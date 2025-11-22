Calentamiento conmovedor

Gran expectación por ver lo nuevo de Rocío Molina, considerada una de las principales renovadoras del flamenco contemporáneo. Un montaje que hace de los trabajos de preparación de un espectáculo, el espectáculo mismo. Innovador, conmovedor, admirable.

Desentumecer los músculos. Comunicar calor a un cuerpo. Enardecer a alguien. Excitarlo sexualmente. Enfervorizarse. Estas, entre otras, son palabras que el diccionario elige para definir “calentamiento”. Todas resuenan en este espectáculo creado y dirigido junto al dramaturgo y director Pablo Messiez, con dirección musical de Niño de Elche –con quien la artista malagueña ya colaboró en Carnación– y la colaboración de Cabosanroque. Nos lo presentan así: ‘Apenas comenzar –¿o es que ya había empezado?– nos cuenta que antes de empezar con el calentamiento hará un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarse antes de empezar. Y, como cada principio entraña un final, este Calentamiento no dejará de moverse en círculos buscando el alivio. Lo encontrará a veces en la calma, a veces en el trabajo, a veces en el placer, a veces en el dolor, a veces en soledad, a veces en compañía. Pero siempre, siempre, siempre, en no dejar que la fiesta termine.

Es innovador, porque rompe los esquemas y divisiones artísticas mezclando baile con monólogo (dramático, interior y cómico); y porque no deja de sorprender al espectador con cada una de las propuestas que se van sucediendo a lo largo de las dos horas. Es profundamente conmovedor, porque expresa con total honestidad emociones, situaciones y vivencias personales, permitiendo al público adentrarse en una mente creativa que vive y siente su arte y su técnica como parte indisoluble de su ser. Es admirable y espectacular por la brillantez de la técnica, lo extremo del esfuerzo físico y mental, lo ecléctico de sus habilidades y aspiraciones. Sobrecoge porque ofrece una visión del flamenco profunda y contemporánea que remueve y calienta por dentro.

Comenzamos con una «tabla de pies»: un zapateado intenso, rapidísimo y meticuloso que Molina desarrolla mientras explica en qué consiste, cómo le dedica 35 minutos a este calentamiento todos los días desde los 7 años, para qué le sirve, cómo una vez superada la barrera del dolor se siente capaz de volar y le entra la fuerza y la inspiración. Y sufrimos con ella mientras va sudando, jadeando, pierde el hilo de lo que dice y se da a sí misma instrucciones escuchadas mil veces: «Coloca esos hombros, la cabeza arriba, aterriza, Molina… ¡Cambio-cambio!». Exhausta sudorosa y casi en un estado alterado de conciencia, comienza entonces un baile flamenco en el que da rienda suelta a su capacidad expresiva y coreográfica. La música cambia: suena las famosas variaciones Goldberg de Bach y la bailaora las interpreta con su cuerpo y su expresión. Ella sigue comentando. «Lo importante de no dejar de empezar. El peligro de quedarse quieto. ¿Qué ocurre si un día de repente uno no empieza, pudiendo haber empezado?» La reflexión trasciende lo artístico para llegar a lo metafísico. Aparecen juegos con una silla; un cuarteto de cantaoras encerradas en un cubo de cristal, palmas y taconeado de una velocidad que marea; aparece un nuevo personaje: un hombre que parece su instructor de baile. Pide, reclama, orienta y dirige a la bailaora en un recorrido fugaz, intermitente, por palos flamencos y estilos.. vuelven las cantaoras, Molina las «libera» acompañándolas con una batería completa de rock que toca con habilidad sorprendente. La música deriva en un ‘rave’ que se alarga y va languideciendo… Pero aún no ha terminado: porque por no terminar, es mejor no dejar nunca de empezar.

Rocío Molina (Málaga,1984) combina técnica depurada y entrega emocional a lo largo de dos décadas, ha construido un lenguaje propio dentro del flamenco y la danza contemporánea. ‘Su obra nace del respeto profundo a la raíz y de una voluntad constante de subvertirla, explorarla y expandir sus límites. En su universo conviven el virtuosismo técnico, la improvisación, la dramaturgia teatral y una presencia escénica que trasciende los códigos del género’, resume acertadamente la nota promocional.

Su anterior obra, Carnación, se presentaba en estas Naves hace tres años, ‘un despliegue doloroso de furor y fragor que a lo más que llega es a ensombrecer el ánimo -decíamos entonces- una performance haciendo pareja artística con otro disgresor, El Niño de Elche, un gran espectáculo, y ellos dos grandes artistas. Pero gustar, lo que se dice gustar…’. Antes, habría que destacar ‘Caída del cielo’, presentado en el Teatro Español en 2017: ‘Flamenco duro el de Rocío Molina, una bailaora ‘heavy’ envuelta en feísmo y estruendo’, subtitulábamos la reseña. Pues a la tercera va la vencida, ya no trata de épatar a toda costa, esta vez nos ha convencido.

Centro Danza Matadero – Nave 11

‘Calentamiento’ de Rocío Molina

15 a 23 noviembre de 2025

Baile Rocío Molina

En escena Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández, José Manuel Ramos “Oruco”

Dirección y coreografía Rocío Molina

Codirección y textos Pablo Messiez

Dirección musical «Niño de Elche»

Diseño de iluminación Carlos Marquerie

Espacio sonoro y técnico de sonido Javier Álvarez

COLABORACIÓN ESCÉNICA Cabo San Roque

DISEÑO Y CONFECCIÓN VESTUARIO Roberto Martínez

DIRECCIÓN TÉCNICA COMPAÑÍA Carmen Mori

FOTOGRAFÍA de escena Simone Fratini

DIRECCIÓN ejecutiva & distribución cÍa El Mandaíto Producciones

Una coproducción de Centro Danza Matadero – Théâtre de Nîmes – Festival de Danse Cannes-Côte d´Azur France – Chaillot Théâtre National de la Danse, Bayonne – Scène Nationale Sud Aquitain – Théâtre d´Orléans.

Con la colaboración de Teatre Lliure, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía e INAEM.

Precio desde 27€

Duración 2 horas

Horario miércoles a sábado / 20h, domingo / 19h.