Cómo un error tipográfico convirtió a una edición de la Biblia en 1631 en ‘la Biblia Malvada’

Imagina abrir las Escrituras y topar con “Cometerás adulterio” en lugar de “No cometerás adulterio”.

Esto ocurrió en 1631 con una edición oficial de la Biblia del rey Jacobo, que se imprimió en Inglaterra. Este error tipográfico provocó una intensa reacción tanto del rey como de la iglesia, ganándose el apodo de Biblia Malvada.

Los impresores Robert Barker y Martin Lucas, quienes tenían el monopolio real para imprimir biblias, se olvidaron de incluir la palabra “not” en Éxodo 20:14. De cerca de mil ejemplares, casi todos fueron destruidos por orden de la Cámara de las Estrellas.

En la actualidad, sobreviven menos de una docena, consideradas verdaderas reliquias que se encuentran en la British Library, la New York Public Library y la biblioteca de Cambridge.

El escándalo que hundió carreras

El error tuvo graves consecuencias para Barker y Lucas. El rey Carlos I les impuso una multa de 300 libras, una suma considerable para la época, y les retiró la licencia para imprimir. Barker terminó encarcelado en King’s Bench, donde falleció en 1645 debido a problemas económicos.

En un tiempo donde no existían correctores digitales, las páginas se componían letra a letra utilizando tipos móviles. El fallo logró eludir múltiples revisiones antes de ser distribuido. El ambiente religioso tenso que reinaba en Inglaterra lo convirtió en un acto considerado blasfemo.

Este caso dio pie a establecer reglas más rigurosas: ahora es necesario realizar múltiples revisiones y obtener autorizaciones previas para cualquier texto sagrado.

Otras erratas bíblicas que marcaron historia

La famosa Biblia Malvada no es la única que ha dejado su impronta. Omitir o alterar palabras ha dado lugar a ediciones infames, algunas incluso risibles, pero otras profundamente preocupantes.

Entre algunos ejemplos notables encontramos:

La Biblia de los Pecadores (1652): Otro error relacionado con los mandamientos, muy similar al del año 1631.

En el contexto de la imprenta manual, estos errores eran relativamente comunes; sin embargo, cuando se trataba de la Biblia, sus consecuencias eran devastadoras. Historiadores han discutido si algunos errores fueron resultado de sabotajes debidos a rivalidades entre impresores.

La emblemática Biblia Malvada representa cómo un simple descuido humano puede alterar tanto la moral como la sociedad misma. A raíz del incidente de 1631, las imprentas reales comenzaron a implementar controles más estrictos.

Lecciones de la imprenta antigua

Este incidente subrayó que editar textos sagrados conlleva una responsabilidad moral significativa. Para Barker, quien provenía de una larga tradición familiar dedicada a la impresión, su legado fue destruido por un momento de negligencia.

Existen teorías alternativas que sugieren un posible sabotaje interno; rivales celosos del monopolio podrían haber borrado “not”. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, prevalece la idea del descuido debido a las presiones del momento.

Hoy en día, estas biblias raras alcanzan precios exorbitantes; una subasta privada superó todas las expectativas debido a su excepcional estado.

Más allá de 1631: erratas en contexto

Las erratas bíblicas no se limitan solo a lo sucedido en Inglaterra. En Europa también se han dado omisiones que generaron ediciones consideradas “del pecado” o incluso graciosas por contener mandamientos invertidos.

La conocida como fe de erratas surgió como intento para corregir estos fallos; sin embargo, llegó demasiado tarde en 1631. El escándalo provocó una unión entre iglesia y corona contra los impresores responsables.

En lugares como Kentucky o España todavía hay anécdotas modernas que hacen referencia a estos errores, como aquella frase hilarante escuchada en programas radiales: “Debéis cometer adulterio”.

El legado perdurable

Las copias supervivientes son auténticos tesoros históricos. La edición conservada en Cambridge atrae a investigadores interesados por su singularidad. Estos acontecimientos llevaron a cambios normativos significativos: ahora las biblias reales deben pasar por filtros exhaustivos antes de su impresión.

Este error tipográfico nos enseña cómo una sola letra puede cambiar el rumbo de la historia. Desde el encarcelamiento de Barker hasta convertir estas biblias en reliquias millonarias, la famosa Biblia Malvada perdura como un recordatorio eterno del impacto humano sobre lo escrito.

La imprenta manual, con todas sus fragilidades humanas, dejó una huella imborrable dentro del ámbito religioso y cultural.