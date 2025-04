No es tan mediático como otros, pero sí es sin duda uno de los mejores artistas contemporáneos españoles. Lleva setenta años pintando, tiene una enorme obra y el mercado lo cotiza bien. La exposición ‘[I]Realidades [Obras 1949-2024]’ es un recorrido magnífico y sorprendente, de lo mejor que puede verse esta temporada en el Paseo del Arte del centro de Madrid.

La muestra, comisariada por Alfonso de la Torre, reúne cerca de 60 obras, entre pinturas, collages y relieves escultóricos, procedentes principalmente de la colección personal del artista. Recorre más de siete décadas, desde 1949 hasta algunas de sus obras más recientes. Su trayectoria, entre lo figurativo y lo abstracto, se ha reunido en cinco capítulos. El primero, ‘Naturaleza, que me has conmovido’, da comienzo con un paisaje de 1949 –el jardín del maestro Daniel Vázquez Díaz (1882-1969)– junto a miradas abstractas recientes, sus últimas pinturas de grandes formatos. Prosigue el recorrido con ‘Circa 1957. La materia y el signo: el arte otro’, que incluye obras de los años en los que Canogar formó parte protagonista del grupo informalista El Paso, considerado fundamental en nuestra reciente historia artística. La sala ‘Abstracciones y construcciones: circa los ochenta’ evoca la llegada de una nueva etapa de investigación pictórica en lo geométrico y lo monocromo, también en lo textural. A continuación, ‘Circa 1968. Realeza secreta del dolor’ reúne obras de un tiempo en el que el artista se pregunta sobre el cuerpo y el tiempo, en una reflexión doliente sobre la condición humana. La exposición concluye retornando a la década de los cincuenta con una tríada de pinturas evocadoras: ‘1954-1955. Klee y Miró, mágicos’.

Aunque nació en Toledo en 1935, Rafael García Cano Gómez, que cambió su apellido por Canogar, siempre ha residido en Madrid. Su enorme estudio de tres plantas guarda cientos de sus obras, que pueden verse en un extraordinario muestrario (http://www.rafaelcanogar.com/obras/). No había recibido los honores institucionales de una retrospectiva desde la celebrada en el Reina Sofía en 2001, pero vive y trabaja un tanto al margen de las pompas sociales: ‘La trampa puede ser el éxito, sobre todo cuando es precoz. Pero lo meritorio y difícil es mantenerse en el tiempo’, le dice a María de la Peña Fernández-Nespral.

Muy joven formó en 1957 con Antonio Saura, Martín Chirino y Manolo Millares el grupo El Paso, símbolo de una época, pero lo dejaría a los tres años ‘para no academizar precisamente el lenguaje en el que estaba radicado en ese momento particular. Se me criticó muchísimo, incluso mis propios compañeros. Me decían que había caído en la trampa del Pop. Me hicieron varias faenas que no voy a comentar; me lo pusieron difícil y tuve que ganarme mi sitio’. De esa entrevista entresacamos un rápido semblante: ‘Los artistas no tenemos un Ítaca para llegar y encontrar a Penélope. Es el camino el que te ha ido dando esas enormes satisfacciones de encuentros inesperados, guiados muchas veces por la intuición… ¡No soy ni siquiera consciente de mis 90 años! Trabajo exactamente como siempre. Lo que sí quiero es buscar cada vez más lo trascendente, lo sublime; imágenes que tengan una dimensión espiritual y trasciendan lo real… Estoy realmente muy impactado de cómo es nuestra realidad actual y también políticamente muy alarmado… Pedro Sánchez ha creado una sociedad enfrentada. Es un autócrata. Hay gente que ha sido amiga y con la que ahora no puedes hablar; se han radicalizado… Necesitamos más seguridad y ahora mismo es todo lo contrario. Los inversores no saben muy bien cuál va a ser su situación mañana y el coleccionista necesita una normalidad, un panorama más estable… Tengo muchísima obra y cuatro hijos, estoy estudiando todo para hacer una fundación… Me anima todavía venir al estudio. Me siento un hombre realizado y he sido muy feliz con lo que he hecho hasta ahora. Lo que quiero es trabajar hasta el último momento’.

Con Rafael Canogar, CentroCentro inaugura su nueva programación como espacio de arte contemporáneo. Bajo la dirección artística de Julieta de Haro, este espacio cultural va a presentar ‘el trabajo de artistas en activo de diferentes generaciones, creadores de reconocida y larga trayectoria que no se han podido ver recientemente en Madrid, autores de media carrera y nuevos creadores’: veremos. Otro eslabón que sumar a los muchos que forman la gran oferta expositiva madrileña.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 8

Comisariado: 8

Catálogo: n/v

Programa de mano: n/v

Documentación a los medios: 8

CentroCentro

Rafael Canogar [I]Realidades [Obras 1949-2024]

Comisariada por Alfonso de la Torre

Hasta el 18 de mayo de 2025.