Los dos elefantes se pelean a muerte en plena actuación en un circo repleto de gente

parecen gigantes apacibles, tranquilos, casi somnolientos, pero tienen muy mal genio.

Y quien lo dude, que mire el vídeo.

Dos elefantes se pelearon el 21 de marzo de 2021 durante un espectáculo de circo en la ciudad rusa de Kazán.

La presentación iba según lo previsto, pero de repente uno de los elefantes empezó a atacar al otro hasta tumbarlo, para luego morderlo y golpearlo.

Los espectadores que se encontraban en las tribunas cercanas salieron huyendo, mientras el personal del circo intentó separar y tranquilizar al paquidermo.

Finalmente, los dos animales fueron retirados de la arena.

Desde el circo señalaron que ninguna persona resultó herida. No obstante, el incidente obligó a cancelar «por motivos técnicos» la función que estaba prevista para la tarde de ese mismo día.

During a circus show in kazan, russia. 1 of the 2 young elephants performing lost his balance, probably due to exhaustion and fell of the stage close to where the audiences was seated. Pple panicked and rushed outside and the show was cancelled.

March 22, 2021