y Culpa Tuya (2024), Clara Montesinos en Velvet (2014-2016).

Tras licenciarse en Periodismo en la UPV en Leioa en el País Vasco, estudió Arte Dramático en la Escuela de Cristina Rota, aunque ya había comenzado mucho antes su carrera como actriz en la escuela del Palacio de Festivales de Santander. Sus primeras apariciones en la televisión fueron con personajes episódicos en series como El comisario y Hospital Central de Telecinco o Cuéntame cómo pasó de Televisión española.

En 2007 consiguió el papel que hizo que fuese conocida por el gran público. Interpretó a la profesora Amelia Ugarte durante las siete temporadas que se emitió la serie “El internado” hasta 2010.

En 2011 protagoniza la nueva serie “Bandolera”, ambientada en la Andalucía de finales del siglo XIX. Interpretó a Sara Reeves durante las dos temporadas que tuvo la serie. También ese año estrena la película “Lo contrario al amor”, con Adriana Ugarte y Hugo Silva y dirigida por Vicente Villanueva.

En 2013 se incorpora a la tercera y última temporada de la exitosa serie de época de Antena 3 Gran Hotel, donde comparte reparto con Amaia Salamanca, Yon González y Eloy Azorín entre otros. En 2014 estrenó la película “Pancho, el perro millonario” dirigida por Tom Fernández.

En el teatro has sido diez sus intervenciones hasta llegar a este estreno de “Un Matrimonio sin filtros”. Comenzando el 2002 con “Mismo amor, mismo coñazo;

“Ya van 30”; El mercader de Venecia; Amigos hasta la muerte; El caballero de Olmedo; Don Juan Tenorio; “5 y… acción” en el 2016.

La obra estará en cartelera en el teatro Maravillas hasta junio de 2026, para pasar en el verano en gira por todas las comunidades, he imaginamos que consolidándose como una de las comedias más destacadas de la temporada madrileña para divertimiento de los espectadores.