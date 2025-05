Magnus Carlsen, el rey noruego del ajedrez mundial, hace tablas en una partida online contra 143.000 oponentes

El ajedrez ha vuelto a demostrar su capacidad para unir a personas de todo el mundo en torno a un tablero virtual. Magnus Carlsen, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, acaba de protagonizar una hazaña sin precedentes al enfrentarse simultáneamente a 143.000 oponentes en la mayor partida online de la historia, que ha concluido en tablas tras 46 días de intenso duelo mental.

La partida, que comenzó el 6 de abril y finalizó el 21 de mayo de 2025, ha supuesto un desafío extraordinario incluso para alguien del calibre de Carlsen.

El formato permitía a los participantes votar colectivamente cada movimiento contra el gran maestro noruego, creando una especie de «inteligencia colectiva» que puso a prueba las habilidades del campeón.

La dinámica de esta partida histórica fue tan fascinante como compleja.

Cada día, los 143.000 participantes tenían la oportunidad de votar por el movimiento que consideraban más adecuado para contrarrestar la estrategia de Carlsen. El movimiento con más votos se ejecutaba automáticamente, creando así una especie de «mente colectiva» que enfrentaba al genio noruego.

A medida que avanzaba la partida, se formaron grupos de discusión en redes sociales donde aficionados y maestros debatían intensamente sobre la mejor estrategia a seguir. Esta colaboración masiva logró mantener un nivel de juego sorprendentemente alto, capaz de resistir ante uno de los mejores jugadores de la historia.

«Ha sido una experiencia única y agotadora«, confesó Carlsen tras finalizar la partida.

«La ‘mente colectiva’ ha demostrado ser un rival formidable. Hubo momentos en que realmente me vi en dificultades, algo que no esperaba al principio del experimento».

