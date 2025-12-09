Cuando los artistas desenfocan a propósito

CaixaForum presenta una exposición muy original, una nueva lectura de parte de la creación plástica moderna y contemporánea, aquella que opta por lo borroso, desenfocado o impreciso. ‘Desenfocado. Otra visión del arte’ es un desafío a la percepción rutinaria, planteando cuestiones que le dejarán un tanto perplejo.

La exposición, de recorrido temático y no cronológico, reúne un total de 72 obras de arte de 55 artistas con una amplia variedad de técnicas y formatos de pintura, obra gráfica, escultura, fotografía y vídeo. La idea parte de la serie ‘Les nymphéas’, Los nenúfares, de Claude Monet (1840-1926), uno de los creadores del impresionismo, término que deriva del título de su obra ‘Impresión, sol naciente’ de 1872). Fue captando a lo largo años, el efecto de la luz según las estaciones, los días y las horas sobre el estanque que construyó en su finca familiar a partir de 1890. Con ello, se le atribuye haber introducido el concepto de desenfoque en el arte, de lo borroso e impreciso como elementos expresivos. Esta muestra explora cómo este fenómeno supuso una nueva forma de representar y comprender el mundo para artistas posteriores y cuenta con obras de artistas destacados como Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko y Bill Viola, entre otros.

Considerada durante mucho tiempo parangón de la pintura abstracta, la serie de los nenúfares tal como se exhibe en París ha sido también precursora de grandes instalaciones inmersivas que vendrían después. Sin embargo, el efecto borroso y desenfocado que caracteriza las amplias extensiones de agua de los lienzos –y que se achacó en principio a una deficiencia ocular de Monet– nunca se había analizado a fondo. Hoy, en cambio, esta técnica de expresión artística es contemplada como una elección estética real y es el hilo conductor que recorre la muestra.

Partiendo de raíces estéticas del desenfoque en el siglo XIX y principios del XX, y siguiendo las convulsiones intelectuales, científicas, sociales y artísticas con las que creció el Impresionismo, la exposición se estructura en torno a secciones en las que se mezclan pinturas, vídeos, fotografías e instalaciones de diferentes artistas. «En las fronteras de lo visible», habla de lo borroso que, definido inicialmente como una pérdida de nitidez, resulta ser un medio privilegiado para plasmar un mundo donde reina la inestabilidad y donde la visibilidad se enturbia. «La erosión de las certezas» sitúa al espectador en un nuevo terreno en que los artistas proponen nuevos enfoques y hacen que su material sea transitorio, desordenado, móvil, inacabado, dudoso. «Elogio de la indefinición», incide en cómo, reconociendo una profunda conmoción en el orden del mundo, optan por lo indeterminado, lo indistinto y lo alusivo. Por último, en el epílogo «Futuros inciertos» ahonda en cómo lo borroso delata una inestabilidad y a la vez crea las condiciones para un nuevo encanto.

Además de tener un gran interés para los expertos, es un desafío para el público cada vez más numeroso aficionado a visitar las muchas y buenas exposiciones artísticas que se suceden en Madrid. Amena y variada, cuenta con un espacio de contemplación titulado «Re-ver. Mirar el cielo con ojos diversos», que propone a los visitantes que se recuesten en un espacio cómodo y diáfano para «re-mirar» un cielo lleno de nubes sugerentes a través de unas gafas intervenidas artísticamente que distorsionan la visión y permitirán mirar de una forma imaginativa. El cielo ha sido creado con IA generativa y las gafas permitirán ver de diferentes formas: con otros colores, con luz irisada o con una lente que enfoque más de cerca o más de lejos, o más difuminado, por ejemplo. Todo ello, con el fin de que los visitantes puedan experimentar capacidades de visión múltiples.

«En realidad, no vemos nada. Nada preciso. Nada definitivo. Tenemos que acomodar la mirada constantemente», escribía Grégoire Bouillier en su novela Le Syndrome de l’Orangerie, publicada el año pasado… Y es el lema que preside la muestra.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 8

Comisariado: 9

Programa de mano: n/v

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 8

Caixaforum Madrid

‘Desenfocado. Otra visión del arte’

17 de septiembre de 2025 -12 de abril de 2026

Comisariado: Claire Bernardi y Emilia Philippot

Organizada en colaboración con el Musée de l’Orangérie