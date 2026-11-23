El fundador de Podemos se encuentra nuevamente en el centro de la controversia debido a prácticas laborales bastante cuestionables.

La denuncia, publicada por Libertad Digital, coloca al exvicepresidente en el epicentro de una crisis en su proyecto mediático en México.

La controversia ha sucedido tras las acusaciones vertidas por la periodista Blanche Petrich, quien relata despidos, sueldos pendientes y jornadas de trabajo que superan las doce horas en ‘Diario Red América Latina’, la sucursal mexicana de Canal Red. Este episodio resulta especialmente incómodo para Iglesias, ya que los reproches que recibe resuenan con el mismo lenguaje que durante años utilizó para criticar a las empresas “neoliberales”.

Les cuento lo que acabamos de vivir en @DiarioRedAmLat:

El exvicepresidente de gobierno de España @PabloIglesias llegó a México y fundó un medio, extensión del Canal Red que funciona en su país. Contrató a Daniela Pastrana y Arturo Contreras, dos periodistas. — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

Hace poco, sin explicación, Iglesias , canceló el noticiero, redujo el rol de Daniela, directora y conductora de Sinsonte, a un trabajo burocrático. Despidieron a Arturo al mejor estilo de las empresas neoliberales. — Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

Un conflicto laboral con aroma político

Petrich, una periodista mexicana con más de cincuenta años de trayectoria, hizo público su descontento en la red social X. De acuerdo con su versión, el informativo ‘Sinsonte’ fue cancelado después de un año de emisión y sin una explicación contundente para sus responsables. Daniela Pastrana, quien era directora y presentadora, habría sido apartada de sus funciones periodísticas para ser asignada a tareas administrativas.

El periodista Arturo Contreras, también ligado al proyecto, supuestamente fue despedido. Petrich sostiene que ambos levantaron el programa tras laborar durante jornadas de más de doce horas. En su denuncia, resume el tema en tres críticas: “abuso laboral”, desprecio hacia los colaboradores y pagos adeudados.

Hubo abuso laboral, falta de respeto a los colaboradores, pagos sin saldar. En lugar de un noticiero consolidado, los nuevos mandos medios del canal harán “periodismo vertical”; es decir, reels que apuestan por contenidos cortos, superficiales, perecederos

— Blanche Petrich (@blanchepetrich) November 21, 2026

No se cuenta con información pública sobre el número exacto de afectados ni las cantidades adeudadas. Tampoco hay, hasta ahora, una resolución judicial que asigne responsabilidades. Esta cautela es crucial: una denuncia pública puede desencadenar un problema político y de reputación, pero no sustituye a una sentencia ni a una inspección laboral.

Desde el entorno de Canal Red América Latina se responde indicando que la reorganización responde a problemas de audiencia y a irregularidades internas. El medio reconoce que la decisión pudo haberse tomado de manera abrupta, aunque niega que se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores y asegura que la dirección fue informada sobre los cambios. Además, se considera la posibilidad de emprender acciones legales.

La contradicción que alimenta el escándalo

Este episodio impacta a Iglesias en un terreno especialmente delicado. Su carrera política se ha cimentado, en gran medida, en la defensa de los derechos laborales, la lucha contra la precariedad y la crítica a aquellos empresarios que priorizan los resultados sobre las condiciones de sus empleados. Por consiguiente, cualquier acusación relacionada con despidos o sueldos pendientes posee una magnitud que trasciende lo meramente empresarial.

La pregunta que flota sobre este caso es clara: ¿puede un proyecto que pretende combatir la desinformación reclamar credibilidad cuando sus propios colaboradores denuncian falta de explicaciones y retrasos en los pagos? La comunicación política también se rige por símbolos, y pocas cosas son más significativas que acusar a otros de aplicar tácticas “neoliberales” mientras se dirige una empresa de comunicación.

Esta problemática no se limita a México. Canal Red es parte del entramado mediático creado por Iglesias tras su salida del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. La expansión internacional se planteó como una oportunidad para forjar una voz propia en América Latina, crítica y distante de los grandes grupos de comunicación. Sin embargo, la crisis actual podría convertir esa aspiración en un escaparate de contradicciones.

Ana Pastor y el eco dentro de la izquierda

En este marco, la mención de Ana Pastor añade una segunda capa de tensión. La periodista es una figura reconocida en el ámbito del periodismo político español, y su nombre ha estado asociado a un modelo profesional que Iglesias y su entorno han cuestionado reiteradamente. Este enfrentamiento, aunque se desenvuelva en el plano mediático, ilustra la lucha por definir quién representa el periodismo riguroso y quién actúa como vocero de intereses partidistas.

Con un solo mensaje en la red social de Elon Musk, la periodista dejó fulminado a Pablo Iglesias: