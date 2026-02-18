Recorrer el mundo y recordar la tierra con Anders Zorn

Un gran artista sueco de hace un siglo, auténtico maestro de la acuarela, del que nada sabíamos. Cosmopolita y patriota al mismo tiempo, supo reflejar el mar como pocos y captar la esencia de todo tipo de gentes, desde jovencitas sevillanas a potentados norteamericanos. Tras el terremoto de las vanguardias del siglo XX y en medio de sus marejadas actuales, un remanso que se disfruta.

Anders Zorn (1860-1920) es uno de los pintores suecos más destacado. Nacido en un entorno rural humilde en la región de Dalecarlia, alcanzó proyección internacional gracias a su talento y su dominio de distintas técnicas artísticas. Llegó a convertirse en uno de los retratistas más solicitados de su tiempo, y se relacionó con naturalidad con monarcas, aristócratas y banqueros, con la alta sociedad europea y estadounidense. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces, y, además de captar la vida tradicional de su región de origen, participó activamente en la promoción y conservación de sus costumbres y su patrimonio frente a los enormes cambios que se avecinaban.

La exposición ofrece una visión integral de la trayectoria artística del pintor, marcada por una fecunda tensión entre cosmopolitismo y arraigo local que le valió ser descrito por sus contemporáneos como «una mezcla entre caballero y campesino». A pesar del papel decisivo que desempeñó tanto en la escena internacional como en la sueca, el prestigio y fama de Zorn se vieron eclipsados por la construcción del relato historiográfico posterior, que privilegió las narrativas estéticas asociadas a las vanguardias, que solo valoraba la ruptura y despreciaba cualquier intento de reinterpretar lo de siempre. Sus viajes de juventud a España y Argelia, sus periodos en Londres y París y sus estancias en Estados Unidos, Alemania, Rusia y Latinoamérica, no impidieron que finalmente se instalara en su tierra y captara gentes y paisajes, reflejando tradiciones y oficios artesanales, fiestas e indumentaria antes de que fueran borradas por la sociedad industrial.

Su técnica pictórica, caracterizada por una pincelada suelta y de gran fuerza expresiva, fue especialmente apreciada por su audacia y espontaneidad, rasgos que, sin embargo, fueron vistos por algunos críticos de la época como un síntoma de superficialidad y despreocupación y que marcaron una parte de la posterior fortuna crítica del autor. Realizó un total de nueve viajes a España entre 1881 y 1914 y estableció relaciones personales. Si bien su primera visita estuvo motivada por la fascinación que ejercía la imagen romántica orientalista de España, tan exitosa en Europa, en viajes posteriores acudió para llevar a cabo encargos de retratos en Madrid o simplemente para conocer mejor su cultura y sus tradiciones y visitar amigos. Así, solo pintó motivos típicos en sus tres primeros viajes, herencia del estereotipo romántico, en particular a la hora de representar a la mujer española, aunque el artista muestra una mayor libertad y modernidad en sus paisajes y escenas urbanas. Además, mantuvo una estrecha amistad con destacados pintores como Joaquín Sorolla y Ramón Casas, y tuvo en Velázquez a uno de sus principales referentes artísticos.

Los inicios de Zorn están ligados a un dominio virtuoso de la acuarela, y ello es lo realmente deslumbrante en esta exposición: su «Sommarnöje», pintada en 1886 alcanzó en 2010 el mayor precio pagado por una obra de un pintor sueco, unos tres millones de euros. En sus acuarelas recurre en ocasiones al uso de blanco cubriente para añadir detalles, brillos y reflejos. Son varias decenas las expuestas y realmente son de admirar. Conseguía un minucioso realismo que parece imposible mientras que es con el óleo y en sus retratos donde se hace más sugerente, impresionista, como si con sus pinceladas gruesas quisiera dar la sensación de una obra sin acabar.

Establecido en París desde 1888, el artista se consolidó como uno de los protagonistas del triunfo del naturalismo en las exposiciones internacionales junto a artistas como John Singer Sargent o Joaquín Sorolla. Su éxito pronto desbordó las fronteras europeas y llegó a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los retratistas predilectos de las grandes fortunas del país. También es considerado un maestro del grabado moderno y uno de sus revitalizadores en su país. Su carrera como grabador abarca treinta y siete años durante los cuales realizó doscientos noventa y un aguafuertes, un número comparable al producido por Rembrandt, al que consideraba su principal fuente de inspiración y modelo técnico y del que atesoraba una notable colección de estampas.

El discurso expositivo realiza un recorrido cronológico y temático por la obra del artista a través de siete ámbitos y más de ciento treinta obras entre acuarelas, pinturas, grabados y esculturas, lo que ofrece una completa panorámica de la producción del pintor. Acuarelas de un realismo espectacular, retratos de enorme gusto y contenido, escenas campestres encantadoras, el conjunto tiene una dimensión abarcable y un recorrido sugerente. Un descubrimiento.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 8

Comisariado: 9

Programa de mano: n/v

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 9

Fundación Mapfre

ANDERS ZORN

Recorrer el mundo, recordar la tierra

Del 19 de febrero al 17 de mayo

Comisariado: Casilda Ybarra Satrústegui, conservadora de Artes Plásticas de Fundación Mapfre

Asesoramiento científico: Johan Cederlund, director de Zornmuseet, Mora, y Carl-Johan Olsson, conservador de Pintura del siglo XIX del Nationalmuseum, Estocolmo

Exposición coorganizada por Fundación Mapfre, Madrid, y la Hamburger Kunsthalle, Hamburgo.

En colaboración con el Zornmuseet, Mora, y el Nationalmuseum, Estocolmo.

