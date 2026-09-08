Shakira ganadora de los Premios Juventud 2026

El pasado 3 de septiembre, en Marbella tuvo lugar La ceremonia de los “Premios Juventud “y entre ellos, destaca el conseguido a la “mejor canción pop”, por Shakira y Burna Boy que se llevaron el premio OMG por “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de 2026, que ha encabezado los primeros puestos de las listas durante varias semanas. Los conciertos de Shakira en Madrid se ubicarán en el espacio “Iberdrola Music”, situado en el distrito de Villaverde, donde se ha levantado un recinto, con algo mas que un escenario para la actuación de Shakira, durante doce días.

En la ceremonia de los premios de la Juventud 2026, Cazzu ganó el premio a la mejor canción de cumbia por “Con Otra”, que alcanzó el número 1 en las listas en Argentina, mientras que Carín León y Alejandro Fernández compartieron el honor de «Mi Canción Favorita» por su éxito «Me Está Doliendo», que llegó al número 1 en las listas Latin Airplay y Regional Mexican Airplay.

Shakira, que no asistió a la ceremonia, fue una de las artistas más premiadas de la noche, llevándose tres galardones, entre ellos el de Mejor Artista Femenina; el de Mejor Canción Pop y por otra destacada colaboración en la canción, “Bésame” con Alejandro Sanz.

Aitana, Alejandro Fernández, Romeo Santos y Prince Royce recibieron la misma cantidad de premios; estos dos últimos arrasaron en la categoría tropical gracias a su álbum conjunto “Better Late Than Never” y sus éxitos “Dardos” y “Lokita por Mí”.

Entre los demás ganadores se encontraban Bad Bunny, quien se llevó los “remios, Juventud” al artista masculino y a la mejor gira del año; Karol G, quien ganó el premio al álbum del año por “Tropicoqueta” y a la mejor canción rítmica urbana por “Verano Rosa”; Santos Bravos, nombrado grupo o dúo favorito del año y ganador en la categoría de nueva generación al artista masculino; y “Bizarrap”, nombrado productor del año.

Por primera vez, los Premios Juventud se celebraron en Europa, en el Auditorio “Starlite” de Marbella, tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá. Bajo el lema “Conéctate al Vibe” (“Conéctate con la vibra”), la ceremonia de este año coincidió con la inauguración del “PJ Festival”, un evento de una semana de duración que incluyó actividades para creadores y conciertos en vivo en Houston, Miami y Los Ángeles, antes de culminar con la gala en vivo en España.

Durante la ceremonia, Marc Anthony y Yandel fueron reconocidos como “actuaciones de cambio”. Un premio que destaca su impacto social, artístico y cultural. Mientras tanto, artistas como Quevedo debutaron en los Premios Juventud con un popurrí de éxitos que incluyó “Columbia”, “Al Golpito” y “La Graciosa” junto a Elvis Crespo. Entre otros, Farruko y Greeicy también subieron al escenario para interpretar su éxito de música electrónica “Yapaque”, que alcanzó el número 1 en la lista Latin Airplay en julio.

Shakira es ganadora frente a los cantantes propuestos: Aitana; Ana Mena; Anitta; Elena Rose; Kany García; Karol Natti; Natasha y Rosalía.

Un juez federal falló a favor de Bad Bunny y desestimó gran parte de una demanda masiva por derechos de autor dirigida contra cientos de artistas por los orígenes del reguetón.

Con un importante defecto de forma en una demanda que acusa a cientos de canciones de reguetón de infringir derechos de autor y en una decisión inusual que revoca su propio fallo anterior, el juez André Birotte Jr. dictaminó el martes 1 de septiembre que el dúo de reggae “Steely & Clevie”, no logró demostrar que posee derechos de autor válidos sobre el ritmo “dembow”, el ritmo “boom-ch-boom-chick” que se escucha en casi todas las canciones de reguetón. La decisión anterior había llevado el caso a juicio , lo que habría significado años más de litigio en un extenso caso que involucra a Bunny, Karol G, Dadd y Yankee y docenas de otros artistas por casi 2000 canciones que supuestamente incluyen ilegalmente el ritmo en cuestión.

Pero en una decisión obtenida y publicada inicialmente, el juez Birotte, dijo que el reciente argumento de los abogados de Bad Bunny lo había llevado a reconsiderar su fallo. Así establece que:

Steely & Clevie estaban citando indebidamente varias canciones y mezclándolas en un «derecho de autor » que: “tras un examen más detenido del expediente, el tribunal concluye que los demandantes no han identificado claramente qué obra protegida por derechos de autor contiene la selección y disposición supuestamente protegibles que pretenden hacer valer”, sentenció el juez.

De otra parte, los conciertos de Shakira en Madrid se ubicarán en el espacio “Iberdrola Music”, situado en el distrito de Villaverde, donde se ha levantado un recinto de forma temporal y bautizado como el “Estadio Shakira” el lugar lo ocupaba momentáneamente Iberdrola. El estadio, tiene una capacidad para más de 50.000 personas, integrado en una ciudad de una efímera temática inspirada en el universo Gabriel García Márquez. Con un extenso aparcamiento alrededor del recinto. Su apertura está prevista del 18 de septiembre al 3 de octubre con 12 conciertos en total, con la presencia y actuación de Shakira.

Las entradas generales nos resultan un poco caras, sobre todo en los conciertos de repetición a partir del estreno del día 18: PL4 Grada: 73,50 €;/PL3 Grada: 96,50 € Pista General: 119 €; PL2 PMR (Movilidad Reducida): 136 €; Terraza / PL1 Grada: 158,50 €; /Front Stage: 181,50 €.