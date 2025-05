El desfile de la victoria de Liverpool FC termina en tragedia: 50 heridos en un atropello masivo

El lunes 26 de mayo de 2025, la ciudad de Liverpool se preparaba para una jornada histórica.

Tras una temporada brillante, el Liverpool FC celebraba su triunfo en la Premier League con una caravana multitudinaria.

Decenas de miles de aficionados, ataviados con bufandas y cánticos, inundaron las calles, especialmente Water Street, uno de los puntos neurálgicos del recorrido del autobús descapotable del equipo.

Sin embargo, lo que prometía ser una fiesta inolvidable se tornó en caos y terror poco después de las 18:00 horas.

Un coche irrumpió a gran velocidad entre la muchedumbre, arrollando a decenas de personas y desatando el pánico. La escena se convirtió en un hervidero de sirenas, gritos y carreras: el júbilo dejó paso al miedo y la confusión.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

