El irresponsable entra en el recinto de elefantes a hacerse un selfie con su hija de 2 años y escapan de milagro

Lo ha arrestado la Policía y no es para menos. Porque el muy idiota, además de poner en peligro su vida, saltarse todas las normas de seguridad y actuar como un imbécil, lo hizo todo con su hija de dos años.

El padre irresponsable fue detenido este 19 de marzo de 2021, por entrar en el recinto de los elefantes del zoológico de San Diego (California), provocando con ello la ira de los animales.

El zoo explicó que el sujeto, que fue identificado como José Navarrete, de 25 años, «invadió deliberada e ilegalmente un hábitat que es el hogar de nuestros elefantes asiáticos y africanos».

El tipo hizo pasar a la niña a través de dos vallas, una de ellas electrificada.

En las imágenes del suceso, se ve a uno de los animales enojados acercarse rápidamente hacia los intrusos.

Al percatarse de ello, el padre huye del recinto con su hija, a la que deja caer momentáneamente al salir.

Ni el hombre, ni la niña ni los animales resultaron heridos en el incidente.

Entretanto, la Policía advierte que el individuo podría afrontar cargos por poner en peligro a una menor, mientras se investiga si Navarrete estaba bajo los efectos de la droga o el alcohol en el momento del suceso.

Dad trespassed into African Elephant Shaba’s habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y

— Cassie Carlisle (@ReporterCassie) March 21, 2021