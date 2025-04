Naufragio de los Lakers de Doncic y LeBron: pierden 95-117 frente a los Timberwolves en el arranque de los playoffs

Palizón.

Y en casa y contra pronóstico.

La madrugada del 20 de abril de 2025 será recordada por la afición angelina como uno de esos debuts de playoffs que dejan huella… pero no precisamente por motivos positivos.

Los Angeles Lakers, liderados por un LeBron James ya legendario y con la expectación añadida del estreno de Luka Dončić en unos playoffs vestido de oro y púrpura, sufrieron una abultada derrota (95-117) en el primer asalto de la serie ante los Minnesota Timberwolves.

El Crypto.com Arena, repleto de ilusión y pancartas, asistió atónito a un naufragio colectivo que siembra dudas sobre el futuro inmediato del proyecto californiano.

El ambiente previo era inmejorable: la ciudad vibraba con la llegada de la postemporada, los focos apuntaban a LeBron y Dončić, y las casas de apuestas daban un ligero favoritismo a los locales.

Pero desde el salto inicial quedó claro que la noche iba a transitar por derroteros inesperados.

Hollywood asiste incrédulo al inesperado guion escrito por unos Timberwolves sin complejos… y aún queda mucha serie por delante.

Lakers unprepared for 'more physical' Wolves in Game 1 loss https://t.co/HqLOPow0aS

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 20, 2025